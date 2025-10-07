Sumud Filosu'ndaki Türkler Tahliye Edildi - Son Dakika
Dünya

Sumud Filosu'ndaki Türkler Tahliye Edildi

Sumud Filosu\'ndaki Türkler Tahliye Edildi
07.10.2025 11:25  Güncelleme: 12:00
Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi. Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞ OLACAK"

Paylaşımda Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk aktivist yurda dönüş yolunda

480 AKTİVİST ALIKONULMUŞTU

Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi. İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

ÜRDÜN: 131 AKTİVİST ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan 131 aktivistin ülkeye geçtiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan dost ve kardeş ülkelerin vatandaşı 130 aktivist ile bir Ürdünlünün işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerine ülkeye ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk aktivist yurda dönüş yolunda

Açıklamada sözlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, ülkeye gelen aktivistlerin Türkiye, Bahreyn, Tunus, Cezayir, Umman, Kuveyt, Libya, Pakistan, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Afrika, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD ve Uruguay vatandaşları olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının ilgili kurumlarla işbirliği içinde aktivistlerin ülkeye ulaşmalarında kolaylık sağladığını aktaran Mecali, Ürdün vatandaşı 2 aktivistin daha önce Türkiye üzerinden dönüş yaptığı bilgisini de paylaştı.

Mecali, Ürdün'e ulaşan aktivistlerin ülkelerine dönmeleri için Amman'daki büyükelçiliklerle koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor

Kaynak: DHA

