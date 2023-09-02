Suriye'de hükümet karşıtı protestolar yayılıyor! Kalabalıkların ağzında ''Esad istifa'' sloganları var

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşayan Dürzilerin hayat pahalılığı nedeniyle Esad rejimine karşı başlattığı gösteriler 2 haftadır devam ediyor. Protestocular Beşar Esad ve hükümetine istifa çağrısı yaparken; gösteriler Haseke'nin Rasulayn ilçesi, İdlib'in Binniş, Maratmısrin, Termenin bölgeleri ile Halep'in Daret İzze, Mare, Azez, Afrin, Bab, Etarib ve Raco bölgelerinin yanı sıra Akdeniz kıyısındaki Tartus'a da sıçradı. Düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Öte yandan, Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam, Lazkiye ve diğer kentlerde halkın yönetime karşı eleştirilerini daha sessiz bir şekilde ifade ettiği öğrenildi. Protestolara destek mesajlarını kağıtlara yazan halk, sokaklarda yazılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Yerel basında, son 2 haftadır yaşanan gösterilerin Arap Baharı olaylarını hatırlattığı ifade ediliyor.

"YAŞASIN SURİYE, KAHROLSUN BEŞAR ESAD"

Suriye'nin güneyinde Dürzi halkın yoğun olarak yaşadığı rejim kontrolündeki Süveyda ilinde hükümete karşı protestolar ikinci haftasına girdi. Yüksek enflasyonu ve ekonominin kötü gidişatını protesto eden halk, Beşar Esad ve hükümetin istifasını istedi. Gösterilerde "Yaşasın Suriye, kahrolsun Beşar Esad" sloganları atıp, ana yolları kapatan protestocular, Esad'ın posterlerini yaktı. Öfkeli protestocular, iktidardaki Baas Partisi'nin ofislerine de baskın düzenleyerek, sprey boyayla duvarlara hükümet aleyhinde sloganlar yazdı.

SÜVEYDA'DA FIRINLAR VE BANKALAR AÇILAMIYOR

İç savaş boyunca Şam rejiminin kontrolü altında kalan Süveyda'daki gösteriler giderek yayıldı, hükümet yanlısı medya gösterilerin devlet kurumlarının faaliyetlerine engel olduğunu, fırınların ve bankaların açılamadığını yazdı.

DERA'DA 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkede Arap Baharı protestolarının başladığı Dera ilinde de halk, ekonomik krize karşı gösteriler düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Dera'daki gösterilerde en az 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre Esad rejimi Dera'daki gösterilerde orantısız güç kullanmadı.

GÖSTERİLER TARTUS'A DA YAYILDI

Eylül'ün başında Süveyda ve Dera'ya Akdeniz kıyısındaki Tartus şehri de eklendi. Hayat pahalılığı ve zamları protesto eden kalabalıklar 'Suriye çiftlik biz ise koyun değiliz' ve 'Suriye bize ait, iktidardaki Baas Partisi'ne değil' yazılı afişler taşıdı.

BAŞKENT ŞAM'DA ELEŞTİRİLER SOSYAL MEDYADAN YAPILIYOR

Öte yandan, Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam, Lazkiye ve diğer kentlerde halkın yönetime karşı eleştirilerini daha sessiz bir şekilde ifade ettiği öğrenildi. Protestolara destek mesajlarını kağıtlara yazan halk, sokaklarda yazılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

ARAP BAHARI OLAYLARINI HATIRLATIYOR

Suriye'de yaşayan Dürzi topluluğu, 2011'de Arap Baharı protestoları sırasında rejime karşı muhalif bir tavır sergilememiş, Esad yanlısı bir tavır almıştı. Ancak yerel basında, son 2 haftadır yaşanan gösterilerin Arap Baharı olaylarını hatırlattığı ifade ediliyor.