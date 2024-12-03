ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular

Dünya

Türkiye'nin yanı başında patlak veren savaş günlerdir sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmada, köşeye sıkışan teröristlerin imdadına ABD yetişti.

Suriye'nin Halep kent merkezinde Beşşar Esed rejimi karşıtı grupların kuşatmasında kaldıktan sonra bulundukları bölgeyi teslim etmeyi kabul eden PKK/ YPG'li teröristlerin tahliyesi sırasında ABD yapımı "Humvee" zırhlı araçlar kullandıkları görüldü.

Rejim karşıtı güçlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, PKK/YPG'lilerin Halep kent merkezini konvoylarla terk ederken kullandıkları araçlar arasında, ABD yapımı "Humvee" olarak da bilinen çok sayıda Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç bulunduğu görüldü. Görüntüleri paylaşanlar, örgüt mensuplarının kuşatmada kaldıkları Şeyh Maksud Mahallesi'ni teslim ederek çekilmeyi kabul ettiği ve Rakka ilinde PKK/YPG'nin işgalindeki sahalara yol aldıklarını kaydetti.

DEAŞ İLE MÜCADELE ADI ALTINDA TOPRAK İŞGAL ETTİLER

ABD güçleri, "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK/YPG'li teröristlere çok sayıda zırhlı araç ve askeri teçhizat vermiş ve bu sayede PKK/YPG Suriye'de geniş topraklar işgal etmişti. Ancak Türkiye'nin tepkileri karşısında ABD yönetimi "DEAŞ ile mücadelenin" son bulmasıyla bu silahların ve araçların geri alınacağını savunmuştu. Öte yandan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki PKK/YPG'liler ise "DEAŞ ile mücadele"ye katılmadı. PKK/YPG, muhalif grupların 2016'da Halep kent merkezini rejimden alma girişimlerini sabote etmiş ve o dönem muhaliflerin kuşatılmasına da destek vermişti.

ABD SAVAŞ UÇAKLAR DEYRİZOR'DA

Öte yandan bölgeden gelen son görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 savaş uçaklarının Deyrizor'da İran destekli milisler ile Suriye Rejimi'ni hedef aldığı görüldü.