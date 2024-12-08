Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Geniş Video İzle

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu, YGP kontrolündeki Münbiç'e yönelik operasyon başlattı. Şehrin yüzde 80'ini kontrol altına alan Suriye Milli Ordusu, bölgeyi işgal eden çok sayıda teröristi de esir aldı.

08.12.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde birçok kritik kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Dün akşam başkent Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarken nereye gittiği ise henüz netleşmedi.

ESAD'IN KİRLİ PLANI DEVREDE

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Esad'ın giderayak terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktığı şehirlere de art arda operasyon yapılmaya devam ediyor.

MÜNBİÇ'E OPERASYON

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhaliflerin kritik şehrin yüzde 80'inde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi.

ARAPLAR AYAKLANDI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç\'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu, Operasyon, Güncel, Suriye, Münbiç, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • vasfi demir:
    Kürtler Esad'a benzemez Esad tek kurşun atmadan kaçtı bu hşt bir şey kazandık sanıyor Kürtler sizi çatır çatır yer haberiniz olsun 21 108 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Türkiye bunca zaman boşuna orada durmadigini gösterdi. hepsini ezecegiz insAllah 56 2 Yanıtla
  • MERDEM:
    Vasficim bakıyorum hazımsızlık sorunun var. Bı gaz giderici kullan. Şişligini alir 49 4 Yanıtla
  • Erol AY:
    Alın Münbeç'i YPG yi uzaklaştırın. 22 0 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Amerika ya güvenmeyin bak Trump bizene oradaki savaş dedi, ya teslim olun yada yok olacaksınız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 13:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.