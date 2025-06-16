Tahran\'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran'ın başkenti Tahran'dan göç başladı. Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi.

TAHRAN GECE DE VURULDU

İsrail gece yarısı, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Başkent Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu, saldırıların Şehriyar ilçesinde yoğunlaştığını duyurdu.

METRO İSTASYONLARI SIĞINAK OLDU

İran hükümeti, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik saldırılarının ardından, şehirdeki metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını sivil halk için geçici sığınak olarak ilan etti. İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazar gecesinden itibaren metro istasyonlarının 24 saat açık kalacağını duyurdu. Tahran Belediye Meclisi Başkanı Mehdi Chamran ise kentte hiçbir bomba sığınağı bulunmadığını, bu nedenle halkın bodrumlara ve tünellere yönlendirildiğini açıkladı.

"SIĞINAK YOK, ÖNLEMLER GEÇİCİ"

Chamran, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef Tahran ve diğer şehirlerimizde sığınaklarımız yok. Metro sistemini aşırı kriz durumunda kullanabiliriz, ancak bunun için sistemi tamamen kapatmamız gerekir" dedi. Chamran, yer altı otoparklarının da geçici sığınaklara dönüştürülebileceğini söyledi. Chamran ayrıca, 1980'lerde Saddam Hüseyin dönemindeki bombardımanlara atıf yaparak, benzer önlemlerin tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.

HALK ARAÇLARLA VE YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Saldırılar sonrası başkentte birçok bölgede elektrik kesintileri ve altyapı hasarı yaşanırken, panik halindeki siviller araçlarıyla ya da yaya olarak Tahran'dan ayrılmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaklarda toz bulutları içinde yürüyen insanlar, çocuklarını sırtında taşıyan ebeveynler ve acil eşyalarıyla kaçan aileler dikkat çekti.

Saldırılar, Tahran'ın en işlek noktalarından Tajrish Meydanı, Şeriati Caddesi, Veliasr Meydanı ve Kudüs Meydanı çevresinde yoğunlaştı. Bu bölgeler, şehrin hem ticari hem de nüfus açısından en kalabalık alanları olarak biliniyor. Özellikle Veliasr Caddesi, Tahran'ın ana ulaşım ve alışveriş arterlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kudüs Meydanı'na düzenlenen saldırının, Şuheda Hastanesi'ne yalnızca 50 metre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Olay yerinden gelen görüntülerde, yaralı bir kişinin sedyeyle acil müdahale aracına taşındığı, çevredeki binaların camlarının patladığı ve yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Saldırıların ardından başkent sokaklarında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşların büyük bölümü evlerini terk ederken, bazıları metro istasyonlarına sığınmaya çalıştı. Tahran Belediyesi, halkı kalabalık bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

İSRAİL, "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran'ın "yanacağı" tehdidinde bulundu.

Katz, İran'ın dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e seslenerek, "İsrail'in sivil bölgelerine saldırılar devam ederse, bunun bedelini başta Tahran halkı olmak üzere İran halkı ağır şekilde ödeyecek" dedi.

Yazılı açıklamasında İran rejimini sert ifadelerle hedef alan Katz, "İranlı diktatör, kendi halkını rehin alıyor. İsrail vatandaşlarına yönelik suç teşkil eden saldırıların bedelini, İran halkına ödetecek bir gerçeği hayata geçiriyor. Eğer Hamaney saldırılara devam ederse, Tahran yanar" ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in İran saldırısıyla başlayan savaş Tahran'ın misillemeleriyle iyice şiddetlendi. İki taraf da birbirlerine saldırırken can kayıpları arttı. İran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı ise 16'ya yükseldi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.