TikTok, ABD\'nin yasaklama yasasını engellemek için dava açtı

Dünya

TikTok, sahibi olan Çinli şirket tarafından satılmadığı takdirde uygulamanın ülkede yasaklanmasını öngören ABD yasasını engellemek için dava açtı.

Nisan'da ABD Senatosu tarafından onaylanan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşan düzenleme, ulusal güvenliği gerekçe göstererek TikTok'u yasaklamayı öngörüyor ve Çinli sahibi ByteDance'a hisselerini satması için dokuz ay süre veriyor.

Sosyal medya şirketi, ABD'nin bu hamlesini hem şirketin hem de uygulamanın 170 milyon Amerikalı kullanıcısının "ifade özgürlüğü haklarına olağanüstü bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Şirket, ABD'nin kaygılarının "spekülatif" olduğunu söyleyerek kararı engellemek için dava açtı.

ABD'nin kararı, Amerikalı TikTok kullanıcılarına ait verilerin Çin hükümetinin eline geçmesi ya da propaganda için kullanılmasıyla ilgili Washington'da yıllardır süren tartışmaların ardından geldi.

TikTok bağımsız olduğunu savunurken, ByteDance şirketi satmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Çin hükümeti ise ABD'nin yabancı bir firmaya karşı "zorbalık" yaptığını öne sürerek yasayı eleştirdi ve satışa karşı çıkacağının sinyalini verdi.

Yeni yasaya göre yeni bir alıcı bulunmadığı takdirde Tiktok, Ocak 2025'ten itibaren ABD'de yasaklanacak.

Biden, şirketin satışında ilerleme kaydedilmesi halinde bu süreyi 90 gün uzatabilir.

Tiktok bunun "ticari olarak, teknolojik olarak ve yasal olarak mümkün olmadığını" kaydederken satışın "270 günlük zaman çerçevesinde kesinlikle yapılamayacağını" belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı yorum yapmayı reddetti.

ABD'nin endişelerini gidermek için önlemler alındığı belirtildi

ByteDance daha önce de TikTok'u satmaya zorlayacak her türlü girişime karşı duracağını söylemişti.

Bugün Washington DC Temyiz Mahkemesi'ne başvuran şirket, TikTok'a haksız bir şekilde ayrımcılık yapıldığını iddia etti.

Şirket aynı zamanda eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere benzer yasak girişimlerinin daha önce de ABD mahkemeleri tarafından engellendiğini kaydetti.

ABD geçmişte devlet lisansı gerektiren televizyon ve radyo istasyonlarının yabancı mülkiyetine çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Ancak TikTok, ABD'nin endişelerini gidermek için 2 milyar dolardan fazla harcama yaptığını ve ABD verileri üzerinde koruma önlemleri oluşturduğunu belirtti.

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Knight First Amendment adlı araştırma ve eğitim enstitüsünün direktörü Jameel Jaffer, TikTok'un mücadelesinin başarılı olmasını beklediğini söyledi.

Jaffer, "ABD Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi uyarınca hükümet çok iyi bir gerekçe olmadan Amerikalıların yurt dışından gelen fikirlere, bilgilere veya medyaya erişimini kısıtlayamaz ve burada böyle bir gerekçe yok" diye konuştu.

TikTok nasıl çalışıyor ve ne kadar kullanıcı verisi topluyor?

TikTok'un algoritması, uygulama içinde, önceki materyallerle nasıl etkileşimde bulunduklarına ilişkin verilere dayanarak kullanıcılara hangi içeriğin sunulacağını belirleyen bir dizi talimattan oluşuyor.

Kullanıcılara uygulamalarında, Takip Edilenler, Arkadaşlar ve otomatik olarak oluşturulan Sizin İçin kategorilerinde üç ana akış sunuluyor.

Eleştirmenler, uygulamanın son derece kişiselleştirilmiş sistemini güçlendirmek için diğer sosyal medya platformlarından daha fazla veri topladığını söylüyor.

Bu, kullanıcıların konumu, cihazı, etkileşimde bulundukları içerik ve yazarken sergiledikleri tuş vuruş ritimleri hakkında bilgi içerebilir.

Ancak Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamaları da kullanıcılardan benzer veriler topluyor.

TikTok hangi ülkelerde yasaklandı?

TikTok, Haziran 2020'de Hindistan'da yasaklandı.

Ayrıca İran, Nepal, Afganistan ve Somali'de de engellenmiş durumda.

İngiltere ve Avrupa Komisyonu 2023'te resmi personelin çalışma cihazlarında TikTok'u yasakladı.

BBC de güvenlik endişeleri nedeniyle personeline TikTok'u kurumsal telefonlardan silmelerini tavsiye etti.