Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış - Son Dakika
Üye Girişi

Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış

21.06.2023 14:20

Turistik amaçla Titanik'in enkazını göstermek için sefer yapan denizaltının kaybolmasıyla ilgili belgeler ortaya çıktı. OceanGate şirketinin, denizaltının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldığı belirtiliyor. Şirket, kayıp denizaltının yapımının tamamlandığını ve davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmadığını açıkladı.

Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının geliştirilme biçimiyle alakalı güvenlik endişeleri hakkında, şirketin defalarca uyarıldığına dair belgeler gündeme geldi. Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı.

"UYARILARI DİKKATE ALMADILAR" İDDİASI

Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.

Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi uyarılmış

"YOLCULAR TEHLİKEYE GİREBİLİR" DEYİNCE İŞTEN ÇIKARDILAR

Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti. OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018'de işten çıkardı. Şirket, Lochridge'in "bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını" belirtti. Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021'de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi.

Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi uyarılmış

BİR UYARI DAHA ALMIŞ

OceanGate, 2018'de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi uyarılmış

KAYIP DENİZALTIDA 5 KİŞİ VAR

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. Denizaltı ile Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi uyarılmış

ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi uyarılmış

BATIKTAN ÇOK SAYIDA EŞYA ÇIKARTILMIŞTI

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Atlas Okyanusu, Denizcilik, Deniz Altı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış - Son Dakika


Son Dakika
17:07 CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u tebrik etti
17:04 TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP heyetini kabul etti
16:58 Güngören'de asansör kazası: Teknik ekip çalışanı sıkışarak hayatını kaybetti
16:56 Asansörün halatı koptu feci şekilde can verdi
16:55 Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı yakalandı
16:53 Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı gözaltına alındı
16:41 Sürücü adayının fren yerine gaza bastığı otomobil duvara çarptı
16:39 Sürücü adayı fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durdu
16:36 Güvenlik kamerasına yansıyan olay: Cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
16:34 Ordu'da cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 17:39:55. #1.11#
SON DAKİKA: Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement