Trump\'ı küplere bindirecek heykel! ABD\'nin orta yerine diktiler

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump ve Jeffrey Epstein'ı birlikte tasvir eden tartışmalı bir sanat eseri yeniden gündeme geldi. Ulusal Mall bölgesine yerleştirilen heykel, hem destek hem de tepki çekti.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN HEYKEL

Washington Post'un haberine göre anonim bir sanatçı grubu tarafından hazırlanan heykelde Donald Trump ve Jeffrey Epstein'ın el ele tutuştuğu görülüyor. "Best Friends Forever" (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adı verilen eser, Trump'ın geçmişte Epstein ile olan ilişkilerine gönderme yapan politik bir protesto çalışması olarak sunuldu.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Heykel kısa sürede sosyal medyada ve Washington'da tartışma yarattı. Bazı ziyaretçiler eseri ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise siyasi açıdan provokatif buldu.

Ulusal Park Servisi yetkilileri, heykelin daha önce izin koşullarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldığını ancak daha sonra yeniden sergilendiğini açıkladı. Eser, Washington'da ifade özgürlüğü ve politik sanat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Heykelin önünde toplanan ziyaretçiler arasında hem eseri destekleyen hem de eleştiren birçok kişi bulunurken, tartışmalı sanat eseri kısa sürede başkentte en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

HEYKELİN AMACINI DA AÇIKLADILAR

Heykelin amacı ise Trump'ın geçmişte Epstein ile aynı sosyal çevrede yer almasını eleştirmek olarak açıklandı. Trump daha önce Epstein ile bağlarını yıllar önce kopardığını söylemişti.

EPSTEIN OLAYI NEDİR?

Epstein olayı, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurduğu iddialarıyla ortaya çıkan ve dünya çapında büyük yankı uyandıran bir skandaldır. 2000'li yılların başından itibaren Epstein'ın ABD'deki malikânelerinde ve Karayipler'deki özel adasında genç kızları istismar ettiği, bazı güçlü ve tanınmış kişilerle bağlantılı bir ağ kurduğu iddiaları gündeme geldi. Epstein, özellikle iş dünyası, siyaset ve eğlence dünyasından çok sayıda etkili isimle yakın ilişkiler kurmuştu ve bu nedenle soruşturma kısa sürede uluslararası bir boyut kazandı.

Epstein ilk olarak 2008 yılında Florida'da reşit olmayan bir kızla fuhuşa teşvik suçlamasıyla yargılandı ve tartışmalı bir anlaşmayla kısa süreli hapis cezası aldı. Bu anlaşma, birçok mağdurun ve hukuk uzmanının tepkisini çekti çünkü Epstein'ın çok daha ağır suçlardan yargılanması gerektiği savunuldu. Yıllar sonra mağdurların ve gazetecilerin çabalarıyla dosya yeniden gündeme geldi ve 2019 yılında Epstein, bu kez insan ticareti ve reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla New York'ta tekrar tutuklandı.

Tutuklanmasından kısa süre sonra Epstein, New York'taki yüksek güvenlikli bir cezaevinde ölü bulundu. Resmi açıklamada ölümün intihar olduğu belirtilse de olay kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Epstein'ın çok sayıda güçlü kişiyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle ölümünün ardında başka nedenler olabileceğine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Epstein skandalı yalnızca suçlamalarla sınırlı kalmadı; soruşturma sürecinde ortaya çıkan uçuş kayıtları, tanık ifadeleri ve mahkeme belgeleri, Epstein'ın çevresinde siyasetçilerden iş insanlarına kadar pek çok tanınmış ismin bulunduğunu gösterdi. Bu nedenle "Epstein dosyaları" olarak anılan belgeler, dünya kamuoyunda uzun süre tartışılmaya devam etti. Olay, güç sahibi kişilerin adının geçtiği büyük bir istismar ağı iddiası nedeniyle modern dönemin en büyük siyasi ve toplumsal skandallarından biri olarak görülüyor.