Ortalık fena karışacak! Trump'a ardı ardına tehdit yağıyor - Son Dakika
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Dünya

Ortalık fena karışacak! Trump'a ardı ardına tehdit yağıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararı, dünya genelinde birçok ülkenin harekete geçmesine neden oldu. ABD'nin gümrük vergilerini artırma kararına karşı misilleme tehditleri ardı ardına geliyor.

03.04.2025 10:29
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ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı yeni ithalat vergilerini açıkladı. Tüm ülkelere en az yüzde 10'luk bir temel gümrük vergisi getiren Trump'ın kararına tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB- Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde yaptığı açıklamada, "Trump'ın dün açıkladığı küresel gümrük vergileri dünya ekonomisine büyük bir darbe" dedi.

ABD'YE MİSİLLEME TEHDİDİ

Vergilendirmeye yönelik Washington ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Avrupa Birliği'nin karşı tedbirlerle yanıt vermeye hazır olduğunu söyleyen von der Leyen, "Çelik üzerindeki gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise eğer müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GEÇ DEĞİL"

AB'nin alacağı ek önlemlere ilişkin detay vermeyen Ursula von der Leyen, ABD'nin bu kararına karşı üzgün olduğunu kaydederek, ABD'nin en yüksek gümrük tarifelerinden bazılarıyla karşı karşıya kalan savunmasız ülkeleri de içeren küresel ekonomide "muazzam sonuçlar" yaşanabileceği uyarısında bulundu. Von der Leyen, belirsizliğin bir sarmal halinde giderek büyüyeceğini ve korumacılığın artacağını sözlerine ekledi. Tüketicilerin gıda, ilaç ve ulaşım maliyetlerinin artacağına dikkat çeken Leyen, işletmelerin sekteye uğrayacağını vurguladı. Diğerlerinin küresel ticaret kurallarından haksız bir şekilde faydalanması konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu kaydeden von der Leyen, "Endişeleri müzakereler yoluyla görüşmek için çok geç değil" dedi.

ÇİN, GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN ARDI ARDINA TEPKİLER

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerine karşı önlemler alınacağını açıklayarak, "Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz" dedi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, "Japonya'nın gümrük vergisi önlemlerinden muaf tutulması için güçlü bir şekilde ısrar edeceğiz" derken, Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo ise, "Yaklaşan bir küresel vergi savaşı gerçeğinin ortasında durum çok vahim bir hal aldığından hükümet, bu ticaret krizinin üstesinden gelmek için elindeki tüm imkanları seferber etmelidir" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇİN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerine ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ortaklarından tepkiler gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan (MOFCOM) yapılan açıklamada, Pekin'in uygulanacak yüzde 34'lük gümrük vergisine karşı olduğu belirtilerek, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için "kararlılıkla karşı önlemler alacağı" ifade edildi. ABD yönetimine gümrük vergisi uygulamasından vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, "Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz. Çin, ABD'yi tek taraflı tarifeleri derhal kaldırmaya ve ticaret ortaklarıyla olan anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI TİCARET KURALLARININ İHLALİ"

Trump'ın duyurduğu yeni gümrük vergilerinin çok taraflı ticaret müzakereleri yoluyla elde edilen çıkar dengelerini göz ardı ettiği vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı ve öznel değerlendirmelere dayanarak belirlenen sözde 'karşılıklı tarifeler', uluslararası ticaret kurallarını ihlal ediyor, ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını ciddi şekilde baltalıyor ve tipik bir tek taraflı zorbalık eylemini temsil ediyor" denildi. ABD'nin birçok ticaret ortağının söz konusu gümrük vergisi uygulamalarına karşı güçlü bir memnuniyetsizlik duyduğu ve muhalefet ettiği hatırlatılarak, tarifelerin küresel ekonomik büyümeyi ve endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

"DURUM ÇOK VAHİM BİR HAL ALDI"

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo ise ülkesini hedef alan yüzde 25'lik gümrük vergisi kararının ardından Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hükümete gümrük vergilerine karşı gerekli tüm önlemleri alma talimatı veren Han, "Yaklaşan bir küresel vergi savaşı gerçeğinin ortasında durum çok vahim bir hal aldığından, hükümet bu ticaret krizinin üstesinden gelmek için elindeki tüm imkanları seferber etmelidir" ifadelerini kullandı. Han, Sanayi Bakanı Ahn'a yeni tarifelerin ayrıntılarını ve muhtemel etkilerini ticari işletmelerle birlikte analiz etme ve oluşabilecek zararı en aza indirmek için ABD ile aktif müzakerelerde bulunma talimatı verdi.

"ZARARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle piyasalarda finansal dalgalanma yaşanması halinde istikrarı sağlamaya yönelik önlemler alacaklarını ifade etti. "ABD hükümetinin gümrük vergisi önlemlerinin küresel finans piyasasında bir süre dalgalanmalara neden olması muhtemel. İç finans ve döviz piyasalarının da hassas tepki vermesi bekleniyor" diyen Choi, "Ekonomimize gelebilecek her türlü zararı en aza indirmek için hükümet çapında ortak çaba göstereceğiz. Ekonomik güvenlik stratejisi görev gücü aracılığıyla özel sektörle iş birliği yaparak mümkün olan en iyi yanıt stratejilerini geliştireceğiz" diye konuştu.

"SON DERECE ÜZÜCÜ"

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto ise ülkesinin ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulanacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu söyledi. "Japonya'nın gümrük vergisi önlemlerinden muaf tutulması için güçlü bir şekilde ısrar edeceğiz" diyen Muto, "Gümrük vergilerinin ayrıntılarını ve yerli sanayi üzerindeki etkilerini derhal inceleyeceğiz ve ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte gerekli tüm önlemleri almak için çalışacağız" şeklinde konuştu. Muto, ABD'ye karşı misilleme önlemleri alınıp alınmayacağı sorusu üzerine, "Açıkçası, bu zor bir soru. En etkili olanın ne olacağı konusunda dikkatli, cesur ve hızlı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ancak sakin bir karar vermek istiyoruz" dedi.

"CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, ABD'nin karşılıklı gümrük vergileri uygulama hamlesinden "ciddi endişe duyduklarını" ifade etti. ABD yönetimini Japon ürünlerine uygulanacak yüzde 24'lük gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmeye çağıran Hayashi, tarifelerin küresel ekonomi ve çok taraflı ticaret sistemi üzerinde "büyük bir olumsuz etkiye yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Ortalık fena karışacak! Trump\'a ardı ardına tehdit yağıyor

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Son Dakika Dünya Ortalık fena karışacak! Trump'a ardı ardına tehdit yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Avci:
    Avrupa sen adam olsaydın ABD şimdiye kadar bitmişti..özelliklede İngiliz Alman ve Fransız lar alın şimdi belayı 7 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Tranp bize yanlış yaptı bizim tüketim mallarımizin @ abd menşeli bizde ona koyarız sıkıntı yok 1 3 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    AB den bir bk olmaz. Sizde ABD ye yapinda görelim 3 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    bu adam dünyaya tehdit yagdırıyor kimse korkudan karşısına dikilemiyor. 1 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Bir kaç gün sonra Trump a ulaşmak uzlaşmak için sıraya girersiniz haydutlar 0 0 Yanıtla
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