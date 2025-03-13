Trump'ın kabinesinde bir Konyalı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi. Öz kardeşlerin babası Prof. Dr. Mustafa Öz, Konya'nın Bozkır ilçesinden.

13.03.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi daha ekibine ekledi. Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

SEVAL ÖZ'ÜN GÖREVİ NE OLACAK?

Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor. Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

ÖZ AİLESİ KONYA KÖKENLİ

Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var. Prof. Dr. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland'da Doctor's Hospital'da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

MİRAS KAVGASI ÇIKMIŞTI

Öz kardeşler, 2019 yılıda babalarının vefatının ardından miras tartışması yaşadı. Kardeşlerden Nazlım Öz 2020 yılında, abisinin iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Bakanlığa aday gösterilen Sevval Öz, bu davalarda abisi Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve kardeşleri Nazlım'a karşı davalar açtı. Dr. Öz ve California'da yaşayan kız kardeşi Seval Öz de Nazlım Öz'e dava açmış ve kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları'ndaki 2,9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü. Baba Mustafa Öz'den geriye kalan Sarıyer'deki bir yalı ile çok sayıda gayrimenkul ve bankadaki paralar kardeşler arasında bir dizi davaya yol açmış durumdaydı.

MEHMET ÖZ'ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Seval Öz, Trump'ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz'ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor. Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.

Trump\'ın kabinesinde bir Konyalı

ulaştırma bakanlığı, Donald Trump, Donald Trump, Mustafa Öz, Mehmet Öz, Politika, Bozkır, Konya, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın kabinesinde bir Konyalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, “Oruç“ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, "Oruç" uyarısı yapanlara kızdı
Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu’na olay soru Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru
Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...

10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, “Oruç“ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, "Oruç" uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
15:02 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
14:36 İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
14:33 İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz
14:21 Dursun Özbek talimatı verdi Galatasaray’da Osimhen operasyonu başladı Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
14:18 ’Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu
14:07 Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 10:48:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın kabinesinde bir Konyalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.