Trump Kripto Para ile 1 Milyar Dolar Kazandı - Son Dakika
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Trump Kripto Para ile 1 Milyar Dolar Kazandı

Trump Kripto Para ile 1 Milyar Dolar Kazandı
01.07.2026 07:28
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Başkan Trump, kripto paralardan 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 için zorunlu mali raporuna göre, geçen yıl kripto para birimlerindeki ticari işlemlerden 1 milyar dolardan (yaklaşık 46 milyar TL) fazla kazandı.

Trump, 927 sayfalık mal varlığı bildiriminde, göreve başlamasından yalnızca birkaç gün önce piyasaya sürdüğü ve o tarihten bu yana değerinde sert düşüş yaşanan Trump temalı "meme coin"den 635 milyon dolar telif geliri elde ettiğini bildirdi.

Ayrıca kendi oğulları ve özel elçisi Steve Witkoff'un çocukları tarafından kurulan bir kripto para şirketi olan World Liberty Financial'dan 500 milyon dolardan fazla gelir bildirdi.

Trump'ın kazançları bunlarla sınırlı kalmadı. Gayrimenkul ve Trump temalı eşyalardan milyonlarca daha kazandığı belirtildi.

Ancak Beyaz Saray, Trump'ın başkanlıktan kâr ettiğini reddetti.

Son gelir beyanı, Trump'ın 600 milyon doların üzerinde gelir açıkladığı 2024'teki ve öncesindeki gelirlerini çok geride bıraktı.

Ancak Trump'ın işini oğulları tarafından yönetilen bir fonla yürüttüğünü vurgulayan Beyaz Saray, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını iddia etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan'ın "ABD'yi gururla dünyanın kripto başkenti yaptığını" savundu.

Kelly, "Ne Başkan ne de ailesi çıkar çatışmalarına karışmadı ve asla da karışmayacak" dedi.

Başkan Trump ve yönetiminin tüm eylemleri Amerikan halkının çıkarına yapıldığı savunan Sözcü Yardımcısı Kelly, "aksi yönde baskı yapan sözde gazeteciler, Demokratlar'ın ve eski medyanın onlarca yıldır sürdürdüğü aynı, yorgun, yanlış anlatıyı tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.

Trump da kendisini savunarak, federal çıkar çatışması yasalarına tabi olmadığını iddia etti.

Trump geçmişte kripto para birimlerini eleştirmiş, Bitcoin'i "dolandırıcılık" ve "gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket" olarak nitelendirmişti.

Ancak Salı günü açıklanan mali rapor, Trump'ın kriptodan elde ettiği gelirlerin, onu ilk kez üne kavuşturan gayrimenkul işinden elde ettiği gelirleri açık ara geride bıraktığını gösteriyor.

Trump'ın diğer gelir kaynakları ne?

Rapora göre Trump, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden yaklaşık 77 milyon dolar, yine Florida'nın Doral kentindeki golf kulübünden ise 122 milyon dolar gelir elde etti.

Ayrıca New Jersey'deki Bedminster, Florida'daki Jupiter ve İskoçya'daki Turnberry golf kulüplerinin her birinden 30 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

Mali bildirime göre Trump, diğer ticari girişimlerinden de milyonlarca dolar kazandı.

Bunlar arasında Trump markalı saatlerden elde edilen 4,7 milyon dolarlık telif gelirinin yanı sıra Trump markalı İnciller, spor ayakkabılar, parfümler ve gitarlardan elde edilen gelirler de yer aldı.

Milyonlarca dolarlık dava geliri

Trump ayrıca çeşitli hukuki davalardaki uzlaşmalardan da milyonlarca dolarlık gelir bildirdi.

Bunlar arasında Amerikan televizyonu ABC'ye karşı açılan davadan 16 milyon dolar, CBS Broadcasting ve CBS Interactive'den 16 milyon dolar, Meta'dan 24,5 milyon dolar, YouTube'dan 22 milyon dolar ve X'ten 8 milyon dolar bulunuyor.

Ancak Beyaz Saray bu paranın büyük bölümünün Trump'ın gelecekteki başkanlık kütüphanesine veya başkentteki park alanlarının bakımına odaklanan ve kâr amacı gütmeyen kuruluşa aktarılacağını açıkladı.

Melania Trump'ın gelir beyanında neler var?

First Lady Melania Trump da 2025 yılı gelirlerini beyan etti.

Buna göre First Lady, kendisi hakkında geçen yıl yayımlanan belgeselle bağlantılı bir "lisans anlaşmasından" 10,7 milyon dolar kazandı.

Çevrim içi satılan dijital görseller olan NFT'lerin satışından da 6 milyon dolarlık gelir elde ettiği görülüyor.

Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en zengin insanları listesine göre Trump'ın servetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2024'te, yani ikinci dönem başkanlığından önceyse, Trump'ın serveti 2,3 milyar dolardı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi ise başkanın net servetini 7,6 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Trump, ailesiyle bağlantılı şirketlerin dijital para uğraşmasına rağmen, kripto sektörüne yönelik dostane bir yaklaşım benimsedi.

Mali düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Trump tarafından atanan başkanı da kripto sektörünün bir müttefiki olarak görülüyor.

Paul Atkins, Nisan 2025'te göreve başlamasından bu yana kurumu, selefinin katı ve yaptırım odaklı düzenleme yaklaşımından uzaklaştırdı.

Trump ayrıca 2025 yılının Temmuz ayında ABD'yi "dijital varlıklarda tartışmasız lider yapmak" amacıyla GENIUS yasasını imzalayarak yürürlüğe koymuştu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Kripto Para ile 1 Milyar Dolar Kazandı - Son Dakika

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