Trump ve Rutte'den NATO Görüşmesi

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ABD başkanlığını Ocak ayında devralacak olan Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk uluslararası üst düzey temasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'nın geleceği ile artan Rusya, Çin ve Kuzey Kore tehdidinin ele alındığı belirtiliyor.

Rutte, "küresel güvenlik sorunlarını" ele almak amacıyla Cuma günü Hollanda hükümetinin resmi uçağı ile ABD’nin Florida eyaletine gitti.

Basına duyurulmayan ziyaret, sosyal medya kullanıcılarının dikkati sonucu ortaya çıktı.

Hollanda hükümetine ait "PH-GOV" adlı uçağın X hesabında, uçuş rotasına ilişkin bilgiler yer aldı.

Sosyal medya hesabında, uçağın, Florida'da Donald Trump’ın yazlığının bulunduğu Mar-a-Lago tatil beldesi yakınlarındaki West Palm Beach Havaalanı'na indiği belirtildi.

Hollandalı gazeteci Menno Swart, Rutte'nin başbakanlığı döneminde kullandığı PH - GOV'un, bu seyahat için NATO tarafından kiralandığını ortaya çıkardı.

NATO kaynakları, Rutte’nin, ABD başkanı seçilen Trump ile görüşmek için Florida'ya gittiğini doğruladı.

NATO'dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Rutte ile Trump'ın, "ittifakın karşı karşıya olduğu küresel güvenlik sorunlarını" ele aldıkları belirtildi.

Açıklamaya göre Rutte, ABD Kongre Üyesi Mike Waltz ve Trump'ın belirlediği ulusal güvenlik ekibiyle de bir araya geldi.

NATO, iki liderin gülümseyerek el sıkışırken bir fotoğrafını paylaştı.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore tehdidi konuşuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kıtalararası balistik füze saldırısının hemen ardından gerçekleşen görüşmenin zamanlaması dikkat çekici.

Hollanda medyasına göre görüşmenin gündeminde, Ukrayna'nın geleceği ile artan Rusya, Çin ve Kuzey Kore tehdidi vardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, artan Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore tehdidine karşı ortak mücadele konusunda Trump ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Rutte, daha önce Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri'ne göre, Kuzey Kore askerleri, modern teknoloji karşılığında Rusya için Ukrayna'ya karşı savaşıyor.

Rutte'ye göre Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki işbirliği, sadece Avrupa için değil ABD için de tehdit oluşturuyor.

Mark Rutte, "Kuzey Kore, füzelerle ABD'ye hemen ulaşabilecek mesafede ve bu teknoloji Rusya'dan geliyor" görüşünü dile getirmişti.

NATO liderinin, Rusya’nın nüfuz alanını genişletmesini önlemek amacıyla, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlaması önerisinde bulunduğu da belirtiliyor.

Belçika medyasına göre görüşmede, Trump'ın yıllardır rahatsızlığını dile getirdiği, NATO'nun finansmanı konusunun da ele alındığı belirtiliyor.

NATO’ya katkı payı tartışması

Trump, ittifak üyesi ülkelerin, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırmasını istiyor.

Trump, aksi takdirde NATO'dan ayrılma, ittifak bütçesine yeterli katkı sağlamayan ülkelere savunma desteğinin durdurulması ya da ABD askerlerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi seçeneklerinin gündeme gelebileceğini savunuyor.

Sırasıyla Hırvatistan, Portekiz, İtalya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Slovenya ve İspanya, ulusal gelirinin yüzde 2'sinden daha az katkı payı ödeyen NATO üyesi ülkeler.

Polonya, Estonya, ABD, Letonya ve Yunanistan, NATO'ya en fazla katkı sunan ilk beş ülke. Türkiye de GSYH'nin yüzde 2,9'unu katkı payı olarak ayırıyor.

Trump ve Rutte, NATO katkı payı konusunda benzer görüşlere sahip.

Rutte, Hollanda başbakanı olduğu dönemde Trump'ın bu konudaki görüşlerine destek vererek ittifak üyelerinin daha fazla katkıda bulunmasını istemişti.

Rutte, ilk başkanlık döneminde Trump'ın en iyi ilişki kurduğu Batılı liderlerden biriydi.

Bunun, ikinci dönem ABD Başkanlığı sırasında Trump ile NATO arasındaki ilişkilerin seyri açısından olumlu bir gelişme olduğuna işaret ediliyor.

Rutte, seçimlerin ardından Trump'a gönderdiği kutlama mesajında, ilk döneminde güçlü bir ABD liderliği sergilediğini kaydederek, "NATO aracılığında güç yoluyla barışı ilerletmek için kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağını" vurgulamıştı.