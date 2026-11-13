Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi

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Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi
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Hakkında rüşvet suçlamaları nedeniyle ABD'de yargı süreci yürütülen Venezuelalı milyarder bankacı Julio Herrera Velutini'nin ailesiyle yapılan 50 milyon doları aşkın anlaşma, Türk iş insanı Turhan Mildon'un eşi Alina Habba Mildon'un başını ağrıttı. Trump'ın eski avukatı Habba'nın, Velutini'nin ailesine ait şirketle imzaladığı milyonluk sözleşme, ABD Başkanı'nın sert tepkisinin ardından feshedildi.

Türk iş insanı Turhan Mildon'un eşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba Mildon'un, hakkında rüşvet suçlamaları yöneltilen Venezuelalı milyarder bankacı Julio Herrera Velutini'nin ailesine ait şirketle yaptığı 50 milyon doları aşkın sözleşme feshedildi. Eski Porto Riko Valisi Wanda Vázquez'e rüşvet vermekle suçlanan Velutini, 2025 yılında daha hafif bir kampanya finansmanı suçunu kabul etmiş, Ocak 2026'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti. Habba'nın sözleşmesinin de Velutini'nin kızının şirketinde göreve başlamasından kısa süre sonra imzalanması ve affın ardından gelen gelişmeler ABD'de tartışma yarattı.

VALİYE RÜŞVET SUÇLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Venezuelalı milyarder bankacı Julio Herrera Velutini, Porto Riko'nun eski Valisi Wanda Vázquez'e rüşvet vermekle suçlanmıştı. ABD savcıları, Velutini'nin bankasını denetleyen üst düzey bir düzenleyici yetkilinin görevden alınmasını sağlamak amacıyla eski valinin seçim kampanyasına usulsüz finansman sağladığını ileri sürmüştü.

2022 yılında başlayan soruşturma kapsamında Velutini, Ağustos 2025'te daha ağır suçlamalar yerine kampanya finansmanı yasasını ihlal etmeye ilişkin daha hafif bir kabahati kabul etti. Donald Trump ise 15 Ocak 2026'da Velutini'ye tam başkanlık affı verdi.

AFFIN ARDINDAN 50 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME GÜNDEME GELDİ

Velutini'nin kızının kurduğu Florida merkezli Concord Partners şirketi, Alina Habba Mildon ile dört yıllık bir anlaşma yaptı. Sözleşmeye göre Habba'ya yıllık 10 milyon dolar ve çeşitli bonuslar ödenmesi, toplam tutarın ise 50 milyon doları aşması öngörülüyordu.

Habba, 1 Ocak 2026'da şirketin hukuk müşaviri olarak çalışmaya başladı. Velutini'nin Trump tarafından affedilmesi ise bu tarihten yalnızca iki hafta sonra gerçekleşti.

Sözleşmenin ve affın zamanlaması, ABD Kongresi'nde de soru işaretlerine neden oldu. Demokrat senatör Peter Welch ve Temsilciler Meclisi üyesi Dave Min, Habba ile Velutini'nin affı ve sözleşmenin koşulları hakkında bilgi almak üzere girişim başlattı.

Velutini'nin kızının Trump'ı destekleyen MAGA Inc. adlı siyasi komiteye 3,5 milyon dolar bağış yapmış olması da inceleme konusu oldu. Ancak sözleşmenin af karşılığında yapıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor.

Habba ise affın sağlanması için herhangi bir çalışma yürüttüğü iddialarını reddederek, istihdamının af süreciyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi

TRUMP DA 50 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sözleşmenin kamuoyuna yansımasının ardından Donald Trump da anlaşmaya tepki gösterdi. Trump, Habba'nın bu ödemeyi almamasını istediğini belirterek anlaşmayı "kabul edilemez", "skandal" ve "tamamen aşırı" olarak nitelendirdi.

Trump, Velutini ailesine Habba'ya ödeme yapmamaları yönünde mesaj ilettiğini de söyledi.

SÖZLEŞME 4 KASIM'DA FESHEDİLDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre Concord Partners, 4 Kasım 2026 tarihli mektupla Habba'nın sözleşmesini feshetti. Fesih gerekçesi olarak "görevlerini yerine getirmemesi" gösterildi.

Habba'nın sözleşme kapsamında bugüne kadar 8 milyon dolarlık imza bonusu ve 6,5 milyon dolarlık ek ödeme olmak üzere toplam 14,5 milyon dolar aldığı belirtildi. Sözleşmenin feshedilmesine rağmen bu parayı elinde tutacağı aktarıldı.

Habba'nın fesih kararına karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiği de ABD basınında yer aldı.

TURHAN MİLDON'UN ADI DAHA ÖNCE 17,6 MİLYON DOLARLIK TRANSFERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türk iş insanı Turhan Mildon'un adı daha önce ABD'de gündeme gelen 17,6 milyon dolarlık para transferi tartışmasında da geçmişti.

Alina Habba, eşi Mildon'un eski ABD Venezuela Özel Temsilcisi Richard Grenell'in yönlendirmesiyle Teksas merkezli bir savunma şirketine 17,6 milyon dolar aktardığını öne sürmüştü. Paranın bir bölümünün Kennedy Center'a bağış olarak gönderilmesinin planlandığı iddia edilmişti.

Ancak The New York Times'ın aktardığı incelemede, söz konusu paranın Mildon'un kişisel hesabından değil, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetiyle bağlantılı bir hesaptan gönderildiği belirtilmişti. Grenell ise Mildon'dan herhangi bir para almadığını savunmuştu.

Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi

10 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Turhan Mildon ile Alina Habba, 26 Eylül 2026'da New York'taki Waldorf Astoria Otel'de düzenlenen törenle evlenmişti. ABD basınında düğünün maliyetinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öne sürülmüştü.

Törene ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, FBI Direktörü Kash Patel ve Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Will Scharf gibi Trump yönetiminden isimler de katılmıştı.

Miller Holding'in yöneticisi olan Turhan Mildon, uluslararası yatırımları ve özellikle Afrika'daki ticari faaliyetleriyle tanınıyor. Eşi Alina Habba ise daha önce Donald Trump'ın kişisel avukatlığını yapmış ve ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almıştı.

Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi
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SON DAKİKA: Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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