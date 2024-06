DTİK, Stuttgart\'ta Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dünya

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 28 Haziran Cuma günü Mercure City Hotel'de, Stuttgart'ın önde gelen Türk kökenli iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantıda DTİK'in Türkiye- Almanya ilişkilerindeki önemi ve yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarından oluşan büyük bir platform olduğu vurgulandı. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar'ın ve Ticaret Ataşesi Oya Demirkan'ın da katıldığı toplantıda DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin şunları söyledi:

"DTİK, Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getiren bir platformdur. Ayrıca Almanya'daki Türk dernekleriyle de iş birliği yapmaktadır. 2023 Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, 4 bin katılımcı ile gerçekleşen büyük kurultayda, dünya genelinde bölge ve ülke temsilcileri seçildi. Dünyada 6,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız var. Ben de 3,5 milyon Türkü temsil edecek 'Almanya Temsilcisi' seçildim. Türkiye ve Almanya çok güçlü ticaret ilişkilerine sahip. Aynı zamanda Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağıdır. Türk-Alman ekonomik ilişkileri son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrediyor. Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında 55 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sene 60 milyar dolar bekliyoruz. Türkiye'de 8 binden fazla Alman firması faaliyet gösteriyor. Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya'nın payı 25 milyar dolar. Almanya'da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci yılda 80 milyar euro ciro yapıyor. ve 500 bin kişiyi istihdam ediyor. Turizm konusunda ise Almanya en güçlü pazarımız. Almanya'daki gurbetçiler de dahil 10 milyon turist geliyor."

"TÜRK TOPLUMUNUN GELİŞMESİNİ VE GÜÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

DTİK Almanya Temsilcisi Şahin, DTİK'in Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirterek, "Ben aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulundayım. DEİK-DTİK iş birliğiyle konferanslar yapacağız. Kobilerin dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için çalışacağız. DTİK, yurt dışında yaşayan bütün Türk toplumunun gelişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Aynı zamanda Türk şirketlerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlayacak. 2023 Eylül'de seçildiğimizden beri Almanya'nın en önemli eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'dan (NRW) başlayarak birçok şehirde toplantılar yaptık. Şehir temsilcilerimizi belirlemeye ve üye kazanmaya çalıştık. Geçtiğimiz Nisan ayında Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Bremen ve Kiel şehir temsilcilerimizi atadık. Sertifikalarını aldılar. Almanya'nın diğer önemli şehirlerine de temsilciler atayacağız. Bu temsilcilerimizle birlikte bulundukları bölgelerde Türk iş dünyası ile bir araya gelip DTİK'i, kendimizi, faaliyetlerimizi ve misyonumuzu anlatıp bu networke katmak için çaba sarf edeceğiz. Güçlü bir yapılanmayla, kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağız. Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız. Türk iş insanlarına, Alman pazarındaki fırsatları sunacağız. Alanında uzman kişilerle girişimcilerimizi buluşturacağız. Bilgi alışverişi yapmalarını sağlayacağız ve değişik konularda konferanslar yapacağız. Hep söylüyoruz "Yani, Bilenler bilmeyenlere anlatacak" ifadelerini kullandı.

Şahin, Almanya'daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak için de çalışacaklarını belirterek, "İş dünyasında inovasyon ve teknolojinin önemi artık çok büyük. Almanya, teknolojik ve endüstriyel başarılarıyla dünya çapında lider bir ülke. Bu alanlarda yenilikçi ve rekabetçi olmak için beraber çalışmalıyız. Ayrıca Almanya'daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için de çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile güçlü iş birlikleri yapacağız. İlgileneceğimiz en önemli konulardan biri de göçmen öğrencilerin iyi eğitim alması ve iyi kariyer yapmalarına yardımcı olmak" dedi.

"DTİK'DE 90'I AŞAN ÜLKE TEMSİLCİSİ BULUNUYOR"

DTİK'de 90'dan fazla ülkeden temsilci bulunduğunun altını çizen Şahin, "DTİK olarak amaçlarımızdan biri de Almanya'daki Türk iş insanı ile örneğin Çin'deki bir Türk iş insanın bizim aracılığımızla bir araya gelmesi, ticaret ve yatırım ilişkisi kurmasını sağlayabiliriz. DTİK bunu yapacak alt yapıya sahip. DTİK üyelerimiz, sadece Türkiye'den ve yaşadıkları ülkeden değil DTİK ağının yayıldığı tüm ülkelerden haberdar olacaklar. Diğer ülkelerdeki iş ve kariyer fırsatlarından da yararlanabilecekler. DTİK, güçlü bilgi ağı ve geniş imkanları sayesinde sizlerden gelen istek ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilecek. DTİK olarak iş insanları ve yatırımcıların yanı sıra 'Genç DTİK' projesiyle öğrencilere ve 'Friends of Türkiye' projesiyle de Türk dostu yabancı vatandaşlara da ulaşıyoruz. DTİK, kendimizi ve başkalarını geliştireceğimiz, bulunduğumuz ülkeyle ve Türkiye'deki iş insanlarıyla iş birliği yapacağımız ayrıca Türkiye Almanya ilişkilerini geliştirebileceğimiz bir kazan-kazan platformudur" dedi.

"BU PLATFORM SAYESİNDE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Toplantıyı organize eden DTİK Stuttgart Şehir Temsilcisi Hakan Balcılar ise şunları söyledi:

"DTİK bulunduğumuz coğrafyada etkinliğimizi artırmak amacı ile faaliyet göstermekte olup, bu anlamda bir platform sunmaktadır. Bu platformdaki etkinlikleri de dünyanın çeşitli bölgelerindeki iş konseyleri aracılığı ile yapmaktadır. DTİK Avrupa İş Konseyi altında Almanya'daki faaliyetlerimi Başkanımız Kemal Şahin Bey önderliğinde bu yılın başından itibaren yürütmekteyim. DTİK' in kapısı Almanya'da yaşayan bizler ve dostlarımız için kısaca herkes için açıktır. Hukukta olduğu gibi, DTİK her kişiye ve işletmelere eşit uzaklıktadır. Bizler Almanya'da aslında her alanda varız. Akademik kariyer yapmış profesörlerimizden öğretmelerimize, siyasetçilerden doktorlara, mühendislerden teknik elemanlara, ticaretin her alanında faaliyet gösteren başarılı değerli iş insanlarımız ile her yerde olmak istiyoruz. Yani hepimiz bu platformun bir parçası olmalıyız. Küçüklü büyüklü birçok firmada, çok çeşitli kademelerdeyiz. Bu platform sayesinde hepimiz daha güçleneceğiz. Ekip çalışarak birbirimizin eksiğini tamamlayıp daha fazla iş yapacağız. Deprem bize çok şeyi öğretti. Biz fedakar bir toplumuz, yarım ekmeği olan dahi ekmeğini paylaştı. Bizim amacımız birbirimizle dayanışma içinde ekmeği büyütmek yani bir olan ekmeği iki yapmaktır. Bu gücü bulmak için hepimizin üye olup beraber çalışmamız gerekir."

"HEM TÜRKİYE'YE HEM ALMANYA'YA YAPILAN KATKILAR ÇOK ÖNEMLİ"

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar yaptığı konuşmada, hem Türkiye hem de Almanya'ya yapılan katkıların önemine vurgu yaparak, "Hem Türkiye'ye hem Almanya'ya yapılan katkılar çok önemli. Ben bunu her zaman diplomatik bir dille söylüyorum ama Kemal Bey bugün bunu böyle somut ete kemiğe büründürerek neler yapılabileceğini geçmişte kendi tecrübelerinden hareketle Kuzey Ren-Vestfalya'daki örgütlenmelerden hareketle çok güzel anlattı. Yaptığınız tüm çalışmaları bizim bölgemizde de yapabiliriz ben de desteklerim birlikte de çalışabiliriz. Türk toplumu burada her şeyiyle hazır ama bu yansıtma noktasında biraz daha koordineli çaba gerektiğini hissediyorum. DTİK'te bunu yapıyor. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.