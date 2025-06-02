Türk Kızılay'dan Somali'ye Kurban Yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Somali'ye Kurban Yardımı

Türk Kızılay\'dan Somali\'ye Kurban Yardımı
02.06.2025 11:31
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Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı'nda Somali'de ihtiyaç sahiplerine 200 bin hisse sunacak.

TÜRK Kızılay, 2025 Kurban Bayramı kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını aktardı. Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de verdiği vekaletle Türk Kızılay'ın Somali'de 17 binden fazla hisse keserek 200 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediği yardım seferberliğine katıldı.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, 2025 Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi. Vekalet işlemini Türk Kızılay'ın kurumsal internet sitesi üzerinden kredi kartıyla gerçekleştiren Büyükelçiye, bağış sertifikası Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük tarafından takdim edildi. Büyükelçi Mohamed'in vekalet verdiği kurban hissesi, Somali'de kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen vekalet işleminin ardından Somali ile Türkiye arasındaki insani iş birliği vurgulandı.

Büyükelçi Mohamed, Somali halkı adına Türk Kızılay'a teşekkür ederek, yürütülen insani yardım faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Mohamed, "Özellikle aşevi projesi, bu çalışmaların başında gelmektedir. Bu projeden binlerce insan faydalanmaktadır. Yararlananlar arasında hastalar, engelliler, yetimhanelerde kalan çocuklar ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda yaşayanlar yer almaktadır. Bu faaliyet uzun süredir devam eden ve büyük bir ihtiyacı karşılayan önemli bir çalışmadır. Bunun yanı sıra eğitim alanında da önemli katkılarınız bulunmaktadır. Somali Kızılay'ı ile iş birliği içinde ilk yardım eğitimleri verilmekte, ayrıca cezaevlerinde bulunan kadın mahkümlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmektedir" dedi.

2010 yılından bu yana Somali'de faaliyetlerini sürdürün Türk Kızılay bu yıl 7 bin 500 hisse kurban keserek Somali'nin çeşitli bölgelerinde 230 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlıyor.

SOMALİ'DE 1,7 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA

Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Somali 2025 yılı itibarıyla derinleşen insani krizlerle karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, ülkede yaklaşık 5,98 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu durum, uzun süredir devam eden kuraklık, silahlı çatışmalar ve artan gıda fiyatları gibi etkenlerin birleşimiyle daha da kötüleşti. Özellikle çocuklar arasında akut yetersiz beslenme oranları alarm verici seviyelere ulaşırken; 1,7 milyon çocuğun 2025 yılı sonuna kadar akut yetersiz beslenme riski altında olduğu tahmin ediliyor.

"Ayrıca 2025 yılında uluslararası insani yardım fonlarında yaşanan kesinti yardım operasyonlarının kapsamını ciddi şekilde daralttı ve bu durum, sağlık merkezlerinin kapanmasına ve temel hizmetlerin aksamasına yol açtı. Bu zorluklara rağmen, Türk Kızılay yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile Somali halkı için hayati önem taşıyor. Özellikle kurban bağışları ve aşevi projeleri, en savunmasız kesimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor.

"Türk Kızılay'ın 2025 yılı vekalet bedelleri yurt dışında 5 bin 250 TL, yurt içinde ise 13 bin 250 TL olarak belirlendi. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler Türkiye ve Gazze/ Filistin için 350 dolar veya 305 Euro, diğer ülkeler için ise 140 dolar veya 125 Euro ödeyerek vekalet verebilecek. Vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kredi kartıyla 2 ila 4 taksit imkanıyla ödeme yapabilecekler. Ayrıca bağışçılar, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST/EFT/Havale yöntemleriyle veya ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebilecek."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türk Kızılay'dan Somali'ye Kurban Yardımı - Son Dakika

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