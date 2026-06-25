Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor

.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuvada D Grubu'nda üçüncü ve son maçında TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak maçı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

Ghorbal'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.

Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali dördüncü hakem olacak.

Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

D Grubu'nun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesi ABD altı puanla grup birinciliğini garantiledi.

Avustralya ve Paraguay'ın üçer puanı bulunuyor.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye'nin ise puanı yok.

Dünya Kupası'nda ilk iki maçlarında Türkiye Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilmiş; ABD ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Türkiye ve ABD'den son haberler

Türkiye'de ABD maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndan elenmelerine karşın, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın arkasında durduklarını ve hedeflerinin EURO 2028 olduğunu belirterek ayrılık iddialarını yalanladı.

Montela da ABD maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim. Futbolcular ve başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm ve kalbimi ortaya koydum" dedi ve ekledi:

"İstifa etmemi bekleyenler varsa bunu kabullenmeli, çünkü gitmiyorum. Ben mükemmel değilim, sürekli hata yapıyorum ama mükemmel bir teknik direktör de yoktur."

Türkiye'nin ABD karşısındaki muhtemel kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Orkun Kökçü; Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız; Deniz Gül.

ABD Takımı Direktörü Mauricio Pochettino ise 1 Temmuz'da oynayacakları son 32 turu maçı öncesi kart sınırındaki oyuncularını riske atmak istemediğini söyledi.

Mauricio Pochettino'nun Türkiye maçında oynatmayacağın açıkladığı sarı kartlı oyuncular Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards, Antonee Robinson.

Bu oyunculardan Balogun, Paraguay'a iki gol atmıştı.

Grup maçlarında görülen tek sarı kartlar turnuvanın bir sonraki aşamasında sıfırlanıyor.

Pochettino, Türkiye maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, dört oyuncuyu oynatmama kararı ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Gereksiz yere risk alıp, bir sarı kart daha görerek bir sonraki aşamada cezalı duruma düşmelerini istemiyorum.

"Onları ilk 11'de başlatmamak en doğal ve mantıklı hamle."

Dünya Kupası'nda son durum ne?

Dünya Kupası'nda şu ana kadar:

Grup üçüncüleri Güney Kore (4 puan), Kanada (4 puan) ve İskoçya (3 puan) ise tüm grup karşılaşmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Bu yıl 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki srada tamamlayan 24 takımla, 12 grup üçüncüsünden en çok puan toplayan ve averaja sahip olan sekizi son 32 turuna yükselecek.

Dünya Kupası'nda grup maçları 28 Haziran'da tamamlanacak, ilk Son 32 turu maçında Güney Afrika ve ev sahiplerinden Kanada karşı karşıya gelecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada;