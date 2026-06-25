Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor

Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor
25.06.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile son grup maçını oynayacak.

.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuvada D Grubu'nda üçüncü ve son maçında TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak maçı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

Ghorbal'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.

Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali dördüncü hakem olacak.

Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

D Grubu'nun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesi ABD altı puanla grup birinciliğini garantiledi.

Avustralya ve Paraguay'ın üçer puanı bulunuyor.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye'nin ise puanı yok.

Dünya Kupası'nda ilk iki maçlarında Türkiye Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilmiş; ABD ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Türkiye ve ABD'den son haberler

Türkiye'de ABD maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndan elenmelerine karşın, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın arkasında durduklarını ve hedeflerinin EURO 2028 olduğunu belirterek ayrılık iddialarını yalanladı.

Montela da ABD maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim. Futbolcular ve başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm ve kalbimi ortaya koydum" dedi ve ekledi:

"İstifa etmemi bekleyenler varsa bunu kabullenmeli, çünkü gitmiyorum. Ben mükemmel değilim, sürekli hata yapıyorum ama mükemmel bir teknik direktör de yoktur."

Türkiye'nin ABD karşısındaki muhtemel kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Orkun Kökçü; Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız; Deniz Gül.

ABD Takımı Direktörü Mauricio Pochettino ise 1 Temmuz'da oynayacakları son 32 turu maçı öncesi kart sınırındaki oyuncularını riske atmak istemediğini söyledi.

Mauricio Pochettino'nun Türkiye maçında oynatmayacağın açıkladığı sarı kartlı oyuncular Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards, Antonee Robinson.

Bu oyunculardan Balogun, Paraguay'a iki gol atmıştı.

Grup maçlarında görülen tek sarı kartlar turnuvanın bir sonraki aşamasında sıfırlanıyor.

Pochettino, Türkiye maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, dört oyuncuyu oynatmama kararı ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Gereksiz yere risk alıp, bir sarı kart daha görerek bir sonraki aşamada cezalı duruma düşmelerini istemiyorum.

"Onları ilk 11'de başlatmamak en doğal ve mantıklı hamle."

Dünya Kupası'nda son durum ne?

Dünya Kupası'nda şu ana kadar:

Grup üçüncüleri Güney Kore (4 puan), Kanada (4 puan) ve İskoçya (3 puan) ise tüm grup karşılaşmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Bu yıl 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki srada tamamlayan 24 takımla, 12 grup üçüncüsünden en çok puan toplayan ve averaja sahip olan sekizi son 32 turuna yükselecek.

Dünya Kupası'nda grup maçları 28 Haziran'da tamamlanacak, ilk Son 32 turu maçında Güney Afrika ve ev sahiplerinden Kanada karşı karşıya gelecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada;

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Altında korkulan oldu Altında korkulan oldu
Sergen Yalçın’ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

14:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:44
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’yi karıştıracak hamle Livakovic için düğmeye bastılar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:33
Fenerbahçe’de büyük kıyım Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:00
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, ABD ile Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.