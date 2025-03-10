Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri belli oldu - Son Dakika
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Dünya

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri belli oldu

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile "Türkiye Basın Federasyonu" ismini alırken Başkan Sinan Burhan, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin isimlerini de açıkladı. Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur da üyeler arasında yer aldı.

10.03.2025 13:24
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyete başladı. 2023'ten beri Anadolu Yayıncılar Federasyonu ismi ile yola devam eden kurum, Türkiye Basın Federasyonu oldu.

"MEDYA SEKTÖRÜNÜ DAHA ÖZGÜR BİR YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ"

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Basın Federasyonu olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi. Burhan Yüksek, İstişare Kurulunda yer alan isimleri de açıkladı.

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

1-Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı

2-Osman Ateşli- Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni

3-Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

4-Fadime Özkan- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi

5-Ekrem Kızıltaş- Taksim Gazetesi Yazarı

6-Mehmet Acet- Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi

7-Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı

8-İhsan Aktaş- Araştırmacı- Gazeteci

9-Murat Alan- Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10-Fazlı Şahan- Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

11-Serkan Fıçıcı- Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni

12-Başak Şengül- TV100 Program yapımcısı

13-Taha Dağlı- Global tv Genel Yayın Yönetmeni

14-Hakkı Öcal- Milliyet Gazetesi Yazarı

15-Fevzi Çakır- Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi

16-Abdülkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi Yazarı

17-Zafer Şahin- Kanal D Ankara Temsilcisi

18-Melik Yiğitel- Türkmedya Ankara Temsilcisi

19-YelizTercanlı- BeyaztvGenel Koordinatörü

20-Mücahit Eker- TRT HaberKanal Koordinatörü

21-Bedia Teymur- Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni

22-Adem Metan- Dijital İçerik Üreticisi

23-Ebru Balıkçı- Lider Haber Ankara Temsilcisi

24- Doç Dr. İsmail Çağlar

25- Prof. Dr. Zakir Avşar

Yüksek İstişare Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Basın Toplantısı, Bedia Teymur, Türkiye, Eğitim, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Kaya:
    Yanliz bu kadro acayip özgür ve tarafsız haber sunar gerçekten, kutluyorum hepsini tarafsızlıklarinda başarılar diliyorum. 18 11 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Önüne geçen dernek cemiyet vakıf kuruyor memlekette başkan sinan burhan üyeler yandaş medya vay memleketin haber alma özgürlügüne sloganları da özgür medya şaka yapıyorlar sanırım her şey bir yana bir sonraki seçimde muhalefet iktidar olsa bu kadro muhalefetin iktidarda durmasına en büyük engel bence bir nebze bu dğsünülerek kurulmuş bir yapı 6 1 Yanıtla
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