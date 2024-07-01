Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) Gemileri Aktivasyon Töreni' ile Karadeniz'de mayın güvenliği sağlamak amacıyla iş birliği yapılacak. Törenin ardından gemiler, harekat eğitimi almak üzere İstanbul'da birkaç gün kalacak ve daha sonra Karadeniz'e açılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada Karadeniz'in güvenliği ve emniyetinin uluslararası ticaret, refah ve barış için son derece önemli olduğunu vurguladı.

01.07.2024 18:30
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BEYKOZ'da, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında, Karadeniz'de mayın güvenliği tedbirleri kapsamında, 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) Gemileri Aktivasyon Töreni' düzenlendi. Mayın gemileri, Beykoz'da düzenlenen törenin ardından boğaza açıldı.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında gerçekleştirilen Karadeniz'de güvenlik ve mayın tedbirlerinin ele alındığı 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) Gemileri Aktivasyon Töreni' Beykoz Umuryeri'nde yapıldı. 14.30'da başlayan Aktivasyon Töreni, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Milli Marşlarının okunmasının ardından Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı Bandosu'nun senfonisiyle devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait'in harekat emrini imzalamasının ardından, üç ülkeye ait mayın imha gemileri, karadan ayrıldı.

Gemiler, İstanbul'da birkaç gün sürecek harekat eğitiminin ardından mayın güvenliğini sağlamak adına tespit ve imha çalışmaları için Karadeniz'e açılacak. MCM Black Sea, Rusya- Ukrayna savaşında Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı, deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla kuruldu.

"KARADENİZİN EMNİYETİ, ULUSLARIMIZIN REFAHI VE BARIŞI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bugün, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz kuvvetleri arasında tarihi bir iş birliği olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyete geçmesini kutlamak için bir araya geliyoruz. Ocak ayında imzalanan Mutabakat Muhtırasından bu yana MCM Black Sea'yi hayata geçirme çabalarımızın bugün gerçeğe dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada bulunmamız, Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimiz ve ekonomik istikrarımız için önemli bir tehdit oluşturdu. Bu zorluğun aciliyetinin bilincinde olarak üç ulusumuz, sularımızı korumaya yönelik kolektif kararlılığımızı somutlaştıran bu özel görev grubunu oluşturmak için bir araya geldi. Karadeniz sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu suların güvenliği ve emniyeti uluslarımızın ve ötesinin refahı ve barışı için son derece önemlidir. Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerinin oluşturduğu tehditleri bastırmaya yönelik keskin bir adim atıyoruz. Romanya ve Bulgaristan'daki ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunmak isterim. Çabalarımız sayesinde, Karadeniz'in her zaman olduğu gibi bir Barış Denizi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"DAHA ÖNCE DÜZENLEDİĞİMİZ HAREKATLARLA GÜVENLİĞİ SAĞLADIĞIMIZI GÖSTERMİŞTİK"

Denizcilik ve Kabotaj Günü'ne de atıfta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, "Daha önce Karadeniz'de "Blackseafor ve Black Sea Harmony" adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu'nu kurarak bir kez daha sahildar ülkelerle bir kez daha burada toplanmış bulunuyoruz. Bu görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugün özel bir gün bildiğiniz gibi 1 Temmuz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı da ayrıca kutluyorum" diye konuştu. Tören esnasında konuşan MCM Black Sea Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz ise "Karadeniz'deki ticari yolların güvenliği için 3 ülkenin deniz kuvvetleri tecrübelerini ve taktiklerini şeffaf olarak paylaşacak. Bu işbirliği Karadeniz'in deniz ticaret yollarını daha güvenli hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz\'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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