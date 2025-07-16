Türkiye İsrail'in Suriye Saldırısını Kınıyor - Son Dakika
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Türkiye İsrail'in Suriye Saldırısını Kınıyor

16.07.2025 22:33
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Dışişleri Bakanı Fidan, bölge ülkeleriyle ateşkes çağrısı yaptı, İsrail'i eleştirdi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik hava saldırılarına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkeleri ve ABD'nin ateşkes için çabaladığını açıkladı, uluslararası camiaya İsrail'e "Dur" deme çağrısı yaptı.

İsrail ordusu 16 Temmuz Çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'daki Savunma Bakanlığı'na hava saldırısı düzenledi.

Ordu, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki askeri bir noktayı da "uyarı amaçlı" hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail, ülkenin güneyindeki Süveyda'da günlerdir Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Bu saldırıları Dürzileri korumak için gerçekleştirdiğini söylüyor.

13 Temmuz Pazar gününden beri Dürzi gruplar ve bölgedeki Bedevi aşiretler arasında çatışmalar yaşanıyordu.

Şam yönetimi "çatışmaları sona erdirmek için" bölgeye güvenlik güçleri gönderdiğini açıklamıştı.

Ancak İsrail, hükümete bağlı askeri güçlere ait silahların Dürzilere karşı kullanılacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Şam'daki hava saldırılarının ise ciddi bir tırmanmaya işaret ettiği yorumları yapılıyor.

ABD çatışmaların durması için iki tarafla da görüştüğünü duyururken, Türkiye'den de İsrail'i kınayan çeşitli açıklamalar geldi.

Fidan: Bölge ülkeleri ve ABD ile iletişim halindeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta basına yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede bir süredir "fiili istikrarsızlaştırma politikası" izlediğini, bunu yaparken de kendi milli güvenlik önceliklerini esas alıp bölgedeki "hiçbir kurala, kaideye, başka ülkelerin haklarına, egemenliklerine, toprak bütünlüğüne dikkat etmediğini" söyledi.

Bakan Fidan, "Bu ilk önce Gazze'de başladı, sonra Batı Şeria'ya gitti, sonra Lübnan'a, sonra İran'a, şimdi de Suriye'ye" dedi.

Bölge ülkelerinin bu gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Fidan, "Hep beraber bu konuda büyük bir koordinasyon içerisindeyiz ve bunu tolere etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri dahil uluslararası camianın İsrail'e "Dur" demesi gerektiğini kaydeden Fidan, "Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

Fidan Ankara'nın, istihbarat teşkilatı üzerinden İsrail'e de bölgede istikrarsızlık istemediklerini ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin bölge müttefikleri ve ABD ile birlikte çalıştığını söyleyen Fidan, "Önümüzdeki 3-4 saat içerisinde umarız ateşkes sürecine gireceğiz" ifadesini kullandı.

'YPG hakkında duyumlar alınıyor'

Bakan Fidan, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da 13 Temmuz'dan beri devam eden çatışmalardan Halkın Savunma Birlikleri'nin (YPG) yararlanmaya çalıştığına dair duyumlar aldıklarını söyledi:

"YPG'nin hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız aman diyeyim, yani buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler."

YPG'ye "yapıcı bir rol oynama" çağrısı yapan Fidan, "Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında İsrail'in saldırılarını, "Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi" şeklinde değerlendirdi.

Açıklamada, "Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır" denilerek, bu çabalara destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

'Tüm bölge için tehdit'

Siyasetçiler de sosyal paylaşım platformu X'ten yaptıkları açıklamalarda İsrail'i kınadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgenin tamamının huzurunu hedef aldığını" kaydetti.

Duran, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yarımcısı Hayati Yazıcı, "Komşumuz ve kardeş ülke Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarını aymazca ihlal eden, bu haksız fiilini pervasızca sürdüren, uluslararası hiçbir kural tanımayan soykırımcı İsrail'i şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İsrail'in saldırılarının yalnızca Suriye'nin toprak bütünlüğünü değil; aynı zamanda "bölgesel barış, küresel güvenlik ve insanlığın ortak huzur umudunu doğrudan hedef aldığını" belirtti.

Saldırıların, "uluslararası teamüllerin, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu da kaydetti.

AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, "Kandan, yıkımdan ve gözyaşından beslenen siyonist İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırıları; yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgenin istikrarını ve huzurunu hedef almaktadır" dedi ve saldırıyı kınadı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye İsrail'in Suriye Saldırısını Kınıyor - Son Dakika

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