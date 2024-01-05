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Türkiye ve İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişletmek için müzakerelere başlıyor - Son Dakika
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Türkiye ve İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişletmek için müzakerelere başlıyor

Türkiye ve İngiltere, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha da genişletmek ve geliştirmek için resmi müzakerelere başlama kararı aldı. İki ülkenin ticaret bakanları, İstanbul'da yapılan görüşmelerde işbirliği protokolü ve eylem planını imzaladılar. Hedef, mevcut anlaşmayı hizmetler ve dijital sektörleri de kapsayacak şekilde genişleterek ikili ticaret hacmini artırmak.

Türkiye ve İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması\'nı genişletmek için müzakerelere başlıyor
05.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 16:46
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Türkiye ve İngiltere, 2024'te mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) daha da genişletmek ve geliştirmek için resmi müzakerelere başlamaya hazırlanıyor. İki ülkenin ticaret bakanları, bugün İstanbul’da yapılan görüşmelerde ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği protokolü ve 26 maddelik eylem planını imzaladılar. İki ülkenin amacı, mevcut STA’yı hizmetler ve dijital sektörleri kapsayacak şekilde genişleterek yaklaşık 20 milyar sterlin olan yıllık ikili ticaret hacmini daha da artırmak.

Son dönemde ilişkilerini her alanda derinleştiren Türkiye ve İngiltere, ekonomik ve ticari alanda yeni fırsatları konuşmak ve işbirliğini artırmak için bugün İstanbul’da Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’ni topladı. Toplantıda Türkiye heyetine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere heyetine Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch başkanlık etti.

Bakan Bolat, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son yıllarda gelişen stratejik ve ekonomik işbirliğini daha da ilerletmek adına işbirliği alanlarının ele alındığını kaydetti.

Bolat, olumlu havada geçen görüşmelerin sonunda işbirliği protokolü protokolünün ve belirlenen işbirliği alanlarında uygulamanın nasıl yapılacağını somutlayan 26 maddelik bir eylem planı imzalandığını kaydetti.

Bolat, imzalanan protokol ve eylem planının Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük gibi alanların yanı sıra kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları da kapsadığını açıkladı:

“Alınan 26 maddelik karar, uygulanabilirliği açısından somut hedeflerin belli bir sürede gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu anlamda da kararlar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürme açısından çok önemli bir adımı teşkil edecektir.

'İngiltere en önemli ticaret ortaklarımızdan biri'

İmzalanan belgeleri “çok önemli adım” olarak tanımlayan Bolat, mevcut serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesini amaçlayan müzakerelerin 2024'te başlamasını umuyor.

“İngiltere en önemli ticaret ortaklarımızdan biri” diyen Bakan Bolat'a göre, ekonomik ilişkiler sadece ticaret ile değil aynı zamanda karşılıklı yatırımlarla da zenginleşiyor.

İngiltere’nin toplam 8,3 milyar dolarlık dış yatırımla Türkiye’de bu alanda 5. ülke konumunda olduğunu anlatan Bolat, atılan bu adımlarla ticaret hacminin daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

'Türkiye büyük fırsatlar sunuyor'

İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch önlerinde ticaret ve yatırım ortaklığının geliştirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi.

Badenoch, “Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki ülkede de istihdam yaratmak, üretkenliği artırmak, insanlar ve işletmeler için büyüme sağlamak için büyük fırsatlar var. Bugünkü toplantı iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda bazı yeni projelerin de başlangıcı olacak” dedi.

İngiltere Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre Badenoch, İngiltere'nin 2024'e dönük önceliklerinden birinin, hizmetler açısından ihracatını artırmak için ticaret anlaşmalarından yararlanmak ve iş bağlantılarını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

“Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın buluştuğu, büyük ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye, Birleşik Karalık’taki şirketler için büyük fırsatlar sunuyor” diyen Badenoch, temaslarında yeni STA konusunu da Türk yetkilerle ele aldığını söyledi. .

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) ardından Ankara ve Londra, ticaretin aksamaması için 2020 senesinde ürünleri kapsayan geçici bir serbest ticaret anlaşması imzalamışlardı.

Yeni STA’nın hem geliştirilmesi hem de hizmetler ve dijital sektörleri içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Yeni anlaşmanın 2023 için hesap edilen 26 milyar sterlinlik ticaret hacmini daha da artıracak bir etki yaratması öngörülüyor.

THY, Airbus'tan 220 yolcu uçağı alacak, uçakların kanatları İngiltere’de tasarlanıp üretilecek

İngiliz bakan Kemi Badenoch'un, İstanbul'daki temasları sırasında Türk Hava Yolları'nı (THY) da ziyaret etmesi planlanıyor.

THY, geçen aylarda imzalanan anlaşmayla Airbus’tan 220 yolcu uçağı tedarik edecek. Bu uçakların kanatları İngiltere’de tasarlanıp üretilecek. Filonun büyük bir kısmının motorları da İngiltere merkezli Rolls Royce tarafından sağlanacak.

Bakan Badenoch ayrıca, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi’nin (UKEF) Türkiye’nin 140 km’lik Yerköy-Kayseri yüksek hızlı elektrikli demiryolu projesine 1,2 milyar Euro değerinde finansman paketi sağlanmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Yeni demiryolu hattı, Türkiye’nin düşük karbonlu demiryolu ağının genişletilmesine, güzergâhda trafiğin azaltılmasına ve net karbon salımlarının yılda 6 bin 500 ton azaltılmasına yardımcı olacak.

Kaynak: BBC
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