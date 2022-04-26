Twitter: Elon Musk sosyal medya şirketini almayı neden bu kadar istedi? - Son Dakika

Twitter ve Elon Musk arasındaki ilişki ilk bakışta bir imkansız aşk hikayesini andırıyor.

Sıra dışı ikilimiz ilişkiye eşitsiz bir güç dengesiyle başlıyor.

Elon Musk Twitter'a aşık. 8,38 milyon takipçisi var. Sık sık tweet paylaşıyor. Bunların bir kısmı tartışmalı, bir kısmı cezalık tweetler.

Öyle ki, bir tweetiyle Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdüğünde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şirket hakkında paylaşım yapmasını yasakladı. Bir keresinde de bir mağara dalıcısına Twitter'dan "pedofil herif" dediği için hakaret davasıyla karşılaştı.

Fakat hiçbir şey onu Twitter'dan uzaklaştırmadı.

Öte yandan Twitter şirketinin Musk'a bakışı aynı oranda tutkulu değil.

Biri size gelip 16 yaşındaki ve rakipleri kadar hızlı büyüyemeyen şirketiniz için 44 milyar dolar önerdiğinde bunun bir kıyak olduğunu düşünebilirsiniz.

Twitter hissedarları da böyle düşünmeye meyilli.

Musk, Twitter'ın "sıra dışı bir potansiyeli olduğunu" ve bunu hayata geçirmek istediğini söylüyor.

Şirket üzerinden para kazanmayı hedeflemediğini de belirtiyor.

Zaten fazlasıyla parası var ve milyarderlerin de farklı öncelikleri olabileceğini göstermek istiyor.

Twitter buna ilk başta savunmaya geçip "zehir hapını hazırlayarak" yanıt verdi. Buna göre kimse şirketin yüzde 15'inden fazlasına sahip olamayacaktı.

Fakat şimdi bir anlaşmaya varılmış gözüküyor.

Neden?

Belki de Twitter Yönetim Kurulu Musk'ın daha fazla "ifade özgürlüğü" ve daha az denetim görmek istediğine dair sözlerinden endişe duydu.

Uzun zamandır Twitter'ın solcuların ifade özgürlüğünü korurken sağcıları sansürlediğini düşünen Cumhuriyetçiler bunu sevinçle karşıladı.

Fakat dünyanın dört bir yanından düzenleyici kuruluşlar sosyal ağları denetlemek ve buralarda paylaşılan mesajlara dair sorumluluk üstlenmelerini sağlamak için adımlar atıyor; şiddete teşvik, şiddet söylemi veya istismar gibi örneklerde büyük para cezaları kesiyor.

İşte yönetim kurulu için alarm zillerinin çalmasına yol açan şey bu olabilir.

Finans kısmını da unutmayalım. Twitter'ın ana iş modeli reklam geliri üzerine kurulu ve Elon Musk bunu değiştirmek istiyor.

Bir abonelik modeline geçmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Bütün büyük sosyal ağların ücretsiz olduğu günümüzde Twitter kullanıcılarına siteyi kullanmak için ya kişisel verilerinin satışını kabul etmelerini ya da abone olarak para ödemelerini söylemeyi düşünüyor.

Fakat bu bir kumar.

Ayrıca kripto para birimlerini de seviyor. Twitter'ı kullanarak ödemelerin Bitcoin gibi oynak ve korumasız kripto para biriminde yapılmasını teşvik edebilir mi?

Musk'ın kendisi de başlı başına bir neden. Dünyanın en zengin adamı, PayPal ve Tesla gibi başarı hikayelerine sahip bir seri girişimci.

Karizmatik ve açık sözlü. Bu da onu bir serseri mayın yapıyor.

Sınırları test etmeyi ve kuralları çiğnemeyi seviyor.

Ocak ayında Twitter hisselerinin yüzde 9,2'sini aldığında yönetim kuruluna girmeyi reddetmesinin bir nedeni vardı: Sorumluluk alarak kısıtlanmak istemiyordu.

Kendisine tapınan bir hayran ordusu var.

Twitter'da bir kere servetinin büyük kısmı hisselerde olduğu ve mülk sahibi de olmadığı için gelir vergisi vermediğini paylaşmıştım.

Hayranları derhal bunu nasıl söyleyebileceğimi sorgulayan, onun müthiş biri olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini anlatan yanıtlar yazmaya başladı.

Twitter'ı çiçekler ve çikolatalarla tavlamaya çalışmadı. Agresif bir işadamı olarak agresif bir teklif verdi. Pazarlık yok, taviz yok.

Bu özel bir şirketin özel bir şahsa satışı. İki büyük şirketin birleşmesi gibi bir durum olmadığı için piyasa düzenleyici kuruluşlardan onay alması daha kolay olacaktır.

Musk'ın Twitter'ı, 300 milyon kullanıcısı için çok daha farklı bir ağa dönüşebilir. Tabii kullanmaya devam ederlerse.

Daha cesur, belki de daha az liberal eğilimli bir yer haline gelebilir.

Hesabı kalıcı olarak kapatılmış Donald Trump'ın hesabını tekrar açabilir.

Twitter kullanıcılarının kolektif fikrini özetlemek zor. Benim bilimsel olmayan gözlemime göre Musk'ın hamlesini kutlayan her bir tweete karşılık platformu kullanmayı bırakacağını söyleyen bir tweet de var.

Ama zaten Twitter kullanıcılarının bir konu üzerinde uzlaştığı ne zaman görülmüş?