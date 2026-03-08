Ukrayna'da Robot Savaşları Başladı - Son Dakika
Ukrayna'da Robot Savaşları Başladı

Ukrayna\'da Robot Savaşları Başladı
08.03.2026 06:36
Ukrayna, insansız kara araçlarıyla savaşta robotları aktif olarak kullanmaya başladı.

Rusya'nın işgalinin ardından, Ukrayna'daki savaş yüksek teknolojili bir çatışmaya dönüştü.

Casus ve katil insansız hava araçları Ukrayna semalarını çalkalarken, insansız gemiler Karadeniz'de Rus donanmasını felce uğrattı.

Şimdi de Ukrayna, silahlı robotları sahada kullanmak için büyük bir program başlattı.

İnsansız kara araçları (İKA) veya Ukrayna askeri terminolojisinde bilinen adıyla kara robot sistemleri, faydalarını çoktan kanıtladı.

İKA'ların Rus saldırılarını başarıyla püskürttüğü ve hatta düşman askerlerini esir aldığına dair haberler var.

Ukrayna ve Rusya'nın katil robotlarının, savaş alanında hiçbir insan bulunmadan çatıştığı bile söyleniyor.

Ukrayna ordusunun K2 tugayından Oleksandr Afanasiev, "Robot savaşları çoktan başladı" diyor. Afanasiev, dünyanın ilk İKA taburunun komutanlığını yürütüyor.

Tugay bu robotları, üstlerine Kalaşnikof makineli tüfekler monte ederek kullanıyor.

"Onlar, piyadelerin korkarak yaklaşamayacağı savaş alanlarında ateş açabiliyorlar. Bir İKA, varlığını riske atmaktan çekinmez" diyor Binbaşı Afanasiev.

Onun taburu ayrıca, düşman mevzilerini ve saklanma yerlerini havaya uçurmak için patlayıcı yüklü, pille çalışan intihar İKA'ları kullanıyor.

Başınızın üzerinde vızıldayan insansız hava araçlarından (İHA) farklı olarak, yaklaşan bir saldırı konusunda düşmanı uyarabilecek hiçbir ses çıkarmıyorlar.

33. Ayrı Mekanize Tugay'ın tank taburunun komutan yardımcısı, kod adı Afhan olan kişi, makineli tüfekle donatılmış bir Ukrayna İKA'sının bir Rus personel taşıyıcısını pusuya düşürdüğünü, bir robotun ise haftalarca Ukrayna mevzilerini savunduğunu iddia ediyor.

Afgan, savaş alanında katil robotların özerkliğinin sınırları olduğunu kabul ediyor ve bunların çoğunun etik ve uluslararası insani hukuk nedeniyle kendi kendilerine koydukları sınırlar olduğunu söylüyor.

"Modern İKA'lar kısmen otonomlar. Kendi başlarına hareket edebilir, düşmanı gözlemleyip tespit edebilirler. Ancak yine de ateş açma kararı bir insan, yani operatörleri tarafından verilir" diyor Afgan:

"Robotlar yanlış kişiyi tanımlayabilir veya sivillere saldırabilir. Bu nedenle nihai karar operatör tarafından verilmelidir."

Bu, savaş alanında silahlı İKA'ların çoğu durumda operatörler tarafından internet üzerinden güvenli bir mesafeden uzaktan kontrol edildiği anlamına geliyor.

Ukrayna'nın ölümcül İKA'ları, makineli tüfeklerin yanı sıra el bombası fırlatıcılarıyla da donatılabilir ve ayrıca kara mayınları veya dikenli tel yerleştirmek için de kullanılabilir.

Ancak, insansız araçlarının büyük çoğunluğu hala orijinal amaçları olan malzeme teslimatı ve yaralıların tahliyesi için de kullanılıyor.

Ukrayna'nın eski başkomutanı ve şu anda İngiltere büyükelçisi olan Valerii Zaluzhnyi'ye göre, silahlı İKA'ların rolü yakında katlanarak artacak.

Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da savaşın geleceği hakkında konuşan O'Brien, saldırı amaçlı İKA'ların tek başına değil, yapay zeka destekli büyük sürülerin bir parçası olarak nasıl kullanılacağını anlatıyor.

"Yakın gelecekte, onlarca, hatta yüzlerce daha akıllı ve daha ucuz insansız aracının hava, kara ve denizden aynı anda çeşitli yönlerden ve yüksekliklerden saldırı düzenlediğini göreceğiz" diyor.

Bu alanda inovasyonu tetikleyen en önemli faktörlerden biri ihtiyaç. Havadaki insansız hava araçları, insanların savaş alanında bulunmasını çok daha tehlikeli hale getirerek Ukrayna'nın "ölüm bölgesini" temas hattından 20-25 km (12-15 mil) uzağa genişletti.

Piyadenin yerini hiçbir şey dolduramaz, ancak "Onların İKA'lar tarafından desteklenmesi gerekir" diyor Binbaşı Afanasiev:

"Ukrayna robotları kaybetmeyi göze alabilir, ancak savaşa hazır askerleri kaybetmeyi göze alamaz."

Ukrayna ordusu ciddi insan gücü sıkıntısı ile karşı karşıya ve ölenlerin yerine yeni asker bulmak giderek zorlaşıyor.

Rusya da Kuryer gibi savaş amaçlı İKA'lar geliştiriyor. Rus basınına göre, bu araç alev makinesi ve genellikle tanklarda bulunan ağır makineli tüfekle donatılabiliyor ve beş saat boyunca otonom olarak çalışabiliyor.

Rus ordusu, Ukrayna mevzilerini havaya uçurmak için Lyagushka ("Kurbağa") kamikaze araçlarını da kullanıyor.

Geçen yıl ordu için yüzlerce "saldırı robotu" üreten Ukrayna'nın İKA üreticisi Devdroid'in CEO'su Yuriy Poritsky'ye göre, savaşta Rus ve Ukrayna robotları arasındaki çatışmalar, sayılarının ve yeteneklerinin artmasıyla birlikte an meselesi haline geldi:

"Er ya da geç, savaş alanında bizim saldırı İKA'mız onların saldırı İKA'sıyla karşı karşıya kalacak bir duruma düşeceğiz. Robot savaşları bilim kurgu gibi gelebilir, ancak savaş alanında bilim kurgu diye bir şey yoktur. Bu bizim gerçekliğimiz."

Şirketi şu anda, operatörle iletişim kesildiğinde yer İKA'ların geri dönmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Gelecekte, makinelerinin bir yere otonom olarak seyahat etmek, görevlerini yerine getirmek (örneğin, ilerleyen düşman askerlerini gözetlemek ve gerekirse onlarla çatışmak) ve belirli bir süre sonra üsse geri dönmek üzere programlanmasını istiyor.

Bir başka Ukrayna İKA üreticisi olan Tencore, 2025 yılında Ukrayna ordusu için 2.000'den fazla İKA üretti.

Direktörü Maksym Vasylchenko, talebin 2026 yılında yaklaşık 40.000 adede çıkmasını ve bunların en az %10-15'inin silahlarla donatılmasını bekliyor.

"İKA'lar vazgeçilmez hale gelecek, buna hiç şüphe yok" diyor.

Vasylchenko, ileride robotların insan formunda savaşa gireceğine inanıyor: "Bu artık bilim kurgu olarak görülmeyecek."

Kaynak: BBC

Teknoloji, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Teknoloji, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

BBC
06:29
SON DAKİKA: Ukrayna'da Robot Savaşları Başladı
