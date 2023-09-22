Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım - Son Dakika

Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım

Son Güncelleme: 22.09.2023 11:04

Ukrayna'nın ilk Eurovision birincisi şarkıcı Ruslana, savaş döneminde ülkesine gösterilen destekten dolayı Türk milletine teşekkür etti. Bir etkinlik için İstanbul'a gelen şarkıcı ''Siz bize sadece Bayraktar vermediniz. Siz bize güç kattınız. Ben ömür boyu Türk milleti için savaşacağım'' dedi.

Ukrayna'nın ilk Eurovision birincisi Ruslana, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Savaş döneminde Türkiye'nin kendilerine gösterdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten şarkısı, "Ben ömür boyu Türk milleti için savaşacağım" dedi.

"TANKLARA KARŞI DİK DURDUK"

Savaş döneminde Türkiye'den gelen İnsansız Hava Aracı'nın kendilerine güç kattığını söyleyen şarkıcı, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Korkunç günü hatırlıyorum. Sabah 05.00'da füzeler evimizin üzerinden geçmeye başladı. Kaçacak bir yer yoktu, etraf ateş içindeydi. Tek bir karar aldık; sığınmayacağız, direneceğiz. Füzelere, tanklara, ateşlere karşı dik durduk. Biz bu insanları eski sistemlerimizle direniyorduk. Biz tanklara karşı dik durduk. Evlerimizi koruduk, hiçbir yere gitmeyeceğiz bu topraklar bizim dedik.

"SİZ BİZE SADECE BAYRAKTAR DEĞİL, GÜÇ DE KATTINIZ"

"Ben şimdi sizin karşınızda dik duruyorum çünkü biz göklerde Bayraktar gördük. Siz bize sadece Bayraktar vermediniz. Siz bize güç kattınız. Bu çok derin bir duygu. Ben ömür boyu Türk milleti için savaşacağım."

"HAYATIMIZI KURTARDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Etkinlik sonrası konuşan şarkıcı, "Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, bugün İstanbul'dayım ve sizin gerçekten büyük bir hayranınız olduğumu söylerim isterim. Tüm Ukraynalıların gerçek bir gücü var. Biz ona gökten inen melek diyoruz. Bayraktar'lardan bahsediyorum. Hayatımızı kurtardığınız için teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım - Son Dakika
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