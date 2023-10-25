Ünlü oyuncu Jason Statham'ın Filistin'e destek verdiği iddiası

İsrail'in 18 gündür bomba yağdırdığı Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 700'ü aşarken, ana akım medya ve sosyal medya platformlarında konu hakkında binlerce dezenformasyon içeren içerik dolaşıma giriyor. Gazze'de yaşanan katliama dair sanatçıların tavrı kamuoyu tarafından merak edilirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü İngiliz oyuncu Jason Statham'ın ismini gündeme getirdi.

Arabasına Filistin bayrağı astığı görülen kişinin İngiliz oyuncu Jason Statham olduğu iddiası kısa süre içinde X (eski adıyla Twitter), Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayıldı.

Farklı mecralarda on binlerce kez paylaşılan görüntü kısa süre içinde milyonlarca görüntülenme sayısına ulaştı ve kimi gazeteler konuyu haberleştirdi. Görüntü internette taratıldığında videonun ilk olarak 2 gün önce 'Sitsavorbite' adlı bir kullanıcı tarafından paylaşıldığını tespit etti.

Görüntüden yola çıkarak 'Sitsavorbite' adlı kullanıcının Instagram hesabındaki hikayeleri incelendiğinde ise kullanıcı tarafından görüntün hikayesinin paylaşıldığı görüldü.

Kullanıcının "Geçtiğimiz gün aracımın lastiklerini değiştiriyordum ve arabasının kaputuna Filistin bayrağı asan bu adamı gördüm" mesajını paylaştığı görüldü.

Paylaşımdaki kişinin Jason Statham olduğu iddiasının ise Malezyalı bir TikTok kullanıcısının "Bu kişi Jason Statham mı?" yorumunun ardından başlayan bir yanlış anlaşılmanın ürünü olduğu anlaşıldı.

Ayırca videodaki kişiyle Jason Statham'ın aynı açıdan çekilmiş görüntüsü yapay zeka uygulamalarında karşılaştırıldığında da yüzler arasındaki benzerliğin yüzde %15 civarında olduğu görüldü.

Görüntünün çekildiği yer ise ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan bir araç yıkama tesisi. Tabelasından 'Moo Moo Carwash' isimli bir işletme olduğu anlaşılan binanın Google Maps'te, ABD'nin Ohio eyaletindeki Hillard-Rome caddesinin üzerinde olduğu görülüyor.

Görüntü dikkatle incelendiğinde sokak lambaları (yeşil kare içinde) ve araç yıkama tesisinin dış aydınlatma apliklerinin (kırmızı çember içinde) birbirleriyle uyuştuğu da görülüyor.

Ayrıca görüntü dikkatle incelendiğinde videoyu çeken kameranın bir camın arkasında olduğu, görüntüdeki yansımadan anlaşılıyor. Bu da görüntünün çekildiği yer olarak araç yıkama tesisinin karşısındaki market binasını işaret ediyor.