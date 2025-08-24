Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip - Son Dakika
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
24.08.2025 20:21
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin depremin ardından gözler fay hatlarına çevrilirken; Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, "Ankara içinden 25 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay geçtiğini" ifade ederek, "Ankara'daki bina stoku hemen şehrin içerisinden geçen böylesine bir fayın yaratacağı ivme değerleri baz alınarak inşa edilmiyor maalesef" dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, "Ankara içinden 25 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay geçtiğini" söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi.

UZMAN İSİMDEN ANKARA İÇİN UYARI

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 11 Ağustos'ta Ankara'da meydana gelen 3,2'lik depremin Ümitköy, Çayyolu, Bağlıca bölgelerinde yaşayan yurttaşlarca oldukça hissedildiğini ve bu depremin merkez üssünün Gazi Orduevi'nin hemen batısında bir noktayı işaret ettiğini belirtti.

Alan, depremi kendisinin de hissetmesi üzerine MTA ve AFAD'taki arkadaşlarıyla görüşerek konu hakkında bilgi aldığını kaydetti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alan, şunları kaydetti:

"BAĞLICA FAYI 6 VE 6'LI DEPREM ÜRETEBİLİR"

"Bizim geçmişte Türkiye Diri Fay Haritası veya tektonik haritalarında da söz konusu Ankara'nın Bağlıca bölgesinde bir Bağlıca fayının olduğunu biliyorduk. Bu haritalara da işlenmiş durumda. Ama bu fayın aktif veya pasif olduğunu bilmiyorduk. Bu son depremler bu fayın bize aktif olduğunu gösterdi. Buna ilişkin yayınlar çıkmamakla birlikte Ankara Üniversitesinde hocalar da bu konuda önemli bir çalışma yürütmüşler. Onlarla da bu konuyu değerlendirdik. Bağlıca fayının hem batı hem de doğu ucuna doğru bir uzanım gösterdiği, yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir fay hattı olduğunu, bunun da aktif olması durumunda 6 ve üstü büyüklükte bir depreme kaynaklık edebileceğine ilişkin düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

"ANKARA'DAKİ YAPILAR BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA"

Bugüne kadar biz Ankara'yı hiç deprem olmayacağını veya deprem olsa dahi kenar faylarından yani Ankara'yı çevreleyen faylardan kaynaklı etkilendiğimizi ifade ediyorduk. Bu durum son derece yeni bir durum. Ankara'nın kent içinden geçen yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olası 6 civarlarında deprem üretme potansiyeline sahip bir fayın bulunması yeni bir kaynak alanı, yani deprem açısından değerlendirilmesi gereken bir kaynak alan olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu durum Ankara için neden önemli derseniz Ankara'daki bina stoku hemen şehrin içerisinden geçen böylesine bir fayın yaratacağı ivme değerleri baz alınarak inşa edilmiyor maalesef. Bu da Ankara'daki yapıların büyük bir risk altında olduğunu bizlere gösteriyor.

"ANKARA'NIN YENİ BİR TEKTONİK HARİTAYA İHTİYACI VAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD, MTA işbirliğiyle Ankara'nın İmar Planlı esas jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgelendirme etütünün o alanı ilgilendiren bölümlerinin hızlı bir şekilde revize edilmesine ihtiyaç var. Yani bu fayın aktif olup olmadığı, nereye kadar uzandığı konularının ayrıntılı bir şekilde tespit edilip imar planlarına mutlaka işlenmesi ve Ankara'da inşa edilecek binalar da o fayın üreteceği ivme değerleri baz alınarak inşa edilmeli. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi mutlaka opsiyon almalı."

"ANKARA DÜŞÜK İVME DEĞERLERİ BAZ ALINARAK İNŞA EDİLDİ"

Alan, olası depremin "çok yıkıcı olacağını" söyleyerek, "Çünkü Ankara'nın geçmişten gelen yapı stoku göz önüne alındığında yine Ankara'yı etkileyebilecek depremlerin kaynak zonları ile Ankara kent yerleşkesi arasındaki ilişkiye bakıldığında son derece düşük ivme değerleri baz alınarak yapıldığını görüyoruz. Ankara ülkenin Başkenti. Cumhuriyetin dışa bakan yüzü. Bu yüzün olası bir ufak depremle ağır kayıplarla karşılaşmaması gerektiği inancındayım. Her bir yurttaşa ayrı bir sorumluluk düşüyor. Hiç olmazsa bunu atlamayalım."

Kaynak: ANKA

15:40
