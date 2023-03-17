Yarışmada söyledikleri ortaya çıktı! Cinayet sinyalini, 3 sene önce programda vermiş - Son Dakika
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Yarışmada söyledikleri ortaya çıktı! Cinayet sinyalini, 3 sene önce programda vermiş

17.03.2023 12:22

Amerika Birleşik Devletleri'nde boşanma evresindeki karısını öldüren Timothy W. Bliefnick'in, 3 sene önce katılmış olduğu yarışma programında en büyük hatasının nikahında 'evet' demek olduğunu söylediği açığa çıktı.

Amerika Birleşik Devletlerin'de Family Feud yarışmasının eski yarışmacılarından 39 yaşındaki Timothy W. Bliefnick, 41 yaşındaki eşi Rebecca Bliefnick'i öldürdüğü gerekçesi ile tutuklandı.

"EVET' DEMEK EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIMDI"

23 Şubat 2020 yılında ayrıldığı eşini tabanca ile öldüren Timothy, iki sene önce katıldığı programda sunucunun kendisine "Düğününde yaşadığın en büyü pişmanlık nedir?" sorusuna, eşine dönerek "Seni seviyorum ama sana 'evet' demek en büyük pişmanlığımdı" cevabını verdi. Timothy, "Evlenmek benim hatam değil, seni seviyorum, İleride sıkıntı yaşayacağımı biliyorum" dedi.

Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş

EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER

Rebecca 2009 yılında evlendiği kocasından sürekli şiddet görmesinden sonra boşanmaya karar verdi. Rebecca'nın ailesi kızlarının ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirirken Timothy'nin en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş
Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş
Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş
Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş
Yarışmadaki katil! Cinayet sinyalini 3 yıl önce yarıştığı programda vermiş
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yarışmada söyledikleri ortaya çıktı! Cinayet sinyalini, 3 sene önce programda vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarışmada söyledikleri ortaya çıktı! Cinayet sinyalini, 3 sene önce programda vermiş - Son Dakika
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