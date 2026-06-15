Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

ABD ile İran arasında varılan anlaşma İsrail'de tartışma yaratırken, Başbakan Binyamin Netanyahu henüz kamuoyu önünde açıklama yapmadı. Ancak hükümete yakın yorumcular ve medya isimleri, Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bazı isimler ABD Başkanı Donald Trump'ı "kaybeden" olarak nitelerken, İsrail'in yalnız bırakıldığını savundu.

NETANYAHU CEPHESİNDEN SESSİZLİK

ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından gözler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çevrildi. Ancak Netanyahu anlaşmaya ilişkin henüz kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı. Buna karşın hükümete yakın yorumcuların açıklamaları, İsrail cephesindeki rahatsızlığı gözler önüne serdi.

"TRUMP KAYBEDEN TARAF OLDU"

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen ve geçmişte kendisini "Netanyahu'nun mesajlarının taşıyıcısı" olarak tanımlayan Channel 14 sunucusu Yinon Magal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın anlaşmadan kaybederek çıktığını öne sürdü. Magal ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik sert ifadeler kullandı.

SUÇLAMALARIN HEDEFİNDE KUSHNER VE WITKOFF VAR

Magal, Trump'ın danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff'u da hedef aldı. İkilinin Katar'ın etkisi altında kaldığını savunan Magal, İsrail'in çıkarlarının göz ardı edildiğini öne sürdü.

Katar heyetinin anlaşma açıklanmadan önce Tahran'da görüşmeler yürüttüğüne dikkat çeken Magal, paylaşımını "Bizi yalnız bıraktılar" sözleriyle tamamladı.

"NETANYAHU DA AYNI GÖRÜŞTE"

CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak da Netanyahu'nun özel görüşmelerinde Kushner ve Witkoff'u eleştirdiğini ileri sürdü. Kaynağa göre Netanyahu, Katar'ın İran konusundaki tutumunun Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdiğine inanıyor.

"AMERİKA HER ZAMANKİNDEN DAHA ZAYIF"

Channel 14 yorumcularından Shimon Riklin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın politikalarının ABD'yi her zamankinden daha zayıf hale getirdiğini savundu.

Öte yandan sağ görüşlü siyaset analisti Amit Segal ise eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın meşhur sözünü hatırlatarak, "Amerika'nın düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama dostu olmak ölümcüldür" ifadelerini paylaştı.

BALAYI KISA SÜRDÜ

İsrail'deki bu tepkiler, İran ile yaşanan gerilimin ilk günlerinde Trump'a verilen güçlü desteğin tersine dönmeye başladığı yorumlarına neden oldu. Son haftalarda Trump yönetiminin İran ile müzakere yolunu tercih etmesi ve Lübnan'da ateşkes şartları üzerinde durması, Washington ile Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarının gün yüzüne çıkmasına yol açtı.