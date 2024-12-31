Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu - Son Dakika
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Dünya

Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu

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Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla Türkiye saatiyle 13.00 itibarıyla girdi.

31.12.2024 13:15
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2025 yılına girmek için dünya genelinde geri sayım hızla devam ediyor. Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Pasifik Ada Ülkesi'ni, Yeni Zelanda'daki Chatham Adaları takip edecek ve ardından Yeni Zelanda'nın çoğu, Tokelau, Samoa, Tonga, Kiribati'nin Phoenix Adaları ve Antarktika'nın bazı bölgeleri ile birlikte kutlama yapacak.

Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu

HAVAİ FİŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Yeni yıla ilk giren ülke Kiribati'deki kutlamalar ise görülmeye değer cinstendi. Dev bir konser düzenlenirken takvimler 2025'i gösterdiğinde havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

İşte ülkelerin 2025'e nasıl gireceği sıralaması :

Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu

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Son Dakika Dünya Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa yavuzdeger:
    girdiniz de ne oldu? içki kumar zina savaş masum insanların ölümü vs vs. dünya her geçen gün mekanizması bozulmuş saat gibi boşa dönüyor. gittiği yer belli. 25 23 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bize zam dan başka bişey girmez 23 2 Yanıtla
  • Okan:
    Reis boş kojusuyon senin kabinen beş para etmez vergi üzerine zam üzerine kurulu düzen olan vatandaşa oluyo inşallah tez zamanda başımızdan gidersiniz 6 5 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Türkiye düşmanı yabancı bir siteden kopyala yapıştır on numara habercilik azıcık emek harcasan çok harika olurdu... 1 0 Yanıtla
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