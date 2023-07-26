Yunanistan'da Rodos Adası'nda OHAL ilan edildi

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bölgede büyük bir alan küle dönerken adada OHAL ilan edildi.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın, Malonas, Vatio ve Genadiyo bölgelerinde alevler tekrar yükselmeye başladı ve yeni tahliyeler yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen 9 gün önce başlayan yangın hala kontrol altına alınamazken alevler kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdı. Öte yandan, Korfu Adası'nda başlayan yangın da sürekli yayılmaya devam ederken bölgede dün gece tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Apraos ve Kalamaki bölgelerinde bazı ev ve işletmeler yangından zarar gördü.

KORFU'DA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Muzakitis, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye verdiği demeçte, "bir noktada birden bire alevlerin görülmeye başladığını ve hemen bir arabanın olay yerinden ayrıldığını" öne sürdü. Son günlerde bu tür olayları takip etmek için "alarm durumunda" olduklarını söyleyen Muzakitis, "Kundaklama olabilir." dedi.

13 GÜNDE 600'DEN FAZLA YANGIN ÇIKTI

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söyledi. Yetkililer, Rodos ve Korfu adalarındaki yangınların ülke genelindekilerin en tehlikelileri olduğuna işaret ediyor.

TÜRKİYE DE DESTEK GÖNDERDİ

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.