Gönül Eli Projesi ile Batman'da eğitime ve geleceğe destek
Gönül Eli Projesi ile Batman'da eğitime ve geleceğe destek

16.02.2026 10:57
Türk iş kadınlarının başlattığı Gönül Eli Yardım Projesi, Batman Beşiri'de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim materyalleri, kırtasiye ve kıyafet desteği sağladı. Proje, çocukların eğitim motivasyonunu artıran ve kendilerini değerli hissettiren bir yardım oldu. Projenin öncülerinden iş kadını Rahime Gelir, bu girişimin sadece yardım değil, aynı zamanda umut taşıdığını ifade etti. Projeye destek veren Yıldız Kojokar, çocukların yaşadığı mutluluğun her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.

Türk iş kadınlarının başlattığı Gönül Eli Yardım Projesi, Batman Beşiri'de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim materyalleri, kırtasiye ve kıyafet desteği sağlayarak Türkiye'nin farklı bölgeleri arasında güçlü bir gönül köprüsü kurdu. Türkiye'nin batısından Güneydoğu Anadolu'nun kalbine uzanan anlamlı bir dayanışma örneği, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü İlköğretim Okulu'nda hayat buldu. Türk iş kadınlarının öncülüğünde başlatılan "Gönül Eli Yardım Projesi", ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılan eğitim materyalleri, kırtasiye setleri ve baştan aşağı kıyafet yardımıyla yalnızca fiziki değil, manevi bir destek de sundu.

Proje kapsamında öğrencilere defter, kalem, kitap, okul çantası, kapsamlı kırtasiye setleri, mont, ayakkabı ve yeni kıyafetler teslim edildi. Sağlanan bu destek, çocukların hem eğitim motivasyonunu artırdı hem de kendilerini değerli hissetmelerine vesile oldu.

RAHİME GELİR: BİZ SADECE YARDIM DEĞİL, UMUT TAŞIDIK

Projenin öncülerinden iş kadını Rahime Gelir, bu girişimin taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: "Bir çocuğun yeni bir defterle eğitim hayatına sarılması, yeni kıyafetlerle kendini değerli hissetmesi, onun geleceğe bakışını değiştirir. Biz buraya sadece kırtasiye ve kıyafet getirmedik. Biz buraya umut getirdik. Çünkü biliyoruz ki eğitime yapılan her destek, Türkiye'nin yarınlarına yapılan bir yatırımdır."

BERRA MERYEM OTAY: BU PROJE, TÜRKİYE'NİN KALPLERİ ARASINDA KURULAN BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜDÜR

Bakırköy Halk Eğitim öğretmeni ve yaşam koçu Berra Meryem Otay, projenin yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ olduğunu vurguladı: "Bugün burada kurulan bağ, sadece bir yardım organizasyonu değildir. Bu proje, Türkiye'nin farklı coğrafyaları arasında kurulan gerçek bir gönül köprüsüdür. Bir çocuğun kalem tutan eli, aslında geleceği inşa eden bir eldir. Onların gözlerindeki ışığı görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitime uzanan her gönül eli, aydın ve entelektüel bir geleceğin temelini oluşturur."

YILDIZ KOJOKAR: BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK, BİR ÜLKENİN GELECEĞİNE DOKUNMAKTIR

Projeye destek veren isimlerden Yıldız Kojokar, çocukların yaşadığı mutluluğun her şeyin üzerinde olduğunu belirtti:

"Çocukların yüzündeki tebessüm, bu projenin en büyük karşılığıdır. Onların yalnız olmadığını bilmeleri, kendilerine olan inançlarını güçlendirir. Bu destek, onların eğitim yolculuğunda güçlü bir başlangıç olacaktır."

BİR KALEM, BİR KIYAFET, BİR GELECEK

Batman Beşiri Değirmenüstü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen yardım organizasyonu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunun somut bir yansıması oldu. Sağlanan eğitim materyalleri, kırtasiye desteği ve baştan aşağı kıyafet yardımı, çocukların yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda onların geleceğe umutla bakmalarını sağladı.

Çünkü bazen bir kalem, yalnızca yazı yazmaz.

Bazen bir kıyafet, yalnızca bir bedeni ısıtmaz.

Bazen uzanan bir gönül eli, bir hayatı değiştirir.

