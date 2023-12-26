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İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi - Son Dakika
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İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi

İzmir'in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü'nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu'na Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, ''Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu bağlamda ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Yıldıran, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde mahkumlara yapılan işkencelerle anılıyor.

İzmir\'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
26.12.2023 - 17:26,  Güncelleme: 17:32
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İzmir'in Buca ilçesinde yıkılıp yeniden yapılan bir okula, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi tepkileri beraberinde getirdi. Açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu bağlamda ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
Esat Oktay Yıldıran

OKULA ESAT OKTAY YILDIRAN'IN İSMİ VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü'ndeki Belenbaşı İlkokulu yıkılıp yeniden yapıldı. Okula, 12 Eylül Darbesi'nin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi

TEPKİLERİN ARDINDAN BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Törenle okulun yeni ismiyle açılması sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Uygulamayı tasvip etmediklerini belirten MEB, okulun adının değişmesi için İzmir Valiliği'ne gerekli bilginin verildiğini kaydetti.

"TASVİP EDİLEMEYECEK BİR HATA OLDUĞU KOLAYLIKLA ANLAŞILABİLİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır. Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi

OKULUN İSMİ DEĞİŞTİRİLECEK

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda "Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi

ESAT OKTAY YILDIRAN KİMDİR?

1949 yılında doğan Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül darbesinin ardından mahkumlara uygulanan işkencelerle simgeleşen Diyarbakır Cezaevi'nde 1983 yılına kadar güvenlik müdürü olarak görev yapmıştı. Yıldıran, görevi sırasında işkenceler nedeniyle 60'a yakın kişinin ölümüne yol açmakla sorumlu tutuluyor. O dönem yüzbaşı rütbesine sahip Yıldıran, Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'ne Ankara'dan gönderilmişti. Yıldıran, Diyarbakır Cezaevi'ndeki görevinin ardından İstanbul'a atanmış ve İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak görev yapmıştı. Yıldıran, 1988 yılında İstanbul'da bindiği bir halk otobüsünde öldürüldü. Silahlı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
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Son Dakika Eğitim İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi - Son Dakika


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