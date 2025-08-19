MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak. Bakanlık, bu yılın eğitim sürecini hem tematik hem de yapısal açıdan birçok yenilikle başlatıyor.

"AİLE YILI" ODAKLI ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda eğitim sürecinde aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve çocukların aileleriyle geçirdiği zamanın nitelikli hale getirilmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı. Genelgede, dijital risk ve tehditlere karşı farkındalık oluşturulmasının da önem taşıdığı vurgulandı. Öğrenci kulüpleri, projeler ve etkinlikler, "Aile Yılı" temasına uygun olarak şekillendirilecek.

İLK DERS: YEŞİL VATANI KORUMAK

Yeni eğitim öğretim yılı, çevre bilincini artırmaya yönelik bir dersle açılacak. İlk hafta tüm okullarda, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" teması işlenecek. Bu kapsamda doğa sevgisinin artırılması, fidan dikim etkinlikleri, orman temizliği ve çevre farkındalığını güçlendiren uygulamalar yapılacak. Eğitim yılı boyunca da bu konular gündemde tutulacak.

EĞİTİMDE AİLE VE TOPLUM VURGUSU

EBA, HEMBA ve Velivizyon gibi dijital platformlarda aile ortamlarının önemine dikkat çeken içerikler yayımlanacak. Ayrıca Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu gibi projeler genişletilecek. Velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı için okul-halk eğitim merkezleri arasında işbirliği yapılacak.

KAYNAK VE KIYAFET DÜZENLEMESİ

Bakanlık, ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında herhangi bir materyalin öğrencilere kullandırılmasına izin vermeyecek. Velilere ek mali yük getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı ve logoları ise okul aile birlikleri tarafından belirlenecek ve resmi internet sayfalarında duyurulacak.

YENİ MAARİF MODELİ BAŞLIYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu yıl kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Ana sınıfı, 1-2. sınıflar, 5-6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflar bu kapsama girecek. Öğretmenler için mesleki eğitimler tamamlanacak ve sınıflarda en fazla 50 kişilik gruplar oluşturulacak. Model kapsamında öğrencilerin şehir, kültür, tarih, bilim, sanat ve spora daha yakın olmaları sağlanacak.

ZİLSİZ OKUL VE CEP TELEFONU YASAĞI

Uygun görülen okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil zorunlu olduğunda ise ses düzeyi düşürülecek ve Bakanlığın belirlediği seslerden seçilecek. Ayrıca sınıf içinde cep telefonu bulundurmak yasak olacak, öğretmenler de derslerde telefon kullanmayacak.

ATATÜRK HAFTASI ÖNE ÇEKİLECEK

Atatürk Haftası bu yıl birinci ara tatile denk geldiği için etkinlikler 10-16 Kasım yerine bir hafta önce yapılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılacağı etkinliklerde sergi, konferans ve yarışmalar düzenlenecek.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Okullarda enerji tasarrufu, su yönetimi, atık bilinci ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi" uygulamasıyla sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

DİĞER DÜZENLEMELER