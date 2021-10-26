Üye Girişi
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor - Son Dakika

150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor

26.10.2021 17:26

Rusya'da, 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçilerin getirdiği Rize'de kentin adını alan simit, vazgeçilmez lezzetlerden biri oldu. Günlük yaklaşık 60 bin adet üretilen, isteyenlerin fırınların önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışına da gönderiliyor.

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi. Susamsız olduğundan, 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor. Almak isteyenlerin fırın önlerinde kuyruk oluşturduğu simit, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan Rizelilere de gönderiliyor. Rize simidi 1 TL'ye satılıyor.

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

"LEZZETLE TANIŞANLAR BIRAKAMIYOR"

54 yıldır simit imalatı yapan Şefik Öztürk, "Simitçilik bizde baba mesleği, biz de devam ettiriyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Yoğurmasından haşlamasına, pişirmesine kadar titizlikle yapıyoruz. Sonunda bu lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor" dedi.

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

"KAHVALTIMIZI SİMİTLE YAPIYORUZ"

Rize simidini severek tükettiğini söyleyen Abdülkerim Aydın, "Ben Artvin'den geliyorum. 3 çocuğum var, simidi çok seviyorlar, özellikle kahvaltımızı simitle yapıyoruz. Yanına da kaşar peyniri alıyoruz, daha güzel oluyor. Rize'den geçerken her zaman simit alırım' ifadelerini kullandı. Veysel Örsoğlu da 'İstanbul'daki yeğenlerime göndermek için 30 tane simit aldım. Rize simidini çok seviyorlar. Biz de Rize'den İstanbul'a giden bulduk mu onlara gönderiyoruz' diye konuştu. Simit almak için fırın önünde bekleyen Erim Ağırbaş, 'Bugün kuyruğun sonuna denk geldim ama bekleyeceğim. İstanbul'a gideceğim. Yolda yemek için yanıma Rize simidi alacağım. Ayrıca İstanbul'da Rize simidine alıştırdığım arkadaşlarım var. Onlar da bana sipariş verdiler" dedi.

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

HAZIRLANIŞI

Un, su, tuz ve çok az miktarda mayayla hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp bir dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 50 gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 15 dakika odun ateşiyle pişirilen simit hazır hale geliyor.

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor

İstanbul, Rusya, Türk, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 18:06 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi 17:47 Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi
Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir 17:43 Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi 17:17 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı         
18:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş         
17:48
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti         
17:41
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı         
17:19
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 18:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement