3 ilimiz dünya marka şehirleri listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

3 ilimiz dünya marka şehirleri listesinde

Brand Finance'in 'City Index 2024' araştırmasına göre, İstanbul 51'inci, Antalya 93'üncü ve İzmir 98'inci sırada yer aldı. Londra, New York ve Paris ilk üçte yer alırken, şehirlerin tanıtımının önemine vurgu yapıldı.

07.11.2024 11:47
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Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken İstanbul, Antalya ve İzmir yine listede yer aldı.
AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.
Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

LONDRA İLK SIRADA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

Saygınlıkta da 51'inci sırada İstanbul bulunurken Antalya 93, İzmir 97'nci sırada yer aldı. Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul 62'nci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci oldu.

"ÜLKE TANITIMINA ŞEHİRLER DE DAHİL EDİLMELİ"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmada turizm merkezleri arasında bulunan İstanbul, Antalya ve İzmir'in de listede yer aldığının altını çizerek "Sadece tarihin, doğanın bahşettiği üstünlük ve nimetler sayesinde İstanbul'un belli bir sırada yer alması doğal. O, bir dünya şehri ancak şehir markasının yönetilerek küresel sıralamada daha üst yerlere gelmesi gerekiyor. Örneğin yaklaşık 5 milyar kişinin dahil olduğu internet ve dijital dünyada şehrin mevcudiyeti güçlendirilebilir ve 'bilinme', 'tanınma' özelliklerinde rakipleriyle boy ölçüşebilir." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın turizm yatırımları ve merkezi yönetim tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirten İlgüner, İzmir'in de listede yer alan şehirler arasında bulunduğunu söyledi. İlgüner, "Ülke tanıtım çalışmalarına şehirlerin dahil edilmesinin önemi her geçen gün biraz daha anlaşılırken bu anlayış ve gelişmenin ülkemiz için de geçerli olması beklenmelidir." diye konuştu.

"City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir şöyle:

SıraŞehirÜlkePuan
1LondraBirleşik Krallık90,9
2New YorkABD89,8
3ParisFransa87,8
4TokyoJaponya86,8
5DubaiBAE86
6SingapurSingapur85,4
7Los AngelesABD85
8SydneyAvustralya83,7
9San FranciscoABD82,9
10AmsterdamHollanda82,1
Kaynak: AA

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