2024 Yaz Seyahat Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yaz Seyahat Verileri Açıklandı

Euygun'un verilerine göre, 2024 yazında kısa konaklamalar ve iç hat uçuşları arttı.

09.10.2024 14:50
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Euygun, 2024 yaz sezonuna dair seyahat verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yayımlanan verilere göre, otel rezervasyonlarındaki kısa süreli konaklamalar dikkati çekerken, bireysel seyahatlerin ve iç hatlardaki uçuşların da arttığı görüldü.

2024 yaz sezonunda Ege ve Akdeniz otelleri ile vizesiz rotalar tatilcilerin gözdesi oldu. Enuygun'un verilerine göre, bu dönemde en çok kısa süreli tatiller tercih edildi. Otellerin tema dağılımına bakıldığında, iş amaçlı konaklamalar yüzde 14 ile en büyük payı aldı. Bu sonuç da yaz aylarında bile Türkiye'de iş seyahatlerinin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

En çok tercih edilen otel destinasyonlarına bakıldığında, yurt içinde Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris, yurt dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne, Saraybosna, Moskova ve Belgrad öne çıktı.

Yolcuların yüzde 43'ü yalnız seyahat etti

Enuygun'un paylaştığı verilere göre yaz sezonu boyunca yapılan uçuşların yüzde 80'i iç hatlara, yüzde 20'sinin ise dış hatlara ait olduğu görüldü. Yurt içinde kullanıcılar gidiş-dönüş olmak üzere en çok İstanbul- Antalya ve İstanbul- Trabzon güzergahları için uçak biletini tercih etti. Türkiye'den yurt dışına en çok bilet alınan konumlar arasında KKTC, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan yer aldı. Yolcuların yüzde 43'ü yalnız seyahat ederken, grup olarak uçak bileti alanların oranı yüzde 7,3 ile sınırlı kaldı.

Enuygun internet sitesi üzerinden satın alınan en pahalı uçak bileti 380 bin 777 lira fiyatıyla İstanbul-Beijing rotası için oldu. En ucuz uçak bileti ise 577 bin 99 lira Konya-İstanbul rotası için alındı.

En çok Sabiha Gökçen, Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanı'ndan araç kiralandı

Enuygun'un verilerine göre yaz döneminde yolcuların yüzde 31'i seyahatlerinden 1 gün önce otobüs bileti satın alırken yüzde 27'si aynı gün içerisinde biletlerini aldı. Kullanıcılar gidiş-dönüş olmak üzere en çok İzmir- Esenler ve İzmir- Ankara güzergahları için otobüs biletini tercih etti.

Yazın en çok otobüs bileti alınan destinasyonları arasında Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana ön plana çıktı. Enuygun internet adresi üzerinden satın alınan en ucuz otobüs bileti fiyatı 15 lira ile Adana- Mersin rotası içinken, en pahalı otobüs bileti 3 bin lira fiyatıyla Yunanistan-İstanbul için alındı.

Araç kiralama verileri incelendiğinde ise yaz aylarında en çok Sabiha Gökçen, Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanı'ndan araç kiralandığı görüldü.

Araç kiralama sürelerinde ise kullanıcıların yüzde 19'u günlük araç kiralama yaparken, yüzde 17'si 3 günlük araç kiraladı. Yaz döneminde araç kiralayanlar arasında en fazla 149 günlük kiralama yapıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yaz Seyahat Verileri Açıklandı - Son Dakika

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