Üye Girişi
6. İzmir Rüzgar Sempozyumu çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

6. İzmir Rüzgar Sempozyumu çevrim içi gerçekleştirildi

23.09.2021 12:28
6. İzmir Rüzgar Sempozyumu çevrim içi gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yalnızca bir ay önce rüzgar enerjisi sektörü olarak 10 bin megavat kurulu gücü geride bıraktıklarını belirterek, "Ancak ülkemizin gerçek rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 bin megavatın üstünde olduğu gerçeği, bize buraya...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yalnızca bir ay önce rüzgar enerjisi sektörü olarak 10 bin megavat kurulu gücü geride bıraktıklarını belirterek, "Ancak ülkemizin gerçek rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 bin megavatın üstünde olduğu gerçeği, bize buraya odaklanıp kalmamamız gerektiğini hatırlattı. Şu anda elimizdeki veriler, 2023 itibarıyla 17 bin megavatın üstünde proje kapasitemiz olduğunu gösteriyor." dedi.

Arıcı, bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen 6. İzmir Rüzgar Sempozyumu'nda, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Türk sanayisinin büyüme yarışında bayrağı taşıyan sektörün otomotiv olduğunu ve yüksek katma değerinin yanında yarattığı istihdam ve global ticaretten aldığı payla otomotivin aynı zamanda Türkiye'de toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 15'inin yapıldığı sektör konumunda bulunduğunu söyledi.

Bugün rüzgar enerjisi sektörünün de o günün otomotiv sektörünün niteliklerini taşıdığını kaydeden Arıcı, "Son derece hızla gelişen, güçlü ve her daim güvenilir sanayisi ile ülkemizin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dünya devlerine en üst kalitede tedarik sağlayabilen, katma değer ve istihdam yaratan, ayrıca Ar-Ge konusunda yine sektörün global liderlerinin sayılı merkezlerinden biri haline gelen bir sektör." dedi.

Arıcı, Türkiye'de halen 270 rüzgar santralinin aktif elektrik ürettiğine ve toplam 3 bin 868 türbinin rüzgarı durmaksızın enerjiye çevirdiğine işaret ederek, "2021'in ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 9,22'si rüzgardan elde edildi. Kapasite faktörümüz ise yüzde 34'ler seviyesinde. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 25 civarında. Halihazırda rüzgar sektöründe sanayi, inşaat, işletme ve bakım-onarım alanlarında 20 binden fazla çalışan istihdam ediliyor. Yalnızca bir ay önce rüzgar enerjisi sektörü olarak 10 bin megavat kurulu gücü geride bıraktık. Bu gerçek bir kilometre taşı ve ülkemiz adına böyle bir başarıya imza atmaktan bütün bir sektör olarak mutluyuz. Ancak ülkemizin gerçek rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 bin megavatın üstünde olduğu gerçeği, bize buraya odaklanıp kalmamamız gerektiğini hatırlattı. Şu anda elimizdeki veriler, 2023 itibarıyla 17 bin megavatın üstünde proje kapasitemiz olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

TÜREB olarak hazırladıkları envanter çalışmasının sonuçlarına da değinen Arıcı, şunları kaydetti:

"Bu çalışma kapsamında 77 firmayı listeledik, bunların 52'sinin 2020 yılı verilerini topladık. Bu envanter çalışması bizlere başarılı bir sanayimiz olduğunun resmini net bir şekilde çizdi. Ülkemizde kanat, kule, gibi ana parçalara ek olarak jeneratör, kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit, elyaf komponentler ile çelik ve metal üretimi yapıyoruz. Rüzgar endüstrisi 15 farklı şehirde konumlanıyor. Bu şehirler; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak. Yoğunluk Marmara ve Ege'de olmakla birlikte İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güney'de de yapılanmalar mevcut. Envanter kapsamında ihracat yapan firmalar 6 kıtada 45 ülkeye ekipman ihraç ediyor ve cirolarının yaklaşık yüzde 70-75'ini ihracat oluşturuyor. Ciro bilgisi temin edilen 24 firma baz alındığında sanayinin cirosunun 720 milyon avro seviyesinde olduğunu gördük."

"Bugün 10 bin megavatı geçmiş ve 250'den fazla santrale sahip bir ülke konumuna ulaştık"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı da ilk sempozyumlarını 20 sene önce düzenlediklerini, 2001 nisan ayında Türkiye'de sadece 3 rüzgar enerjisi santrali ve sadece 18,9 megavatlık bir kurulu güç olduğunu söyledi.

Bugün 10 bin megavatı geçmiş ve 250'den fazla santrale sahip bir ülke konumuna ulaşıldığını vurgulayan Kalaycı, "Şu anda İzmir, Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 20'sine ev sahipliği yapan lider konumda olan bir şehir. O nedenle İzmir rüzgarın başkenti tanımını rahatlıkla dile getirebiliyoruz. 20 yıl önce kanat üretimiyle başlayan İzmir'deki sanayimiz bugün kanat, kule, jeneratör, dişli ve döküm parçalar gibi birçok aksamın üretildiği bir merkez konumuna geldi. O yüzden rüzgarın başkentinde bu sempozyumu yapmak bizim için ayrıca gurur verici." ifadelerini kullandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise rüzgar ve güneşten daha fazla yararlanılması gerektiğine işaret ederek, rüzgarda kurulu gücün potansiyelin yalnızca beşte birine denk geldiğini söyledi.

Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi potansiyelinin planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yener, "Yeni RES'lerin şebekelere bağlantısına imkan verecek planlama ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 6. İzmir Rüzgar Sempozyumu çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar 12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı 12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi 11:18 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin

Son Dakika Haberleri
12:58 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar
12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu         
12:51
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu         
00:18
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 13:37:54. #1.12#
SON DAKİKA: 6. İzmir Rüzgar Sempozyumu çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement