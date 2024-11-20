AB ve 25 Ülkeden Yeni Kömüre Hayır - Son Dakika
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Ekonomi

AB ve 25 Ülkeden Yeni Kömüre Hayır

Avrupa Birliği ve 25 ülke, yeni kömür projelerine son verme taahhüdünde bulundu.

20.11.2024 11:52
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Avrupa Birliği (AB) ve 25 ülke, ulusal iklim planlarının bir parçası olarak elektrik sistemlerinde yeni kömür projesi geliştirmeme taahhüdünde bulundu ve diğer ülkeleri de bu doğrultuda eyleme geçme çağrısı yaptı.

Çağrı, kömürden temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için çalışan ulusal ve uluslararası hükümetler ve kuruluşlardan oluşan ittifak Powering Past Coal Alliance işbirliğinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yapıldı.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde kömür kaynaklı emisyonların azaltılması öncelikler arasında yer alıyor. Bunun için ilk adım olarak yeni kömürlü termik santral inşasına son vermeyi kabul eden AB ve 25 ülke, enerji sistemlerinde yeni kömür projesi içermeyen ulusal iklim planı sunma taahhüdünde bulundu.

İmzacı ülkeler, diğer ülkelere de gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'ndan (COP30) önce güncellenmesi gereken Ulusal Katkı Beyanlarında bu doğrultuda eyleme geçme çağrısı yaptı.

Çağrıda bulunanlar arasında AB'nin yanı sıra Angola, Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Fransa, Almanya, İtalya, Malta, Fas, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık, Uruguay ve Vanuatu yer alıyor.

Çağrıya taraf olan ve Endonezya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya da ilk kez yeni kömürlü termik santral inşa etmeyeceğini taahhüt etmiş oldu.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin bundan tam 1 ay önce açıklamış olduğu güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'e kadar 4 katına çıkarma hedefi, önümüzdeki dönemde enerji arzına eklenecek yeni bir termik kapasitesine ihtiyaç duyulmayacağını açıkça ifade ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin 'Yeni Kömüre Hayır' çağrısına destek vererek enerji dönüşümünün yönü konusundaki kararlılığını göstermesini ve uluslararası iklim diplomasisinde güç kazanmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve 25 Ülkeden Yeni Kömüre Hayır - Son Dakika

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