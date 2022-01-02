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AK Partili Kurtulmuş'tan memur ve emeklileri heyecanlandıran zam açıklaması: Alım güçleri azalmayacak - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş'tan memur ve emeklileri heyecanlandıran zam açıklaması: Alım güçleri azalmayacak

02.01.2022 23:37

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, memur ve emeklileri heyecanlandıran zam açıklaması yaptı. Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

İstanbul Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programında partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gündemine de değindi.

"VATANDAŞLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Kurtulmuş, "Hayat pahalılığının ortaya çıktığı aralık ayının ilk haftalarından itibaren söylediğimi şimdi bir taraftan Türkiye'nin üretim gücünü artırıp Türkiye'nin küresel markalarla rekabet etmesini sağlamak için mücadele ederken diğer taraftan hayat pahalılığının ortaya çıkardığı sonuç dolayısıyla 'Vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz.' diye söz verdik mi? Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret 4 bin 253 lira, tarihi bir artış ortaya koydu, milletimizin için hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.

EMEKLİ VE MEMURLARI HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

"TESADÜFİ BİR BAŞARI DEĞİL"

"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en zor coğrafyasıdır. Hatta Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat ve huzur içerisinde geçen neredeyse bir günümüz olmamıştır. Hele hele bu günlerde dünyanın büyük değişimler yaşadığı, hem ekonomik sistemlerin köklü şekilde değiştiği, güç mücadelelerinin alabildiğince yoğunlaştığı bu dönemde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika... Yakın coğrafyamıza baktığımız zaman bütün dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı, mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta çatışma içine girdiği bölge burasıdır. Bu saydığım bölgeyi hilal olarak görünce tam ortası Türkiye ve Anadolu kıtasıdır. Burası yine küresel bir meydana okumayla karşı karşıyadır. Bu bölgede ayakları üzerinde zor duran, milletine güvenmeyen, devletiyle milletinin ayrı telden çaldığı, sanayisinin, makinelerinin, İHA'larının, SİHA'larının, savunma sanayisinin olmadığı, elindeki tüfeğinin kurşunlarının dışarıdan geldiği bir Türkiye olamaz. Onun için Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir."

"TÜRKİYE, DOĞRU BİR İSTİKAMETTE GİDİYOR"

Türkiye'nin yeniden büyük olmasının siyasi bir hedeften çok mecburiyet olduğunu, güçlü şekilde ayakta duramayanın dünyanın büyük güçlerinin paçavrası olacağını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru bir istikamette devam ettiğini, bu istikamette daha yürünecek çok yol olduğunu anlattı.

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Numan Kurtulmuş, Sancaktepe, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Kurtulmuş'tan memur ve emeklileri heyecanlandıran zam açıklaması: Alım güçleri azalmayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş'tan memur ve emeklileri heyecanlandıran zam açıklaması: Alım güçleri azalmayacak - Son Dakika
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