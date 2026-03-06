Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi - Son Dakika
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
06.03.2026 16:42  Güncelleme: 16:52
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Orta Doğu'da ABD destekli İsrail-İran savaşı sürerken yükselmesi beklenen altın fiyatları geriledi. Düşüşün kalıcı olmadığını düşündüğünü söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ateşkes haberi gelince altının tekrar yükselmesi güçlü bir ihtimal. Bu yılın ortasına kadar yükseliş beklentimiz var. Gram altında 10 bin TL seviyesi için de beklentimizi koruyoruz" dedi.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında çıkan savaş piyasaları da vurdu. Savaş nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, tam tersi oldu ve altın gerilemeye başladı. Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.

ALTIN YATIRIMCILARI TERS KÖŞE YAPACAK

TGRT Haber canlı yayınında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan Memiş, altının gerileme nedeni ve tekrar ne zaman yükseleceğine yönelik görüşlerini paylaştı. Memiş'in yükseliş için beklediği haber, yatırımcıları ters köşe yapacak.

"DÜNYA TİCARETİ HİPER ENFLASYONLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: "Savaş ne kadar uzun sürerse, Hürmüz Boğazı ne kadar uzun kapalı kalırsa dünya ekonomileri bir o kadar da enflasyon karşısında tahribata uğrar. Hürmüz Boğazı kapalı, oradaki gemilerin de vurulmasıyla birlikte dünya ticaretinin ciddi bir anlamda hiper enflasyonla karşı karşıya kalma riski var.

Çin petrolünün yüzde 45'i buradan geçiyor. Günde 40 geminin buradan geçtiğini biliyoruz. Dünyanın enerjinin 4'te 1'i bu bölgeden geçiyor. Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gazı buradan geçiyor. Çok ciddi anlamda Hürmüz Boğazı risk oluşturmaya devam ediyor.

"ENFLASYON BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR"

Petrol fiyatları savaştan önce 72 dolar seviyesindeydi, 85 dolar seviyesi görüldü. Tekrar bu yüksek tansiyon devam ederse enflasyon tarafında üzerine ekstradan 1-1,5 puanlık artış söz konusu. Sadece Türkiye üzerinde değil, bütün gelişmiş ülkelerde enflasyon tekrar başlar.

Benim kişisel öngörüm bilerek başlattılar bu savaşı, küresel enflasyonu bilerek patlatacaklar. Devamında dijital paralara geçişi açıklayacak dünyaya. Şu anda ekonomik maliyet açısından enflasyon bağıra bağıra geliyor. Merkez bankaları faiz indirimlerine ara verecek, belki de tekrar yükseliş başlayacak. Gıda tarafları, tarım emtia tarafları tarafından bir yükseliş gündeme gelebilir..."

"ATEŞKES HABERİ GELİNCE FİYATLAR YÜKSELEBİLİR"

Ben burada 12 gün savaşlarına atıfta bulunmak isterim. Geçen yıl Amerika ve İsrail İran'a saldırmıştı, o dönemde de altın fiyatlarında düşüş görmüştük. Savaş bitince tekrar yükselişler gelmişti.

Böyle bir ortamda altın fiyatlarının kalıcı şekilde düşmesini beklemek doğru olmayabilir. Ateşkes haberi geldiğinde altın tarafında tekrar yükselişlerin başlaması güçlü bir ihtimal.

"10 BİN TL İÇİN BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Bu yılın ortasına kadar ons altın ve gram altın tarafında yükseliş beklentimizi daha önce de ifade etmiştik. Ons altında 6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri için beklentimizi koruyoruz. Bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini düşünüyoruz.

*BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Son Dakika Ekonomi Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi - Son Dakika

