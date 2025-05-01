Bakan Bayraktar: Türkiye'de Elektrik Sorunu Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye'de Elektrik Sorunu Yok

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik hatlarının güvenli olduğunu açıkladı.

01.05.2025 15:39
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Bakan Bayraktar: Türkiye'nin elektrik dağıtım hatlarında hiçbir sorun yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerine ilişkin, "Türkiye, çok büyük bir iletim şebekesine sahip, elektrikte çok büyük bir kurulu güce sahip. Hamdolsun hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından trafolarımızda, iletim hatlarımızda, dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Gölbaşı ilçesinde Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nde işçilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, işçilerle selamlaşıp sorunlarını dinledi. Bayraktar, 1 Mayıs'ın kendileri için özel bir gün olduğunu belirterek, "Zira biz enerji ve maden alanında 7/24 sahada olan bir ekibiz. Gabar'dan Filyos'a, Karadeniz'in ortasından madenlere kadar birçok alanda işçi kardeşlerimiz 7/24 esaslı olarak sahada çalışıyorlar. Dolayısıyla biz 85 milyon insanımızın, vatandaşlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi onlara kesintisiz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunmak için büyük bir emek veriyoruz. Onların büyük bir emekleri var, büyük bir gayretleri var" dedi.

'75 BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNDE İLETİM HATLARIMIZ VAR'

İspanya ve Portekiz'de büyük kapsamlı elektrik kesintileri yaşandığını belirten Bakan Bayraktar, "Kısmen Fransa'yı etkileyen bir elektrik kesintisi oldu. Türkiye, çok büyük bir iletim şebekesine sahip, elektrikte çok büyük bir kurulu güce sahip. 118 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. Yaklaşık 75 bin kilometrenin üzerinde iletim hatlarımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla çok büyük bir sistemi yönetiyoruz. Ama hamdolsun hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından trafolarımızda, iletim hatlarımızda, dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok. Şebekemiz de gayet güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Dolayısıyla bu hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ifade ettiğim gibi kaliteli, kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz. İspanya'da yaşanan hadisenin henüz tam olarak sebebi açıklanmadı. Bu konunun biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KONTROL MEKANİZMALARINI DEVREYE ALDIK'

Kesintilerle ilgili birkaç husustan bahsedildiğini aktaran Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi; sistemde çok fazla yenilenebilir enerji, kesintili yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığını, yani güneş santrallerinin büyük oranda devreden çıkmasından kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Bunu söylemek için henüz açıkçası erken ve sistem operatörünün incelemesini beklemek lazım diye düşünüyoruz. Tabii ki aslında bu tarz olaylarda hiçbir opsiyonu dışarıda bırakmamak lazım. Yani siber saldırı olsun, diğer opsiyonlar olsun dışarıda bırakmamak lazım. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirildiği, bizim de çok yakinen takip ettiğimiz, bu anlamda bizim sistemimizle alakalı tekrar tekrar kontrol mekanizmalarını devreye aldığımız bir süreç geçiriyoruz. Tabii ki Türkiye, Avrupa'daki iletim şebekesinin bir parçası. Yani 38 ülkenin içerisinde olduğu, 40'ın üzerinde iletim operatörünün olduğu bir sistemin bir parçasıyız. Bu Türkiye için önemli bir avantaj" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ENERJİ İHRACATÇISI'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin büyük bir şebekenin parçası olduğuna dikkat çekerek, "Bu bizim daha kaliteli bir frekans hizmetini sunmamız, vatandaşlarımızın beyaz eşyalarının, evde kullandıkları araçların elektrikteki dalgalanmadan etkilenmemesinin sağlanması açısından önemli. Dolayısıyla, belki bu interkoneksiyonumuzu daha da arttırarak büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımız var Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden. Ama aynı zamanda Türkiye önemli bir enerji ihracatçısı. Elektrikte başta Irak olmak üzere elektrik ihracatımız var. Suriye'ye elektrik ihraç ediyoruz. Bunun miktarını arttırmaya hedefliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu vesileyle de şunu ifade edeyim; biz buradan İstanbul'a gideceğiz. Yarın İstanbul'da çok önemli büyük bir zirve tertip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ilkini gerçekleştireceğiz. Uluslararası bir program olacak. ve şu anda yaklaşık 14 ülkenin bakan düzeyinde, bakan yardımcısı düzeyinde katılımının olacağı bir programla da Türkiye'nin enerji diplomasisinde oynadığı rol, bir kez daha ortaya çıkmış olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Türkiye'de Elektrik Sorunu Yok - Son Dakika

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