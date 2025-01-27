Bakan Bolat: Suriye ile gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında mutabık kaldık

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin, bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü'nün aslında bir yıllık çalışmaların gözden geçirildiği bir gün olduğunu belirterek, "Bu yıl Dünya Gümrük Günü'nün teması, konusu, 'verimlilik, güvenlik ve refah' olarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından benimsenmiş. Burada ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi faydaları gözetilmektedir. Küresel ticarette malum oldukça sıkıntılı süreçten geçmekteyiz. 2023'ten başlayarak 2024 yılları da jeopolitik gerginliklerin, sıcak savaşların, korumacılık eğilimlerinin giderek güçlendiği bir ortamda dünya ticareti açısından da ciddi olumsuzluklar barındırmıştır. 2023 yılında dünya ticaretinde yüzde 1,2 gerileme olmuştu. Geçen yıl yüzde 2,7'lik dünya ticaretinde bir artış olmakla beraber ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve bizim uluslararası pazarlarımızda sıcak savaşlar gibi ve ekonomik durgunluk gibi olumsuz gelişmeler maalesef yaşanmıştır. Buna rağmen Türkiye ekonomisi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ülkemizin mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına satmaya, sunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'2024 İTİBARIYLA 5,5 MİLYON İHRACAT BEYANNAMESİ VAR'

Bakan Bolat, gümrük idarelerinin çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla devam ettirdiklerini belirterek, "Bu gayret ve çalışmaların sonucunda ihracatçılarımızın da kahramanca çabaları ile 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ihracatı ve çok muhtemelen 114 milyar dolar civarında da hizmet ihracatı ile kapamış bulunmaktayız. İthalatı da eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracat ve ithalat işlemi ve yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ihracat ve ithalatı gümrüklerimizden geçmektedir. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımız, aşağı yukarı milli gelirimizin yarısından fazla bir dış ticaret işlemlerine aracılık eden ve dış ticaret işlemlerini yürüten önemli bir kuruluştur. 2002 yılında 1,13 milyon adet ihracat beyannamesi varken 2024 itibarıyla 5,5 milyon ihracat beyannamesi var. Yine 2002'de 1,2 milyon ithalat beyannamesi varken 2024'te 3,5 milyon ithalat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemleri gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor olmuştur. Ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 23'ünü gümrük idarelerimiz toplamakta, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hemen aktarmaktadır" diye konuştu.

'SURİYE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM AÇILDI'

Bakan Bolat, 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem açıldığını belirterek, "13 senedir 915 kilometre sınırımız olan ve terörizmle mücadele, göç konusu, ticaretimizin aksaması ve körfez ülkelerine Suriye üzerinden gidişimizin ortadan kalkması gibi çok ciddi sorunlarla mücadele etmiştik. Suriye Türkiye ilişkilerinde artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıldı. Bu çerçevede Ticaret Bakanı olarak Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdul Hannan ile ocak ayının başında bir video konferans görüşmesi yaptım. ve iki ülke; ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerini ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 11 Ocak tarihinde Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için geçerli olan tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda bir kafa karışıklığı oluşturulduğunu üzülerek müşahede ettik. Bu çerçevede, Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu Beyi görevlendirdik. Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans gerçekleştirmiş ve akabinde geçen hafta perşembe günü Türk Hava Yolları'nın Şam'a yaptığı ilk seferde Mustafa Tuzcu Bey başkanlığında gümrükler ve uluslararası anlaşmalardan oluşan bir teknik ekibi Şam'a göndermiştik. Orada ekonomi, gümrükler ve ticaret bakanlıkları ile yapılan görüşmeler neticesinde ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin, bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" dedi.

'SURİYE'YE DAHA UCUZA İHRACAT YAPILDIĞI İDDİASI, ÇİRKİN VE MESNETSİZDİR'

Bakan Bolat, konuşmasının devamında, "Suriye bu hafta itibarıyla, yakın dönemde Suriye'yle ihracatımızda öne çıkan tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, bazı demir çelik ürünleri, süt, krema, hijyen ürünleri olmak üzere 269 üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştı. Önemli ölçüde indirimler yapmıştı. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik olarak alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir. Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan, Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bundan terör örgütleri tarafından menfaat sağlanarak Suriye'ye daha ucuza ihracat yapıldığı iddiası da çirkin ve mesnetsizdir. Biz Habur'dan her gün yapılan çıkışları yakından takip ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçebilmek için yine gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma, 'birisi şöyle demişti, birisinden duydum böyle demişti' gibi sözlere itibar edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.