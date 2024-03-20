Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye çıkardık - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye\'de otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, "Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz.

20.03.2024 12:07  Güncelleme: 12:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, "Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, 41,6 kilometre uzunluğundaki Bilecik- Yenişehir Devlet Yolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir." sözünden hareketle Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle durmadan, yılmadan çalıştıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar, sadece kara yollarına ise 165 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini, 22 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Sadece 6 şehir bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, son 22 yılda Bilecik'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 110 milyar 562 milyon lira yatırım gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Bu ilde 2002 yılında 21 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 184 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, 231 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaparak Bileciklileri yollarda konforla tanıştırdıklarını, 137 kilometre tek platformlu yolun iyileştirmesini yaptıklarını ifade etti.

Bilecik-Yenişehir kara yolunun 3,9 milyar liraya mal olduğunu bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz kapsamında 2x2 standardında bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol, bir köprülü kavşak, iki tane 158 metre uzunluğunda köprü, 22 hemzemin kavşak ve 9 tarımsal altgeçit inşa ettik. Uyguladığımız projeyle 97 virajı ortadan kaldırdık. Minimum kurp yarıçapını, hani şu 'virajlar' diyoruz ya onu 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

"Ankara- İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız"

Uraloğlu, Bilecik Çevre Yolu Projesi'ne de başladıklarını belirterek, "Ayrıca Bilecik'i, Kütahya'ya, Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ye, Bursa'ya, Yalova'ya, Yenişehir Havalimanı, Gemlik ve Bandırma limanlarına bölünmüş yollarla bağladık. Hasılı Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye bağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Bilecik'in kara yolu ulaşım ağını güçlendirirken demir yolu altyapısını unutmadıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Başta Pamukova ile İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik'in mevcut demir yolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı ile Bilecik'i YHT konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük istasyonlarında Yüksek Hızlı Tren istasyonlarımızı da inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2'nci kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi'yle de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. İhaleyi bu yıl içinde yaparak çalışmalara başlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız."

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarına işaret ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyoruz. Bu noktada 31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday gösterdiğimiz Sayın Mustafa Yaman kardeşimizle Bilecik'te daha iyiye doğru inşallah beraberce gayret edeceğiz. 1 Nisan sabahı itibarıyla Bilecik'e daha güzel hizmetler yapmaya başlayacağız. Canıgönülden inanıyorum ki sizlerin desteğiyle inşallah onu da Bilecik Belediye Başkanı olarak görevine başlatmış olacağız. Türkiye Yüzyılı'na da bu vesileyle daha güzel hizmetler Bilecik'te de kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Bilecik-Yenişehir Devlet Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye çıkardık - Son Dakika

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