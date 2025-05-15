Barışın Piyasalar Üzerindeki Etkisi

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erme ihtimaline dair beklentilerin arttığı bir dönemde, barış ve diplomasi kazanırsa piyasalar nefes alır" diyerek, barışın finansal piyasalar ve sektörler üzerindeki olası etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Barışık, "CDS'lerdeki düşüş, artan enerji arzı, canlanan sektörler ve yatırım iştahındaki toparlanma; hisse senedi piyasalarında seçici ama güçlü bir rota oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ya da yaptırımların kalkması gibi barışa yönelik sinyallere dair düşüncelerini paylaşan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, "Bu durum sadece bölgesel istikrar değil, Türkiye piyasaları açısından da önemli bir rahatlamayı beraberinde getirebilecek, CDS'leri de olumlu etkileyecek" dedi.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN BİTMESİ 7 SEKTÖRDE TOPARLANMA SÜRECİNİ TETİKLEYECEK'

Barışık, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi jeopolitik risklerin hafiflemesi ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması; başta enerji, inşaat ve savunma sanayii olmak üzere 7 sektörde çarpan etkisi yaratabilecek bir toparlanma sürecini tetikleyecek. Savaşın sona ermesi küresel risk algısını düşürürken, bölgesel yeniden yapılanma pek çok sektör için yeni bir büyüme döngüsünü başlatabilir. Bu süreci sadece bir barış haberi olarak değil, aynı zamanda stratejik pozisyonlanma fırsatı olarak da görmek gerekir" diye konuştu.

'BÖLGESEL İNŞAAT FİRMALARI İÇİN GÜÇLÜ SİPARİŞ AKIŞI'

Savaşın sona ermesiyle yeniden yapılanma döneminin yaşanabileceğini söyleyen Barışık, "Ukrayna'da ciddi hasar gören altyapının yeniden inşası, çimento, demir-çelik ve mühendislik şirketleri açısından önemli fırsatlar sunacak. Bu da bölgesel inşaat firmaları için güçlü bir sipariş akışı anlamına geliyor. Bu süreçte Türkiye merkezli taahhüt firmalarının Enka İnşaat, Alarko Holding, Tekfen gibi öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Enka'nın Rusya'daki faaliyetleri dikkate alındığında bu süreçten daha güçlü etkilenmesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

'DOĞAL GAZ FİYATLARINDA NORMALLEŞME GÖRÜLEBİLECEK'

Barışık, "Avrupa savaş sonrası dönemde enerji tedarikini yeniden şekillendirecek ve Ukrayna'nın doğal gaz geçiş yollarında yeniden kritik rol üstlenebilecek. Önümüzdeki dönemde doğal gaz fiyatlarında normalleşme görülebilecek. İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler dikkatle takip ediliyor. Bu görüşmelerde özellikle yaptırımların kaldırılması olasılığı öne çıkıyor. Gelişmeler, sadece jeopolitik dengeleri değil, enerji piyasalarını ve bölgesel ekonomileri de doğrudan etkileyebilir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ARTIRABİLİR'

Barışık, "Ek olarak yaptırımların kalkması durumunda İran'ın petrol ihracatı yeniden ivme kazanabilir. Bu, komşu ülkelere dolayısıyla Türkiye'ye petrol arzının artması anlamına geliyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırabilir. Enerji maliyetlerinde düşüş yaşanmasını sağlayabilir. Enflasyonist baskıların sınırlanmasına katkıda bulunabilir. İran'ın ayrıca yakın dönemde Avrupa'dan bir heyetle yeni bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi de piyasalar açısından dikkatle izlenmeli" diye konuştu.

'UÇUŞLARIN HIZ KAZANMASI BEKLENİYOR'

Barışık, "Barışın sağlanması ve savaşın sona ermesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna'dan uçuşların hız kazanması bekleniyor. Hava sahalarının açılması, özellikle turizm sezonunun başlamasıyla, tatil bölgelerine yönelik talebin artacağı öngörülüyor. Antalya Havalimanı'nın kapasite artışıyla birlikte, bu artan talebin etkili bir şekilde karşılanabileceğini düşünüyoruz. Havacılık sektörünün pozitif ayrışmasıyla ayrıca Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın öne çıkmasını, ikinci ve üçüncü çeyreklerde bu pozitif etkinin daha da güçlenmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR'

Barışık, "Karadeniz ve kara taşımacılığının yeniden aktif hale gelmesiyle lojistik sektöründe hareketlilik bekleniyor. Özellikle liman işletmeciliği, demiryolu taşımacılığı ve tedarik zinciri şirketleri bu süreçten olumlu etkilenecek" dedi.

'TARIM, BARIŞ SONRASI ÖNCÜ SEKTÖRLERDEN BİRİ OLACAK'

Barışık, " Tarım, barış sonrası toparlanmada öncü sektörlerden biri olacak. Ukrayna tekrar küresel tahıl piyasasında etkin oyuncu haline gelirse, tarım emtia fiyatları üzerinde dengeleyici bir etki yaratacaktır. Gıda tedarik zincirlerinin normalleşmesi ve tarım ürünleri ticaretinde artış bekleniyor. Rusya'ya ihracat yapan ya da bu pazarda yatırımı bulunan şirketlerin örneğin Anadolu Efes ve Anadolu Grubu Holding'in takip etmek gerekecek" diye konuştu.

'DIŞ FİNANSMAN ARTIŞ GÖSTEREBİLİR'

"Yeniden yapılanma süreci yüksek finansman ihtiyacını beraberinde getirecek. Bu durum, bölgesel bankalar, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketleri için yeni iş alanları yaratacaktır" diyen Barışık, "Dış finansman artış gösterebilir. Bu süreçte kamu bankalarının olumlu performansı devam edebilecek. Jeopolitik risklerin azalması, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'lerde düşüş yaratabilir. Bu gelişme özellikle kamu bankaları ve büyük ölçekli özel bankalar için olumlu olacaktır. Ziraat Katılım, VakıfBank, Halkbank hisselerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.

'FİBER ALTYAPI YATIRIMLARINDA HIZLANMA GÖREBİLİRİZ'

Barışık, "Yıkılan telekom altyapılarının yeniden kurulması, bölgedeki yazılım ve teknoloji şirketlerine fırsatlar sunacak. Mobil iletişim, fiber altyapı ve siber güvenlik yatırımlarında bariz bir hızlanma görebiliriz. Barışın yaratacağı genel ekonomik iyileşme, dijitalleşme yatırımlarını da hızlanmasıyla Türk Telekom ve Turkcell hisseleri öne çıkabilir" ifadelerini kullandı.