Başkan Doğan: "Çinli yatırımcılar Avrupa\'ya Samsun üzerinden girmek istiyor"

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugünlerde Samsun'da önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız. Avrupa'ya Samsun üzerinden girmek isteyen özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun'a gelip gittiklerini görüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Atakum ilçesinde inşaatçı ve müteahhitler ile bir araya geldi. Doğan, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişlerinin ardından görevde olduğu 100 günlük süreç ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, son dönemde sıkça Samsun'a gelip incelemelerde bulunan Çin menşeili araba firması 'Chery Automobile' ve lastik üreticileri gibi birçok global firmanın Samsun'dan Avrupa'ya açılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

"Önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız, Çinli yatırımcıların Samsun'a gelip, gidiyor"

Çin ve onun gibi teknoloji devi ülkelerin Avrupa pazarına açılmak için Samsun'da fabrika kurma araştırmalarında olduğunu ve yetkililerin bir süredir incelemelerde bulunduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugünlerde Samsun'da önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız. Avrupa'ya Samsun üzerinden girmek isteyen özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun'a gelip gittiklerini görüyoruz. Havza ilçesinde lastik fabrikasıyla alakalı önemli görüşmeler devam ediyor. Bunların hepsi esasında Samsun'un gelecekte nerede olduğunu gösteren işaret fişekleri. Samsun gelecekte bugün de olduğu yerden çok daha önemli bir yerde olacak. Samsun, Karadeniz'in sadece parlayan yıldızı olmakla kalmayacak. İnşallah bu hızlı tren hayatta geçtiğinde Mersin'den Samsun'a yük taşımacılığı ile alakalı Akdeniz'den Karadeniz'e, şehrin, ülkenin güneyinden kuzeyine önemli bir aksın da Samsun merkezi haline gelmiş olacak. Mersin ticarette neyse Samsun daha da bunun üzerinde bir yere kavuşmuş olacak. Bunun için tabii hep beraber gayret göstereceğiz. Seçtik birilerini onlar yapsın değil, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapsın da yükümüzü daha çabuk kaldıralım. Kentsel dönüşümden başlamak suretiyle inşallah hepinizin katkı ve desteklerini bekliyoruz. Samsun'un yıldızını parlatmak, bu şehirde yaşayan insanların bu şehirde yaşamaktan daha fazla gurur duymasını sağlamak hepimizin elinde. Şikayetleri azaltıp ortak yanlarımızı, mutluluklarımızı arttırdığımızda Samsun'u daha ileri bir yere taşımış olacağız" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm Samsun'da olmazsa olmazımız"

Şehrin şu andaki en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Başkan Halit Doğan, şöyle devam etti:

"Samsun'un önünde önemli meselelerimiz var. Kentsel dönüşüm en önemli meselemiz. Seçimlerden önce de söyledik. Kentsel dönüşüm Samsun'da olmazsa olmazımız. 15 yıldır konuşulan özellikle İlkadım ilçe ve Samsun'un merkezini kapsayan bir sorun. Ama bu noktada çok fazla istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. İlkadım'ın belli bölgelerinde kentsel dönüşümün müteahhitler eliyle yapılmasını sağlama adına 4 emsalli alanların oluşturuldu. Bir tarafta da bununla işin yürümediğinin anlaşılmasından sonra da diğer tarafta da riskli alanlarla yeni kentsel dönüşüm yasasıyla muafiyetler, istisnalar sağlayarak dönüşüm sağlanabilir mi diye bir kentsel dönüşüm alanlarının oluşturulduğu bir şehirde yaşıyoruz. Seçimden sonra TOKİ Başkanımızı davet ettik. Öncelikle amacımız şu insanların olduğu yerde binalarını yıkarak kiraya çıkmalarını sağlayarak dönüşüme katkı sağlayacaksınız. ya da rezerv alanlar içerisinde yeni konutlar üreterek buraya isteklileri almak suretiyle boşalttığınız alanlardan başlayarak dönüşümü sağlayacaksınız. Tabii, burada insanların kiraya çıktığında devletin verdiği kira yardımıyla gerçek kira fiyatlarının arasındaki fark insanların da hayatlarının çok fazla etkilenmemesi lazım. Bir taraftan kiraya çık tekrar diğer eve gel taşın, insanları da empati yaparak yerine koymak lazım diye düşünüyorum. O yüzden TOKİ'nin elinde bulunan yaklaşık 34 dönümlük bir alanı Büyükşehir Belediyemize kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak şu anda tanımlayacaklar. Süreç devam ediyor. 24 dönümlük bir alan var. Bizim müşterek olduğumuz 4 dönüm bizim. Geri kalanı bir kısmı hazine, bir kısmı da TOKİ'ye ait. Orayı da TOKİ Başkanlığı bir kısmına ticari alanlar oluşturup değerlendirecek bir kısmına da konut yaparak konutları da Büyükşehir Belediyesine devrederek kentsel dönüşümün başlamasıyla alakalı önemli bir adımı atmış bulunuyoruz."

"Yapılara daha estetik açıdan bakmak gerekiyor"

Merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile Atakum'un, Samsun'un cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Doğan, "Sadece Büyükşehir Belediyesi eliyle ya da Büyükşehir Belediyesinin kurduğu bir inşaat şirketi eliyle yapmaktan ziyade Samsun'daki müteahhitlerin de bu konuda destek vermelerini çok arzu ediyorum. Bunu birlikte yapabilirsek dönüşümü daha da hızlı hale getirebiliriz. Çünkü bu bölge esasında Samsun'un denizden baktığınızda en güzel yeri. Zemin olarak da sağlam bölgeleri. Atakum tabii ki biraz daha müşteri bulma ihtimalinin arttığı, Türkiye'deki insanların Samsun'u bildiği gibi Atakum'u da bildiği bir yer oldu. İlk önce sahille alakalı başlayan süreç daha sonrasında şehirleşmeyle alakalı yapılan adımlar, atılan adımlar Atakum'u Samsun'un artık cazibe merkezi haline getirdi. Sadece Samsun'un değil belki de Çorum'dan bu tarafa insanların Ordu'ya kadar yerleşmek için tercih ettikleri bir alan haline geldi Atakum ilçesi Samsun şehriyle birlikte. Ama İlkadım'a biraz ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü Atakum yeni şehirleşiyor. Tabii, yeni şehirleşmesinin de bazı sıkıntıları var. Daha estetik açıdan bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bir 'estetik dairesi başkanlığı' da oluşturarak biraz mimari projelere de estetik açıdan da bakalım. Sadece demirine, çimentosuna bakmayalım. Biraz görseline, görüntüsüne, şekline de bakarak biraz daha estetiği düzgün belki farklı birlikte oluşturacağımız çözümlerle farklı şehirleşme modellerini de birlikte getirebileceğimiz bir yapıyı da takımda oluşturmayı da umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İlkadım Samsun için önemli bir sıkıntı"

İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm sıkıntısının biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğinin önemine değinen Halit Doğan, "Bir taraftan da bir cenazeyi kaldırmak zorundayız. İlkadım Samsun için önemli bir sıkıntı. Sadece konut açısından da bakmıyorum. Orada oturan insanların başka yerlere yerleşmeleriyle yerine gelen yerleşim alanlarını oluşturan fertlerin bazen kriminolojik olarak da sıkıntılara sebebiyet veren durumları var. Bu sadece İlkadım'ı etkilemiyor, Samsun'un genelini etkiliyor. Dolayısıyla oradaki şehirleşme sadece binaları yenilemek değil, oradaki yaşam standartlarını, sosyokültürel yapıyı da değiştirmeyi sağlayacaktır. O yüzden İlkadım'daki kentsel dönüş alakalı sizlerden destek bekliyoruz. Müteahhitlerin de bulduğu çözüm önerilerini paylaşmayı arzu ediyorum. Oluşturduğumuz örneklemeleri sizlerle de paylaşarak bu işe katkı sağlamak isteyen arkadaşların da önünü açarak oradaki inşaat faaliyetlere katkı sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yapılan hizmetler

Başkan olarak geride bıraktığı günlerde yapılan çalışmalara da değinen Doğan, ayrıca şunları söyledi:

"Seçimin ardından 100 günlük bir süreci geride bıraktık. Sizlerin de gördüğü gibi daha çok insana dokunan işler, insanın kendini bu şehirde yaşamaktan mutlu hissettiği işlerle şehre katkı sağlamaya ve bir şey söylemeye çalışıyoruz. Mesela su fiyatlarında buraya da geldiğimizde başka yerlerde de seçimden önce dediler ki ya 'suda indirim yapacak mısınız?' Ben hiçbir yerde suya indirim yapacağımı söylemedim. Ama seçimden sonra oturdum baktım yani herkes aynı fiyattan suyun faturasını ödüyor. Samsun'da yüzde 80'i 13 metreküp su kullanıyor. Dedim burayı biraz indirsek yüzde 15 civarında. Ama 20 metreküp kullanan bahçesini sulayan, tarımsal sulama yapan, yüzme havuzunu dolduran da bir miktar fazla ödesin. Onun ödeyeceği suyun maliyetini yüzde 80'den çıkarmak yerine yüzde 20 de hayat konforuna göre bir ödemede bulunsa dedik. Belki o su faturasına hiç bakmıyor. Ama emekli önce su faturasına bakıyor. Biraz bununla alakalı bir düzenleme yaptık. Yüzde 15'lik bir su faturasını da biraz esasında 20 metreküpün üzerine de biraz zam yaparak yapmış olduk. Ama sadece bundan sadece şunu sağlamaya çalışıyoruz. Biraz tasarrufu özendirmek. İmkanlarımız sınırsız değil. İmkanlarımız hep kısıtlı. Yani Çarşamba bölgesinde yağmur yağmamış olsaydı 2 hafta önce Çakmak Barajı'ndaki su oranımız yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Ama yağmur yağınca tekrar yüzde 50'i geçti. Dolayısıyla biz bu geleceğin imkanın esasında bugünden kullandığımızın farkında olarak hareket edersek biraz işlerimizi de buna göre planlamış oluyoruz. İşte insanların ucuza yemek yiyebileceği 3 tane 153 Restoran oluşturduk. Samsunspor'un etrafında insanların maça giderken gelirken yaşadıkları sıkıntılar vardı. Onları giderecek şekilde yol, altyapı, otopark sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan üniversite öğrencilerinin şu anda tercihlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani derdi sıkıntısı Samsun'da yaşadığının farkında olmasını arzulayan her bir bireyi derdiyle dertlenmeye gayret ediyoruz. Bir taraftan organize sanayi bölgesini büyütmekle ilgili önemli bir çalışma içerisindeyiz. 3 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesinin ön tarafında 207 dönümü daha katıyoruz şimdi. Havza'da yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanı daha organize sanayi bölgesine katıyoruz."

Başkan Doğan'ın açıklamalarının ardından Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) yöneticileri ve üyeleri de soru, görüş ve önerilerini dile getirdiler. - SAMSUN