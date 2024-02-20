Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Müşteri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlarıyla Başarılı Çalışmalara İmza Attı

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ Ankara ve Zonguldak'ta, Toroslar EDAŞ Mersin'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.
Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden söz konusu dağıtım şirketleri geçen yıl bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 273 trafo ve 66 bin 644 kilometre hat uzunluğunda kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar'da 10 bin 765 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 821 pano ile 117 trafo ve 746 dağıtım merkezini de elden geçirdi.
Ankara'da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 1656 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 9 bin 979 aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1313 elektrik panosu ile 346 trafo ve 12 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.
Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 339 trafo ve 16 bin 516 kilometre hat uzunluğunda kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devam ettirdi.
Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 2 bin 636 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 69 pano ile 83 trafo ve 78 dağıtım merkezi bakımını tamamladı.
Zonguldak'ta hizmet verdiği 417 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 382 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 4 bin 405 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 222 pano ile 90 trafo ve 9 dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirdi.
Öte yandan, Toroslar EDAŞ Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 96 trafo ve 43 bin 70 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut'ta 13 bin 597 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 82 pano ile 425 trafo ve 379 dağıtım merkezini de elden geçirdi.
Mersin'de 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 6 bin 124 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 7 bin 397 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 555 elektrik panosu ve 242 trafo merkezi montajı da tamamlandı.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.
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