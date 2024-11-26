Başkent ve Toroslar EDAŞ'tan Yatırım ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent ve Toroslar EDAŞ'tan Yatırım ve Bakım Çalışmaları

Başkent ve Toroslar EDAŞ, Ankara, Mersin ve Kastamonu'da enerji altyapısını güçlendirdi.

26.11.2024 12:17
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Başkent ve Toroslar EDAŞ, ocak-eylül döneminde Ankara, Mersin ve Kastamonu'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 735 trafo ve 67 bin 671 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için faaliyetlerine devam etti.

Başkent EDAŞ, daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde toplamda 8 bin 298 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, Başkent EDAŞ ekipleri 316 pano, 74 trafo ve 749 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 4 bin 418 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Başkent EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, Ankara'da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 722 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 805 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Şirket, 393 yeni elektrik panosu ve 129 trafo merkezi kurarak enerji altyapısını güçlendirdi.

Aynı dönemde, şirket Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 912 trafo ve 21 bin 999 kilometre hat uzunluğunda da çalışmalarını sürdürdü. Mersin'in Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde çalışmalar yapan Başkent EDAŞ, toplamda 4 bin 382 aydınlatma armatürü, 28 pano, 48 trafo, 63 dağıtım merkezinin ve 1695 kilometrelik hattın bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, söz konusu dönemde belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, Kastamonu'da 31 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 522 yeni aydınlatma armatürü ve 23 yeni elektrik panosu montajını tamamlarken, 2 dağıtım merkezi ve 13 trafo merkezi kurdu.

Toroslar EDAŞ

Toroslar EDAŞ ise, Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 385 trafo ve 43 bin 804 kilometre hat uzunluğunda kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Ekipler, Mersin'in Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 9 bin 761 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Toroslar EDAŞ, 47 pano, 218 trafo ve 440 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirirken, 1675 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 510 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 961 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, ekipler 486 yeni elektrik panosu ve 182 trafo kurarak şehirdeki enerji altyapısını güçlendirdi.

Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından söz konusu dönemde bilgi sistemleri ve iş uygulamaları güçlendirilirken, verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon lira bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Açıklamada, operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Başkent ve Toroslar EDAŞ'tan Yatırım ve Bakım Çalışmaları - Son Dakika

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