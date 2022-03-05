Batman'da gençler onun sayesinde terörden ve uyuşturucudan uzak durdu! Kurduğu fabrikayla yüzlercesine iş imkanı sağladı - Son Dakika
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Batman'da gençler onun sayesinde terörden ve uyuşturucudan uzak durdu! Kurduğu fabrikayla yüzlercesine iş imkanı sağladı

05.03.2022 15:13

Batmanlı Esat Ekremoğlu, kurduğu fabrika ile gençlere iş imkanı sağlayarak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdıklarını söyledi. Fabrikada çalışan gençler ise kendi ayaklarının üstünde durabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatıyor.

Çocukluğunda kendisinin de yokluk gördüğünü belirten Batmanlı genç iş insanı Esat Ekremoğlu, çalışmak istediği halde iş bulamadığı ve yaşadığı çevrede işsiz kaldığı için onlarca gencin kolayca uyuşturucu ve terörün pençesine düştüğünü söyledi. Bu durumların önüne geçmek için çocukluk hayali olan fabrikayı kuran Ekremoğlu, yüzlerce gence istihdam sağladı.

Genç iş insanı Esat Ekremoğlu, "Geçmişte memleketimizde çalışmak istediğimiz zaman iş bulamıyorduk. İş imkanı yoktu. Ben büyüdükten sonra böyle bir fabrika açmayı düşündüm. Bu fabrikada 400 personel çalıştırıyoruz. Bu sayıyı bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki gençlerimizi terörün ve uyuşturucunun elinden almak için burada yüzlerce kişinin çalışabileceği bir iş ortamı oluşturduk. Dünya markalarına ihracat yaparak çalışan sayımızı bine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yaptığı girişimle hem hayalini gerçekleştirdi hem de gençleri terör ve uyuşturucudan kurtardı

"GENÇLER İŞSİZLİKTEN DOLAYI TERÖR VE UYUŞTURUCUYA DÜŞÜYORDU"

Batman'da iş imkanı olmayan gençlerin kolayca terörün ve uyuşturucunun pençesine kolayca düştüğünü belirten fabrika müdürü Kubilay Bulut, Esat Ekremoğlu'nun açtığı fabrika sayesinde yüzlerce gencin kolayca işe erişebildiğini belirtti. Kubilay Bulut, "Gençlerimiz bilindiği gibi çok çabuk terörün pençesine düşebiliyordu. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yakalanabiliyordu. Burada Esat Ekremoğlu'nun kurmuş olduğu fabrika sayesinde o gençleri burada kendi bünyemize alıp meslek sahibi yaparak iş imkanı sağladık. Çok şükür hepsi de kendi paralarını kazanacak duruma geldi. Genç kızlar kimseye muhtaç olmadan kendi çeyizlerini diziyor, genç erkekler kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerine durabiliyor. Burada herkes huzurlu ve mutlu" diye konuştu.

Yaptığı girişimle hem hayalini gerçekleştirdi hem de gençleri terör ve uyuşturucudan kurtardı

"KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURABİLİYORUZ"

Çalışan genç kızlardan Mizgin Aksoy, kendisi gibi 400 arkadaşının burada çalışarak kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi. Aksoy, "Kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı girişimle hem hayalini gerçekleştirdi hem de gençleri terör ve uyuşturucudan kurtardı

"KENDİ MEMLEKTİMİZDE ÇALIŞMA İMKANI BULDUK"

Daha önce geçinebilmek için batı illerine çalışmak için gitmek zorunda kaldıklarını belirten fabrika çalışanlarından Azat İnançtan, "Daha önce geçimimizi sağlaya bilmek için batı illerine giderek orada çalışmak zorunda kalıyorduk. Esat beyin açtığı bu fabrika sayesinde kendi memleketimizde, kendi ailemizin yanında kalarak çalışma imkanı bulduk" dedi.

Yaptığı girişimle hem hayalini gerçekleştirdi hem de gençleri terör ve uyuşturucudan kurtardı

"BURADA ÇALIŞARAK 5 ÇOCUK OKUTUYORUM"

Eşinden boşandığı halde kimseye muhtaç olmadan 5 çocuk okuttuğunu belirten Nasihat Güçer "Benim 5 çocuğum var. Kimseye muhtaç olmadan bu iş sayesinde çocuklarımı okutarak büyütebiliyorum" şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Hamza Aslan "Daha önce çalışmak için batıya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi evimize yakın çalışma imkanı buluk. Çalışma imkanı bizlere sunuldu" diye konuştu.

Kendi memleketinde kolayca çocuklarına bakma imkanı bulduğunu belirten fabrika çalışanlarından Mekiye Solmaz ise "Daha önce buralarda iş imkanı bulamıyorduk. Ben İstanbul'a çalışmaya gitmiştim. Geri gelerek burada kendi evimize yakın çalışarak çocuklarımıza bakabiliyoruz" dedi.

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Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Çocukluk, Fabrika, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da gençler onun sayesinde terörden ve uyuşturucudan uzak durdu! Kurduğu fabrikayla yüzlercesine iş imkanı sağladı - Son Dakika


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