Belediye işçileri yüzde 78 zam aldı, başkana davul zurnayla teşekkür etti - Son Dakika
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Belediye işçileri yüzde 78 zam aldı, başkana davul zurnayla teşekkür etti

21.07.2022 20:23

Manisa'nın Yunusemre' ilçesinde belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 78 oranında zam yapıldı. En düşük maaşın 7 bin 924 TL'ye yükseldiği belediye işçileri, şantiyeye gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi davul zurna eşliğinde karşılayarak teşekkür etti.

Yaşanan yüksek enflasyon karşısında işçilerine ara dönemde yüzde 78 gibi rekor bir zam yapan Başkan Çerçi, Muradiye'deki belediye şantiyesinde işçilerle buluştu. Şantiye girişinde davul zurna ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Çerçi adeta sevgi seline kapıldı. Tek tek tokalaştığı işçilerin gözlerindeki mutluluğa tanıklık eden Başkan Çerçi de, 'En büyük başkan bizim başkan', 'İşçi dostu başkan' şeklinde atılan sloganlar karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Yüzde 78 zam alan belediye işçileri, başkanı davul zurnayla karşıladı

"VEREBİLECEĞİMİZ MAKSİMUM ZAMMI VERDİK"

Konuşmasına işçilerin yoğun sevgi gösterileri altında başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Bugün beni duygulandırdınız. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Sendika başkanımız geldi malum hükümetimiz bu sıkıntılı süreçte asgari ücrete, memurlara ciddi bir zam yapıldı. 'Başkanım ne yapacağız' diye sordu. 'Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Maksimum belediye bütçesinin el verdiği oranda arkadaşlarımıza ücret vereceğiz' dedik. 1 hafta 10 gün ilgili arkadaşlar sendika temsilcileri bizim mali işler ve diğer arkadaşlar çalıştılar. Bizim önümüze getirildi. Maksimum yapabileceğimiz budur. Paramız var mı? Yatırımlarımız nasıl? Onları da planladık ayırdık. Bismillah diyerek kararı verdik işçi kardeşlerimize verebileceğimiz maksimum ücreti verdik. Yüzde 78 artış uygun gördü. En düşük maaşımız 7 bin 900 civarında. İkramiyeler de ayrı. Buradan cüzi bir kesinti olabiliyor, vergisi sendikası vesaire. Verebileceğimizin maksimum miktarını işçilerimize verdik. İşçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Yüzde 78 zam alan belediye işçileri, başkanı davul zurnayla karşıladı

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

"Sizin ihtiyacınız varken siz mağdurken bizim huzurlu bir şekilde keyifli bir şekilde oturmamızın bir anlamı yok." diyen Başkan Çerçi konuşmasını şöyle tamamladı: "Hem eserlerimiz yapacağız hem hizmetimizi yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeden maksimum ücreti verdik. Bundan sonra da yapacağız. Bundan birileri 'Bunlar AKP'li Ankara'dan para geliyor' diyebilirler hiç alakası yok. Ankara'dan bize para gelmiyor. Her belediyeye giden para bellidir. AK Partili CHP'li MHP'li diye bir ayrım yoktur. Her belediyenin orada kişi başı para gider o bellidir. Bizim Ankara'dan kayrılmamız ekstradan para gelmesi söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunu kullanacaktır. Çünkü onların dilinin ölçüsü yok. Biz edep üzerine saygı üzerine konuşuruz akılla vicdanla konuşuruz. Biz ekstre gelir kaynakları yapan bir vizyona sahip teşkilatız, kadroyuz. Böylece bu gelirlerle beraber he yatırımları yapıyoruz maksimum düzeyde sıradan ilçe belediyelerinin yapamadığı yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk sene de ne yatırımlar yapacağız hepsini göreceksiniz. İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Bu sıkıntılar bütün dünyada var bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız biraz sabırla hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milleti yolundan kimse ayıramaz. Durmak yok yola devam diyoruz."

Yüzde 78 zam alan belediye işçileri, başkanı davul zurnayla karşıladı

BAŞKAN SLOGANLARLA UĞURLANDI

Konuşmaların ardından işçiler tarafından verilen mini konser eşliğinde sohbet eden Başkan Çerçi hem zeybek oynadı hem de işçilerle birlikte halay da çekti. Başkan Çerçi şantiyeden yine "En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla uğurlandı.

Yüzde 78 zam alan belediye işçileri, başkanı davul zurnayla karşıladı
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Kaynak: İHA

Mehmet Çerçi, Maksimum, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediye işçileri yüzde 78 zam aldı, başkana davul zurnayla teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye işçileri yüzde 78 zam aldı, başkana davul zurnayla teşekkür etti - Son Dakika
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