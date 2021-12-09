Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,23
|0,19
|-32,43
|Acıpayam Selüloz
|20,14
|-1,18
|18,28
|Adel Kalemcilik
|31,04
|1,77
|-7,03
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,14
|0,24
|-18,98
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,06
|1,25
|22,90
|Ak Enerji
|2,03
|2,53
|-8,14
|Akbank
|7,42
|0,13
|9,80
|Akçansa
|21,50
|3,46
|33,52
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-0,53
|-22,60
|Akfen GMYO
|4,84
|1,68
|167,77
|Akın Tekstil
|42,08
|-0,52
|32,49
|Akiş GMYO
|1,84
|-0,54
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|46,22
|3,35
|-24,43
|Aksa
|30,42
|1,47
|120,20
|Aksa Enerji
|9,59
|1,16
|157,80
|Aksigorta
|8,45
|2,80
|1,70
|Aksu Enerji
|22,04
|-0,72
|192,03
|Alarko Carrıer
|338,90
|-1,77
|-6,40
|Alarko GMYO
|30,74
|0,59
|21,36
|Alarko Holding
|11,48
|-0,43
|34,72
|Albaraka Türk
|1,98
|0,51
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,00
|-0,99
|-5,60
|Alkim Kağıt
|16,80
|-1,00
|29,79
|Alkim Kimya
|20,28
|-0,39
|43,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|4,41
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|65,00
|-9,60
|30,10
|Anadolu Efes
|29,50
|3,87
|38,10
|Anadolu Grubu Holding
|43,40
|2,12
|66,13
|Anadolu Hayat Emek.
|13,08
|-1,43
|62,78
|Anadolu Isuzu
|25,50
|-1,32
|41,67
|Anadolu Sigorta
|6,86
|4,10
|-4,99
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,20
|5,68
|Anel Elektrik
|2,67
|0,75
|-0,51
|Arçelik
|51,20
|4,11
|79,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,21
|4,19
|21,59
|Arena Bilgisayar
|12,85
|0,39
|17,87
|Armada Bilgisayar
|65,95
|0,76
|34,37
|Arsan Tekstil
|5,74
|-1,03
|44,01
|Arzum Ev Aletleri
|17,62
|-0,34
|-27,08
|Aselsan
|25,04
|4,77
|38,51
|Ata GMYO
|3,98
|-1,00
|-27,77
|Atakule GMYO
|3,06
|4,08
|30,71
|Atlantis Yatırım Holding
|7,24
|-3,08
|30,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-0,77
|-25,09
|ATP Bilgisayar
|63,10
|-0,71
|Avrasya GMYO
|2,07
|9,52
|-20,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,29
|2,23
|-28,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,80
|0,74
|13,33
|Aydem Enerji
|7,09
|-0,28
|Ayen Enerji
|6,66
|0,30
|23,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,98
|7,00
|130,33
|Aygaz
|23,84
|1,19
|68,05
|Bagfaş
|15,35
|9,88
|114,38
|Bak Ambalaj
|20,92
|-0,85
|5,78
|Balatacılar Balatacılık
|9,12
|-6,94
|10,68
|Bantaş Ambalaj
|3,61
|2,27
|15,46
|Banvit
|78,30
|1,69
|50,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,95
|-2,24
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|-10,00
|-32,64
|Batı Çimento
|16,07
|1,26
|241,19
|Batısöke Çimento
|2,47
|2,07
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,54
|-0,66
|-28,93
|Bera Holding
|12,20
|6,92
|-39,84
|Berkosan Yalıtım
|8,79
|1,03
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,29
|1,73
|30,94
|Beyaz Filo
|10,28
|3,73
|1,99
|Bilici Yatırım
|17,14
|-1,55
|209,76
|Bim Mağazalar
|74,85
|-1,71
|8,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,10
|-0,28
|Birko Mensucat
|1,05
|5,00
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,86
|-0,80
|Birlik Mensucat
|2,25
|7,14
|-34,97
|Bizim Mağazaları
|14,47
|-1,30
|-3,37
|BMS Çelik Hasır
|8,64
|-2,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|-2,33
|Borusan Mannesmann
|30,32
|-2,00
|9,06
|Borusan Yat. Paz.
|408,20
|-2,23
|-10,14
|Bosch Fren Sistemleri
|1.150,00
|-2,00
|-6,48
|Bossa
|32,64
|-0,06
|82,86
|Brisa
|33,82
|-0,41
|74,66
|Burçelik
|28,00
|-0,64
|33,21
|Burçelik Vana
|25,80
|0,78
|-48,05
|Bursa Çimento
|4,67
|-1,48
|-6,18
|Carrefoursa
|45,20
|1,66
|-37,05
|Casa Emtia Petrol
|117,10
|4,09
|10,47
|Ceo Event Medya
|13,50
|-1,17
|109,95
|Coca Cola İçecek
|96,00
|-1,54
|51,16
|Cosmos Yat. Holding
|9,26
|0,00
|14,89
|Credıtwest Faktorıng
|4,38
|-9,88
|-25,38
|Çan2 Termik
|12,72
|0,55
|Çelebi
|223,00
|7,16
|22,18
|Çelik Halat
|8,71
|-3,11
|-4,26
|Çemaş Döküm
|1,30
|0,78
|-23,65
|Çemtaş
|17,67
|-0,84
|12,47
|Çimbeton
|234,70
|-3,77
|-20,84
|Çimentaş
|34,70
|0,75
|-4,04
|Çimsa
|38,24
|1,76
|114,83
|Çuhadaroğlu Metal
|10,62
|0,47
|39,60
|Dagi Giyim
|2,90
|-1,02
|-14,87
|Dagi Yatırım Holding
|12,05
|-1,15
|-6,59
|Dardanel
|3,02
|0,33
|-43,29
|Datagate Bilgisayar
|13,61
|-2,92
|-15,52
|Demısaş Döküm
|9,33
|-1,17
|44,08
|Denge Holding
|1,30
|-1,52
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,78
|2,89
|-3,37
|Derimod
|8,26
|0,49
|-15,20
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|-2,30
|-42,18
|Desa Deri
|9,18
|-1,50
|-5,75
|Despec Bilgisayar
|10,10
|-0,79
|-22,66
|Deva Holding
|31,48
|0,96
|30,85
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,51
|-3,62
|16,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,11
|2,75
|10,19
|Ditaş Doğan
|26,98
|-2,10
|107,44
|DO-CO
|1.191,70
|-1,55
|89,16
|Doğan Burda
|153,30
|0,00
|583,16
|Doğan Holding
|3,46
|-1,14
|15,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|0,00
|0,90
|Doğu Aras Enerji
|97,50
|-0,51
|Doğusan
|3,79
|-1,30
|4,38
|Doğuş GMYO
|10,73
|-0,37
|31,33
|Doğuş Otomotiv
|52,85
|5,07
|103,87
|Döktaş Dökümcülük
|34,38
|-2,61
|12,28
|Duran Doğan Basım
|20,44
|0,39
|94,85
|Dyo Boya
|11,03
|-1,43
|-1,93
|Eczacıbaşı İlaç
|7,43
|0,13
|3,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,70
|-1,58
|84,63
|E-Data Teknoloji
|15,04
|2,31
|Edip Gayrimenkul
|3,46
|-1,14
|4,22
|Ege Endüstri
|1.942,60
|-1,64
|16,68
|Ege Gübre
|260,00
|-2,03
|81,24
|Ege Profil
|35,80
|-2,03
|-4,90
|Ege Seramik
|17,00
|1,49
|75,94
|Egeplast
|25,32
|-4,02
|-23,96
|Ekiz Kimya
|7,55
|-0,40
|5,89
|Elite Naturel Organik Gıda
|27,26
|1,87
|Emek Elektrik
|3,01
|3,44
|5,42
|Eminiş Ambalaj
|20,78
|0,87
|-43,59
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|-0,39
|19,64
|Enerjisa Enerji
|14,20
|-0,21
|23,15
|Enka İnşaat
|16,54
|-0,42
|134,88
|Erbosan
|143,00
|-1,52
|252,61
|Ereğli Demir Çelik
|26,40
|4,27
|100,97
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|0,00
|Ersu Gıda
|5,33
|-2,91
|7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,18
|0,20
|Escort Teknoloji
|6,41
|-1,99
|-2,44
|Esenboğa Elektrik
|31,60
|-0,88
|66,09
|Etiler Gıda
|5,10
|0,99
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|0,77
|2,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|-2,52
|9,38
|Euro Yat. Ort.
|3,62
|0,56
|-18,49
|Euro Yatırım Holding
|2,10
|9,95
|-26,06
|Europap Tezol Kağıt
|16,64
|-1,25
|Fade Gıda
|7,92
|-1,37
|52,26
|Fenerbahçe Futbol
|32,50
|1,12
|9,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|10,00
|-2,98
|F-M İzmit Piston
|135,00
|-2,88
|10,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,85
|-2,94
|6,29
|Ford Otosan
|262,70
|1,98
|118,74
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|1,56
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|3,94
|-3,90
|52,12
|Galata Wind Enerji
|5,20
|-0,95
|Galatasaray Sportif
|3,97
|0,00
|-1,98
|Garanti Bankası
|11,86
|-1,00
|16,84
|Garanti Faktoring
|13,40
|-4,69
|20,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|-0,78
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,86
|3,01
|32,63
|Gediz Ambalaj
|19,77
|-0,25
|47,54
|Gelecek Varlık Yönetimi
|14,00
|6,06
|Gen İlaç
|13,92
|-0,29
|Gentaş
|3,81
|-1,04
|-15,58
|Gersan Elektrik
|6,23
|3,49
|1,47
|Gimat Mağazacılık
|2,37
|-4,44
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,96
|-1,69
|Global Men. Değ.
|6,39
|-0,16
|6,32
|Global Yat. Holding
|2,42
|0,00
|-31,12
|Good-Year
|9,95
|-1,49
|24,87
|Göltaş Çimento
|46,80
|-0,85
|14,02
|Gözde Girişim
|9,06
|-0,44
|13,53
|GSD Denizcilik
|4,20
|0,72
|72,47
|GSD Holding
|3,51
|-0,28
|39,84
|Gübre Fabrik.
|85,60
|-0,52
|-0,52
|Güler Yat. Holding
|2,95
|-0,67
|-14,81
|Halk GMYO
|2,77
|-0,72
|-9,12
|Hatay Tekstil
|20,48
|3,23
|50,20
|Hedef Girişim
|2,88
|2,49
|14,07
|Hedef Holding
|4,90
|0,20
|Hektaş
|14,61
|-1,02
|173,48
|HUB Girişim
|10,46
|0,38
|-42,53
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|-0,97
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,36
|1,11
|-2,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,40
|-1,76
|148,14
|İdealist GMYO
|2,14
|0,47
|-9,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|-5,95
|-67,93
|İhlas Haber Ajansı
|8,39
|0,12
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|8,17
|-1,45
|75,85
|Info Yatırım
|5,45
|2,25
|16,69
|İntema
|77,40
|9,94
|93,98
|Inveo Yatırım Holding
|30,00
|-0,07
|107,29
|İpek Doğal Enerji
|15,72
|1,09
|20,18
|İskenderun Demir Çelik
|23,38
|0,34
|175,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
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