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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.12.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,230,19-32,43
Acıpayam Selüloz20,14-1,1818,28
Adel Kalemcilik31,041,77-7,03
Adese Gayrimenkul0,801,27-66,96
Afyon Çimento4,140,24-18,98
AGESA Hayat Emeklilik21,061,2522,90
Ak Enerji2,032,53-8,14
Akbank7,420,139,80
Akçansa21,503,4633,52
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-0,53-22,60
Akfen GMYO4,841,68167,77
Akın Tekstil42,08-0,5232,49
Akiş GMYO1,84-0,54-34,10
Akmerkez GMYO46,223,35-24,43
Aksa30,421,47120,20
Aksa Enerji9,591,16157,80
Aksigorta8,452,801,70
Aksu Enerji22,04-0,72192,03
Alarko Carrıer338,90-1,77-6,40
Alarko GMYO30,740,5921,36
Alarko Holding11,48-0,4334,72
Albaraka Türk1,980,512,06
Alcatel Lucent Teletaş28,00-0,99-5,60
Alkim Kağıt16,80-1,0029,79
Alkim Kimya20,28-0,3943,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,424,41-3,13
Altınyunus Çeşme65,00-9,6030,10
Anadolu Efes29,503,8738,10
Anadolu Grubu Holding43,402,1266,13
Anadolu Hayat Emek.13,08-1,4362,78
Anadolu Isuzu25,50-1,3241,67
Anadolu Sigorta6,864,10-4,99
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,205,68

Anel Elektrik2,670,75-0,51
Arçelik51,204,1179,91
ARD Bilişim Teknolojileri8,214,1921,59
Arena Bilgisayar12,850,3917,87
Armada Bilgisayar65,950,7634,37
Arsan Tekstil5,74-1,0344,01
Arzum Ev Aletleri17,62-0,34-27,08
Aselsan25,044,7738,51
Ata GMYO3,98-1,00-27,77
Atakule GMYO3,064,0830,71
Atlantis Yatırım Holding7,24-3,0830,22
Atlas Yat. Ort.1,29-0,77-25,09
ATP Bilgisayar63,10-0,71

Avrasya GMYO2,079,52-20,97
Avrasya Petrol ve Tur.2,292,23-28,44
Avrupa Yatırım Holding6,800,7413,33
Aydem Enerji7,09-0,28

Ayen Enerji6,660,3023,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,987,00130,33
Aygaz23,841,1968,05
Bagfaş15,359,88114,38
Bak Ambalaj20,92-0,855,78
Balatacılar Balatacılık9,12-6,9410,68
Bantaş Ambalaj3,612,2715,46
Banvit78,301,6950,58
Başkent Doğalgaz GMYO13,95-2,24

Baştaş Başkent Çimento11,70-10,00-32,64
Batı Çimento16,071,26241,19
Batısöke Çimento2,472,071,23
Bayrak Taban Sanayi7,54-0,66-28,93
Bera Holding12,206,92-39,84
Berkosan Yalıtım8,791,03-1,46
Beşiktaş Futbol Yat.5,291,7330,94
Beyaz Filo10,283,731,99
Bilici Yatırım17,14-1,55209,76
Bim Mağazalar74,85-1,718,25
Biotrend Çevre ve Enerji7,10-0,28

Birko Mensucat1,055,00-5,41
Birleşim Mühendislik9,86-0,80

Birlik Mensucat2,257,14-34,97
Bizim Mağazaları14,47-1,30-3,37
BMS Çelik Hasır8,64-2,37

Boğaziçi Beton Sanayi4,62-2,33

Borusan Mannesmann30,32-2,009,06
Borusan Yat. Paz.408,20-2,23-10,14
Bosch Fren Sistemleri1.150,00-2,00-6,48
Bossa32,64-0,0682,86
Brisa33,82-0,4174,66
Burçelik28,00-0,6433,21
Burçelik Vana25,800,78-48,05
Bursa Çimento4,67-1,48-6,18
Carrefoursa45,201,66-37,05
Casa Emtia Petrol117,104,0910,47
Ceo Event Medya13,50-1,17109,95
Coca Cola İçecek96,00-1,5451,16
Cosmos Yat. Holding9,260,0014,89
Credıtwest Faktorıng4,38-9,88-25,38
Çan2 Termik12,720,55

Çelebi223,007,1622,18
Çelik Halat8,71-3,11-4,26
Çemaş Döküm1,300,78-23,65
Çemtaş17,67-0,8412,47
Çimbeton234,70-3,77-20,84
Çimentaş34,700,75-4,04
Çimsa38,241,76114,83
Çuhadaroğlu Metal10,620,4739,60
Dagi Giyim2,90-1,02-14,87
Dagi Yatırım Holding12,05-1,15-6,59
Dardanel3,020,33-43,29
Datagate Bilgisayar13,61-2,92-15,52
Demısaş Döküm9,33-1,1744,08
Denge Holding1,30-1,52-57,20
Deniz GMYO1,782,89-3,37
Derimod8,260,49-15,20
Derlüks Yatırım Holding5,10-2,30-42,18
Desa Deri9,18-1,50-5,75
Despec Bilgisayar10,10-0,79-22,66
Deva Holding31,480,9630,85
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,51-3,6216,10
Diriteks Diriliş Tekstil4,112,7510,19
Ditaş Doğan26,98-2,10107,44
DO-CO1.191,70-1,5589,16
Doğan Burda153,300,00583,16
Doğan Holding3,46-1,1415,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,350,000,90
Doğu Aras Enerji97,50-0,51

Doğusan3,79-1,304,38
Doğuş GMYO10,73-0,3731,33
Doğuş Otomotiv52,855,07103,87
Döktaş Dökümcülük34,38-2,6112,28
Duran Doğan Basım20,440,3994,85
Dyo Boya11,03-1,43-1,93
Eczacıbaşı İlaç7,430,133,17
Eczacıbaşı Yatırım49,70-1,5884,63
E-Data Teknoloji15,042,31

Edip Gayrimenkul3,46-1,144,22
Ege Endüstri1.942,60-1,6416,68
Ege Gübre260,00-2,0381,24
Ege Profil35,80-2,03-4,90
Ege Seramik17,001,4975,94
Egeplast25,32-4,02-23,96
Ekiz Kimya7,55-0,405,89
Elite Naturel Organik Gıda27,261,87

Emek Elektrik3,013,445,42
Eminiş Ambalaj20,780,87-43,59
Emlak Konut GMYO2,53-0,3919,64
Enerjisa Enerji14,20-0,2123,15
Enka İnşaat16,54-0,42134,88
Erbosan143,00-1,52252,61
Ereğli Demir Çelik26,404,27100,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,210,00

Ersu Gıda5,33-2,917,89
Escar Turizm Taşımacılık30,180,20

Escort Teknoloji6,41-1,99-2,44
Esenboğa Elektrik31,60-0,8866,09
Etiler Gıda5,100,9928,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,930,772,89
Euro Trend Yat. Ort.3,87-2,529,38
Euro Yat. Ort.3,620,56-18,49
Euro Yatırım Holding2,109,95-26,06
Europap Tezol Kağıt16,64-1,25

Fade Gıda7,92-1,3752,26
Fenerbahçe Futbol32,501,129,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,8610,00-2,98
F-M İzmit Piston135,00-2,8810,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,85-2,946,29
Ford Otosan262,701,98118,74
Formet Metal ve Cam1,301,56-47,01
Frigo Pak Gıda3,94-3,9052,12
Galata Wind Enerji5,20-0,95

Galatasaray Sportif3,970,00-1,98
Garanti Bankası11,86-1,0016,84
Garanti Faktoring13,40-4,6920,40
Garanti Yat. Ort.2,53-0,78-21,33
Gedik Y. Men. Değ.7,863,0132,63
Gediz Ambalaj19,77-0,2547,54
Gelecek Varlık Yönetimi14,006,06

Gen İlaç13,92-0,29

Gentaş3,81-1,04-15,58
Gersan Elektrik6,233,491,47
Gimat Mağazacılık2,37-4,44

Girişim Elektrik Sanayi20,96-1,69

Global Men. Değ.6,39-0,166,32
Global Yat. Holding2,420,00-31,12
Good-Year9,95-1,4924,87
Göltaş Çimento46,80-0,8514,02
Gözde Girişim9,06-0,4413,53
GSD Denizcilik4,200,7272,47
GSD Holding3,51-0,2839,84
Gübre Fabrik.85,60-0,52-0,52
Güler Yat. Holding2,95-0,67-14,81
Halk GMYO2,77-0,72-9,12
Hatay Tekstil20,483,2350,20
Hedef Girişim2,882,4914,07
Hedef Holding4,900,20

Hektaş14,61-1,02173,48
HUB Girişim10,460,38-42,53
Hürriyet Gzt.2,05-0,97-2,38
ICBC Turkey Bank6,361,11-2,15
İdeal Finansal Teknolojiler33,40-1,76148,14
İdealist GMYO2,140,47-9,82
İhlas Ev Aletleri1,040,97-44,18
İhlas Gayrimenkul0,93-1,06-25,60
İhlas Gazetecilik0,79-5,95-67,93
İhlas Haber Ajansı8,390,12

İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar8,17-1,4575,85
Info Yatırım5,452,2516,69
İntema77,409,9493,98
Inveo Yatırım Holding30,00-0,07107,29
İpek Doğal Enerji15,721,0920,18
İskenderun Demir Çelik23,380,34175,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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