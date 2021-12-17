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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.12.2021 14:01
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,04-0,20-34,88
Acıpayam Selüloz20,601,0820,98
Adel Kalemcilik31,122,64-6,80
Adese Gayrimenkul0,811,25-66,55
Afyon Çimento4,192,95-18,00
AGESA Hayat Emeklilik22,302,1130,14
Ak Enerji2,012,03-9,05
Akbank8,705,8428,74
Akçansa22,944,8442,46
Akdeniz Yatırım Hold.1,91-0,52-20,52
Akfen GMYO5,400,37198,76
Akın Tekstil48,123,3951,51
Akiş GMYO1,912,69-31,60
Akmerkez GMYO54,102,08-11,55
Aksa41,269,21198,67
Aksa Enerji11,147,12199,46
Aksigorta9,361,7412,65
Aksu Enerji25,60-1,16239,20
Alarko Carrıer344,702,16-4,80
Alarko GMYO35,927,5441,81
Alarko Holding13,078,7453,38
Albaraka Türk2,122,429,28
Alcatel Lucent Teletaş28,263,44-4,72
Alkim Kağıt19,552,3651,04
Alkim Kimya22,503,2159,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,402,19-4,49
Altınyunus Çeşme65,85-0,2331,81
Anadolu Efes36,326,0170,03
Anadolu Grubu Holding45,160,2772,86
Anadolu Hayat Emek.13,101,1663,03
Anadolu Isuzu27,582,9153,22
Anadolu Sigorta6,901,92-4,44
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,665,94

Anel Elektrik2,542,01-5,35
Arçelik59,357,81108,55
ARD Bilişim Teknolojileri8,523,0226,18
Arena Bilgisayar14,634,1334,19
Armada Bilgisayar65,45-0,8333,35
Arsan Tekstil6,341,9359,06
Arzum Ev Aletleri17,361,64-28,16
Aselsan28,765,1959,09
Ata GMYO3,80-1,30-31,03
Atakule GMYO3,071,3231,13
Atlantis Yatırım Holding8,00-4,1943,88
Atlas Yat. Ort.1,31-1,50-23,93
ATP Bilgisayar59,70-2,69

Avrasya GMYO2,44-3,17-6,85
Avrasya Petrol ve Tur.2,33-1,69-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,65-0,6010,83
Aydem Enerji6,961,75

Ayen Enerji6,722,1324,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,00-0,38130,50
Aygaz28,206,1798,78
Bagfaş19,908,15177,93
Bak Ambalaj20,902,055,68
Balatacılar Balatacılık8,993,339,10
Bantaş Ambalaj3,481,4611,30
Banvit81,650,9357,02
Başkent Doğalgaz GMYO13,790,95

Baştaş Başkent Çimento12,01-1,56-30,86
Batı Çimento16,68-0,83254,14
Batısöke Çimento2,543,674,10
Bayrak Taban Sanayi7,400,82-30,25
Bera Holding11,933,92-41,17
Berkosan Yalıtım8,720,23-2,24
Beşiktaş Futbol Yat.4,90-1,2121,29
Beyaz Filo10,090,900,11
Bilici Yatırım16,31-0,61194,76
Bim Mağazalar87,252,5926,18
Biotrend Çevre ve Enerji6,580,61

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birleşim Mühendislik9,600,52

Birlik Mensucat2,050,00-40,75
Bizim Mağazaları15,052,240,51
BMS Çelik Hasır9,853,68

Boğaziçi Beton Sanayi4,510,89

Borusan Mannesmann31,985,4715,04
Borusan Yat. Paz.418,002,43-7,99
Bosch Fren Sistemleri1.305,003,196,12
Bossa45,123,82152,77
Brisa35,863,8285,20
Burçelik38,669,3983,92
Burçelik Vana29,325,09-40,96
Bursa Çimento4,952,70-0,55
Carrefoursa45,483,36-36,66
Casa Emtia Petrol140,000,0032,08
Ceo Event Medya16,006,81148,83
Coca Cola İçecek114,505,8280,29
Cosmos Yat. Holding9,301,7515,38
Credıtwest Faktorıng3,52-1,12-40,03
Çan2 Termik12,59-0,16

Çelebi231,404,2826,78
Çelik Halat9,092,25-0,08
Çemaş Döküm1,340,75-21,30
Çemtaş21,045,7333,92
Çimbeton266,006,40-10,29
Çimentaş31,642,06-12,50
Çimsa40,183,13125,73
Çuhadaroğlu Metal11,162,3946,70
Dagi Giyim2,891,05-15,16
Dagi Yatırım Holding11,75-0,17-8,91
Dardanel3,1910,00-40,09
Datagate Bilgisayar13,452,20-16,51
Demısaş Döküm10,353,4059,83
Denge Holding1,557,64-48,97
Deniz GMYO2,029,789,66
Derimod8,192,63-15,91
Derlüks Yatırım Holding5,12-0,39-41,95
Desa Deri8,790,80-9,75
Despec Bilgisayar10,72-0,37-17,92
Deva Holding35,305,8246,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,64-0,8026,59
Diriteks Diriliş Tekstil3,893,734,29
Ditaş Doğan27,861,46114,21
DO-CO1.374,004,26118,10
Doğan Burda121,70-9,99442,34
Doğan Holding4,058,2935,08
Doğtaş Kelebek Mobilya2,472,926,06
Doğu Aras Enerji95,002,43

Doğusan4,506,3823,93
Doğuş GMYO10,27-1,3425,70
Doğuş Otomotiv53,055,99104,64
Döktaş Dökümcülük37,003,5820,84
Duran Doğan Basım19,00-1,0481,12
Dyo Boya10,752,28-4,42
Eczacıbaşı İlaç8,423,9516,91
Eczacıbaşı Yatırım59,204,78119,92
E-Data Teknoloji17,90-5,04

Edip Gayrimenkul3,390,592,11
Ege Endüstri2.200,003,3932,14
Ege Gübre283,803,3197,83
Ege Profil36,903,77-1,98
Ege Seramik18,224,1788,56
Egeplast26,98-0,81-18,98
Ekiz Kimya7,251,681,68
Elite Naturel Organik Gıda27,825,70

Emek Elektrik3,031,006,12
Eminiş Ambalaj19,500,00-47,07
Emlak Konut GMYO2,852,8934,78
Enerjisa Enerji15,604,2835,29
Enka İnşaat19,567,24177,77
Erbosan143,701,84254,33
Ereğli Demir Çelik36,027,20174,20
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,290,30

Ersu Gıda5,510,1811,54
Escar Turizm Taşımacılık37,42-0,21

Escort Teknoloji6,331,28-3,65
Esenboğa Elektrik32,643,2971,55
Etiler Gıda5,802,6545,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,98-4,784,20
Euro Trend Yat. Ort.3,920,0010,79
Euro Yat. Ort.3,58-0,28-19,40
Euro Yatırım Holding2,58-3,73-9,15
Europap Tezol Kağıt16,452,36

Fade Gıda7,901,2851,87
Fenerbahçe Futbol31,40-0,256,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,84-0,70-3,66
F-M İzmit Piston142,502,5216,23
Fonet Bilgi Teknolojileri14,560,4111,74
Ford Otosan311,403,97159,29
Formet Metal ve Cam1,24-2,36-49,45
Frigo Pak Gıda3,930,7751,73
Galata Wind Enerji6,145,50

Galatasaray Sportif3,730,27-7,90
Garanti Bankası13,569,2733,58
Garanti Faktoring17,88-3,3560,65
Garanti Yat. Ort.2,663,91-17,29
Gedik Y. Men. Değ.8,390,9641,58
Gediz Ambalaj20,003,8449,25
Gelecek Varlık Yönetimi13,240,38

Gen İlaç15,387,48

Gentaş3,932,34-12,92
Gersan Elektrik5,732,14-6,68
Gimat Mağazacılık2,24-1,32

Girişim Elektrik Sanayi19,45-1,22

Global Men. Değ.6,821,4913,48
Global Yat. Holding2,522,86-28,27
Good-Year12,139,9752,23
Göltaş Çimento48,922,0419,19
Gözde Girişim10,566,1332,33
GSD Denizcilik4,285,6875,76
GSD Holding3,986,4258,57
Gübre Fabrik.98,653,1914,64
Güler Yat. Holding2,891,40-16,54
Halk GMYO2,842,16-6,82
Hatay Tekstil19,822,4845,36
Hedef Girişim2,931,0316,05
Hedef Holding5,80-5,84

Hektaş16,246,07203,99
HUB Girişim10,220,79-43,85
Hürriyet Gzt.2,12-0,470,95
ICBC Turkey Bank6,453,37-0,77
İdeal Finansal Teknolojiler32,260,81139,67
İdealist GMYO2,04-0,49-14,03
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul0,961,05-23,20
İhlas Gazetecilik0,861,18-65,09
İhlas Haber Ajansı8,07-4,04

İhlas Holding0,663,13-41,21
İhlas Yayın Holding0,792,60-30,70
İndeks Bilgisayar9,103,0695,87
Info Yatırım6,202,4832,75
İntema100,40-2,81151,63
Inveo Yatırım Holding32,982,55127,89
İpek Doğal Enerji18,707,3542,97
İskenderun Demir Çelik28,129,67231,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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